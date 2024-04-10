8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Эпоха просвещения. От Ньютона до Бетховена

Моррис Н.

Движение Просвещения возникло в так называемый век разума, порожденный представлениями и теориями великих французских философов и писателей. Эти люди способствовали научному прогрессу и отстаивали социальные преобразования. Некоторые европейские монархи поддерживали многие из предлагавшихся реформ, но внутренние противоречия и международные конфликты мешали осуществить их сполна. В конце XVIII в. грянула Французская революция, потрясшая основы государства и громовым эхом отозвавшаяся по всему континенту и миру.