КАТЕЛИНО ЖАК

Кателино (фр. Cathelineau), Жак (05.01.1759, Лё Пен-ан-Мож — 14.07.1793, Сен-Флоран-лё-Вьей) — первый главнокомандующий Католической и Королевской армией в Вандейских войнах.

Отец К. был сельским каменщиком и ткачом. К. получил хорошее для своего социального статуса образование у приходского кюре. Во взрослом возрасте стал каретником. Во время Французской революции XVIII в. активно участвовал в сопротивлении церковной реформе Учредительного собрания, организуя тайные богослужения неприсягнувших священников. За свою набожность получил у земляков прозвище «святой из Анжу». С началом 13 марта 1793 Вандейского восстания крестьян против революционных властей возглавил по просьбе односельчан их повстанческий отряд и одержал с ним ряд побед над республиканцами. После того как отряд К. сыграл решающую роль во взятии Сомюра, командиры вандейцев 12 июня 1793 выбрали его главнокомандующим объединенными силами повстанцев. 29 июня 1793 К. лично повел свои войска на штурм Нанта и уже ворвался с ними в город, когда был тяжело ранен. Штурм сорвался. Умер от осложнения раны. Все три его брата тоже погибли в ходе Вандейского восстания.

Лит.: Rolland-Boulestreau A. Jacques Cathelineau: généralissime de l’armée vendéenne, 1759—1793. La Crèche, 2001; Clénet L.-M. Cathelineau: le saint de l’Anjou: premier généralissime de l’armée vendéenne. Paris, 1991; Silve de Ventavon J. Jacques Cathelineau: premier généralissime de l’armée catholique et royale. Paris, 1988.