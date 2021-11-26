ЛУВЕ ДЕ КУВРЕ ЖАН БАТИСТ
ЛУВЕ ДЕ КУВРЕ (Louvet de Couvray) ЖАН БАТИСТ - французсий писатель, общественный деятель.
Сын торговца. Активный участник Французской революции XVIII века. Издавал газеты, писал памфлеты. Состоял в Клубе якобинцев, в 1792 году избран в Конвент, участвовал в подготовке судебного процесса над Людовиком XVI. Сблизившись с жирондистами, выступил против политики М. Робеспьера, из-за чего был вынужден бежать из Парижа. После падения якобинской диктатуры возвратился в Париж, в 1795 году вновь член, а затем председатель Конвента, вёл ожесточённую полемику с роялистами. Автор романов «Один год из жизни кавалера Фоблаза...» («Une ann ́ee de la vie du chevalier de Faublas...», 1787), «Шесть недель из жизни кавалера Фоблаза» («Six semaines de la vie du chevalier de Faublas», 1788), «Последние любовные похождения кавалера Фоблаза» («La fin des amours du chevalier de Faublas», 1790; полное издание всех романов - т. 1-5, 1791; русский перевод при участии И. А. Крылова, 1792-1796), в которых вывел тип не способного сопротивляться соблазнам юноши, привлекательная внешность которого (имя персонажа перекликается с Ловеласом - героем романа «Кларисса» С. Ричардсона) облегчает проникновение в женские будуары. Характерные для трилогии фривольные сцены в духе рококо, моралистические размышления, сентиментальная история влюблённости обеспечили успех и породили многочисленные подражания; по мотивам романов были созданы оперы «Лодоиска» Л. Керубини и Р. Крейцера (обе - 1791). Среди других произведений Луве де Кувре - направленный против целибата священников политический роман «Эмили де Вармон, или Необходимый развод и похождения кюре Севена» («Émilie de Varmont, ou Le divorce nécessaire et les amours du curé Sévin», 1791), мемуары, пьесы.
Сочинения:
Les amours du chevalier de Faublas. 2 ́ed. P., 2008;
Любовные похождения шевалье де Фоблаза. М., 2008.