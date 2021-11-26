КОЛЛО Д’ЭРБУА ЖАН-МАРИ

Колло д’Эрбуa (фр. Collot d’Herbois), Жан-Мари (19.06.1749, Париж — 08.06.1796, Синамари, Гвиана) — французский политический и государственный деятель.

Сын ювелира Г.-Ж. Колло. В 18 лет стал актером. В 1767—1787 путешествовал с труппой по Франции, Швейцарии и Голландии; играл в спектаклях и писал под псевдонимом д’Эрбуа пьесы. В 1787 — директор театра в Лионе, в 1789 — директор театра в Женеве. С началом Французской революции XVIII в . вернулся в Париж. Стал писать революционные пьесы. Вступил в Якобинский клуб . В 1791 опубликовал памфлет в пользу конституционной монархии «Альманах отца Жерара» («L’almanach du père Gérard»), за что получил от якобинцев специальный приз. Член революционной коммуны Парижа, организовавшей восстание 10 августа 1792. В сентябре 1792 избран в Конвент . Один из наиболее радикальных монтаньяров (см. Гора ). На процессе Людовика XVI голосовал за безотлагательную казнь короля. В ходе миссии в Ньевр и Луаре (март—май 1793) осуществил массовые аресты духовенства. 27 июля 1793 провел в Конвенте декрет о смертной казни для спекулянтов продовольствием. 8 сентября 1793 избран членом Комитета общественного спасения . В ходе миссии в Лион (ноябрь—декабрь 1793) вместе с Фуше организовал во исполнение декрета Конвента массовые казни жителей города. В начале 1794 активно боролся против дантонистов . 22 мая 1794 пережил покушение роялиста А. Ладмираля на свою жизнь. Один из инициаторов заговора против Робеспьера и лидеров переворота 9 термидора (27 июля 1794), в ходе которого сыграл как председатель Конвента ведущую роль. После ухода из Комитета общественного спасения (30 августа 1794) стал объектом острой критики со стороны депутатов и прессы за участие в Терроре. Декретом от 1 апреля 1795 выслан в Гвиану. Умер от желтой лихорадки.

Соч.: L’almanach du père Gérard. Saint-Brieuc, 2003.

Лит.: Biard M. Collot d’Herbois: légendes noires et Révolution. Lyon, 1995.