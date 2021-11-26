КУТОН ЖОРЖ ОГЮСТ

КУТОН ЖОРЖ ОГЮСТ - французский государственный и политический деятель, один из лидеров Французской революции XVIII века.

Из се­мьи но­та­риу­са. Изу­чал пра­во в Университете Рейм­са в 1781-1782 годы. То­гда же тя­же­ло за­бо­лел и по­те­рял спо­соб­ность к са­мо­сто­ятельному пе­ре­дви­же­нию. С середины 1780-х годов за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой в Клер­мон-Фер­ра­не, где об­рёл по­пу­ляр­ность, за­щи­щая в су­дах про­стых лю­дей. Там же всту­пил в ма­сон­скую ло­ж у. В 1787 году из­бран в про­винциальную ас­самб­лею от третье­го со­сло­вия.

Вдох­нов­лён­ный со­бы­тия­ми 1789 года в Па­ри­же, Кутон за­нял­ся соз­да­ни­ем в Клер­мон-Фер­ра­не Народного общества дру­зей Кон­сти­ту­ции, ори­ен­ти­ро­вав­ше­го­ся на яко­бин­цев. На на­чаль­ном эта­пе ре­во­лю­ции при­дер­жи­вал­ся кон­сти­туционно-мо­нар­хических взгля­дов (в 1791 году на­пи­сал ко­ме­дию «Об­ра­щён­ный ари­сто­крат», в ко­то­рой за­щи­щал кон­сти­туционную мо­нар­хию), но по­сле не­удав­шей­ся по­пыт­ки бег­ст­ва Лю­до­ви­ка XVI за гра­ни­цу (так называемый Ва­ренн­ский кри­зис ле­та 1791 года) пе­ре­шёл на рес­пуб­ли­кан­ские по­зи­ции.

В сентябре 1791 года из­бран в За­ко­но­дательное со­б­ра­ние, на ко­то­ром вы­сту­пил од­ним из главных кри­ти­ков мо­нар­хической вла­сти. В сентябре 1792 года из­бран в Кон­вент, где на­чал тес­но со­труд­ни­чать с М. Ро­бес­пь­е­ром. Во вре­мя су­да над ко­ро­лём ре­ши­тель­но вы­ска­зал­ся за казнь мо­нар­ха. В ка­че­ст­ве чле­на Ко­ми­те­та об­ще­ст­вен­но­го спа­се­ния уча­ст­во­вал в ре­прес­сив­ных кам­па­ни­ях про­тив жи­рон­ди­стов и других «вра­гов на­ро­да», про­яв­ляя при этом из­вест­ную сдер­жан­ность. В декабре 1793 года за­нял выс­шую государственную долж­ность в Рес­пуб­ли­ке - пост пред­се­да­те­ля Кон­вен­та, хо­тя главной фи­гу­рой в так называемом три­ум­ви­ра­те, ку­да вхо­дил так­же Л. Сен- Жюст, ос­та­вал­ся Ро­бес­пь­ер. Ини­циа­тор при­ня­тия за­ко­на про­тив «по­доз­ри­тель­ных» - са­мо­го жес­то­ко­го за­ко­на пе­рио­да яко­бин­ской дик­та­ту­ры. Во вре­мя Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та пы­тал­ся по­кон­чить жизнь са­мо­убий­ст­вом, был гиль­о­ти­ни­ро­ван.

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния 1793-1794. М., 1994 год