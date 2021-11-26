БАРЕР ДЕ ВЬЁЗАК Бертран

Деятель Французской революции XVIII века .

Сын прокурора. Изучал право в Тулузе. В 1755 — адвокат парламента Тулузы, с 1756 — член суда в Бигорре. Участвовал в литературном обществе Академия цветочных игр (Тулуза). В 1789 избран депутатом Генеральных штатов от третьего сословия.

В период работы Учредительного собрания находился в окружении герцога Орлеанского. Член Якобинского клуба, сторонник конституционной монархии. Б. — один из наиболее активных ораторов Учредительного собрания, инициатор ряда реформ в юриспруденции, финансах и управлении. Издавал газету «Повестка дня», освещая работу Собрания.

После Вареннского кризиса 1791 ушел из Якобинского клуба в клуб фельянов, где был избран председателем. В сентябре 1791 вернулся к якобинцам. С закрытием Учредительного собрания был избран членом кассационного трибунала. После свержения монархии в августе 1792 работал в министерстве юстиции у Ж. Дантона .

В сентябре 1792 избран депутатом Конвента от департамента Верхние Пиренеи. Принадлежал к «болоту», лавируя между жирондистами и монтаньярами . В ноябре — декабре 1792 — председатель Конвента. Голосовал за казнь Людовика XVI и за изгнание Бурбонов, в том числе герцога Орлеанского, но против создания Революционного трибунала. С 7 апреля 1793 по 1 сентября 1794 — член Комитета общественного спасения, где курировал внешнюю политику, образование и сферу искусств. После восстания 31 мая — 2 июня 1793 Б. примкнул к монтаньярам.

Поддерживая М. Робеспьера, играл активную роль в гонениях на жирондистов, дантонистов и эбертистов. 27 июля 1794 принял деятельное участие в свержении Робеспьера, но затем подвергся критике за былое соучастие в политике террора. 22 марта 1795 Конвент выдвинул против Б. официальное обвинение, а после жерминальского восстания (1 апреля 1795) постановил сослать его в Гвиану без суда. Б. скрывался более 4 лет.

В 1798 был выбран членом Совета пятисот от департамента Верхние Пиренеи, но избрание аннулировала Директория . Амнистирован после переворота 18 брюмера. В 1803—1807 Б. составлял для Наполеона Бонапарта еженедельные сводки о состоянии общественного мнения. Его избрание в 1805 и 1810 членом Законодательного совета было аннулировано Сенатом.

В период Ста дней избран депутатом от департамента Верхние Пиренеи. В период второй Реставрации Бурбонов был изгнан из Франции как «цареубийца», жил в Бельгии (1816—1830). После Июльской революции 1830 вернулся на родину. В 1834 вновь избран депутатом от Верхних Пиреней, но выборы были кассированы. В 1833—1840 — член генерального совета департамента. Автор мемуаров о Французской революции XVIII в.

Сочинения:

Mémoires de B. Barère, membre de la Constituante, de la Convention, du Comité de salut public et de la Chambre des représentants. Paris, 1842—1844.

Автор статьи: А. В. Чудинов.

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