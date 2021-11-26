КАРРЬЕ ЖАН-БАТИСТ

Каррье (фр. Carrier), Жан-Батист (16.03.1756, Йоле — 16.12.1794, Париж) — французский политический деятель.

Сын крестьянина. Окончил иезуитский коллеж в Орийяке. До 1785 — клерк в судах Парижа. Вернувшись в Орийяк, получил место прокурора. Поддержал Французскую революцию XVIII в. , вступил в национальную гвардию и революционный клуб Орийяка. В сентябре 1792 избран в Конвент. Вступил в Якобинский клуб и Клуб кордельеров . Принадлежал к монтаньярам (см. Гора ), боролся против жирондистов . На процессе Людовика XVI голосовал за безотлагательную казнь короля. Летом 1793 руководил в Нормандии подавлением федералистского мятежа. Во время миссии в Нант (октябрь 1793 — февраль 1794) приобрел печальную известность как один из наиболее жестоких деятелей Террора: по его приказам было расстреляно и утоплено более 11 тыс. человек. По возвращении в Париж К. сблизился с эбертистами и находился в оппозиции к Робеспьеру. Избранный секретарем Конвента, принял активное участие в перевороте 9 термидора (27 июля 1794). Но 3 сентября арестован и отдан под суд за действия в Нанте. Процесс К. широко освещался в печати и сыграл важную роль в демонтаже системы Террора. Казнен по приговору суда.

Ист.: Carrier: le procès d’un missionnaire de la Terreur et du Comité révolutionnaire de Nantes: 16 octobre—16 décembre 1794 / Éd. par J. Dupâquier. Pontoise, 1994.

Лит.: Brégeon J.-J. Carrier et la Terreur nantaise. Paris, 2016; Postic M.-V. Carrier et la Terreur à Nantes. Paris, 2001; Gérard A. Par principe d’humanité: la Terreur et la Vendée. Paris, 2001; Бачко Б. Как выйти из Террора? Термидор и революция / Пер. с фр. М., 2006.