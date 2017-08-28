Как Наполеон чуть не стал русским офицером В 1788 году Российская империя со всей Европы собирала добровольцев для готовящейся войны с Османской империей. Эта миссия была поручена генералу И. А. Заборовскому, который приехал в Ливорно (Италия), чтобы лично заняться подбором «воинов-христиан» для борьбы с «магометанами». Среди подавших рапорт для поступления на службу оказался недавно окончивший Парижскую военную академию, поручик… Наполеон Бонапарт! Финансовое положение будущего «императора французов» было крайне незавидным, молодой офицер жил в бедности и потому предпринял попытку вырваться из нищеты посредством службы в русской армии. Однако буквально за месяц до подачи рапорта о поступлении на службу в России вышел указ принимать иностранных офицеров в русский корпус...

В 1788 году Российская империя со всей Европы собирала добровольцев для готовящейся войны с Османской империей. Эта миссия была поручена генералу И. А. Заборовскому, который приехал в Ливорно (Италия), чтобы лично заняться подбором «воинов-христиан» для борьбы с «магометанами».

На русскую службу в это время поступало достаточно большое количество офицеров практически со всех концов Европы. Вектор принятия иностранцев на русскую военную службу задал Петр Первый, хотя и до него имели место примеры приглашения иностранных военных специалистов и наемных солдат. Но максимальное количество иностранных офицеров служило на русской службе в конце XVIII века. Екатерина II продолжала политику Петра I в этом вопросе, стремясь обеспечить русскую императорскую армию наиболее квалифицированными и подготовленными кадрами. Немецкие, французские, испанские, английские офицеры сухопутных войск и флота в большом количестве начали приезжать в Российскую империю и поступать на государеву службу. На русской службе неплохо платили, особенно настоящим специалистам, да и интересно было многим офицерам побывать в далекой и загадочной России. Офицеры армии и флота «екатерининского набора» внесли огромный вклад в укрепление обороноспособности российского государства, управления территориями, развитие экономики и индустрии. Впоследствии они проявили себя не только на военной службе, но и в самых разных сферах государственной деятельности.

Среди подавших рапорт для поступления на службу оказался недавно окончивший Парижскую военную академию, поручик… Наполеон Бонапарт! Финансовое положение будущего «императора французов» было крайне незавидным, молодой офицер жил в бедности и потому предпринял попытку вырваться из нищеты посредством службы в русской армии.

Однако буквально за месяц до подачи рапорта о поступлении на службу в России вышел указ принимать иностранных офицеров в русский корпус только с понижением чина. Бонапарта такое положение дел не устроило. Получив письменный отказ, он добился личной встречи с Заборовским, однако и тут ответ был прежним. Разгневанный Наполеон выбежал из кабинета русского генерала, пообещав предложить свою кандидатуру конкуренту: «Мне король Пруссии даст чин капитана!». Но и там его ждала неудача.

Наполеон вернулся в свой артиллерийский полк, а вскоре произошла Великая Французская революция. Но на карьере Наполеона в первое время масштабные политические события еще не успели отразиться. Он продолжал служить в звании младшего лейтенанта в артиллерийском полку. Лишь в июне 1791 года Наполеон Бонапарт был произведен в лейтенанты артиллерии. Таким образом, в звании младшего лейтенанта он прослужил целых шесть лет после окончания Парижской военной школы – не слишком хорошее начало карьеры для профессионального военного. Однако стремительные революционные события все же сыграли свою роль в дальнейшем карьерном росте артиллерийского офицера.

В августе 1791 года Наполеон испросил отпуск на Корсику, где вступил в Национальную гвардию. Поскольку кадровых офицеров на Корсике было мало, артиллерийского лейтенанта сразу же избрали подполковником Национальной гвардии. Но когда Наполеон вернулся в мае 1792 года в Париж, военное министерство отказалось подтверждать ему столь стремительный скачок в званиях и произвело лейтенанта – «подполковника» в капитаны. Что тоже было неплохо, учитывая продолжительность предыдущего промежутка между званиями в карьере Наполеона. В октябре 1793 года капитан Бонапарт был произведен в майоры и назначен командиром батальона, а после блестящей операции по взятию Тулона, во время которой он командовал артиллерией, 24-летнего майора Бонапарта произвели в бригадные генералы. Получилось, что путь от младшего лейтенанта до лейтенанта Наполеон прошел за шесть лет, а путь лейтенанта до генерала у него занял всего два года.

Как известно, карьера «корсиканца» вполне себе сложилась во Франции. Но, как знать, быть может, если бы Наполеон стал русским офицером, ход мировой истории сложился бы совсем иначе…