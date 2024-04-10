8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Английское просвещение. Общественно-политическая и педагогическая мысль

Лабутина Т. Л. , Ильин Д.

Книга посвящена изучению общественно-политических и дидактических взглядов видных деятелей английского Просвещения XVIII века: Дж. Локка, Д. Юма, Д. Дефо, Дж. Свифта, Р. Стиля, Дж. Аддисона, лорда Болингброка, маркиза Галифакса, У. Годвина, Б. Мандевиля, Дж. Пристли, Э. Берка, А. Юнга, А. Фергюсона, Ф. Честерфилда и др. Разработанные ими теории «общественного договора», «разделения и равновесия ветвей власти», «сопротивления тирании», политической оппозиции и двухпартийной системы правления, гражданских свобод слова и совести легли в основу концепций современной модели либеральной демократии и правового государства. На основе оригинальных источников, многие из которых введены в оборот в отечественной науке впервые, освещаются события, в которых участвовали просветители, представлены их исторические портреты, показывается, как деятели Просвещения боролись с негативными явлениями (коррупция высокопоставленных чиновников и парламентариев, их некомпетентность и злоупотребление служебным положением, несовершенство избирательной системы и др.), а также какие реформы для этой цели они предлагали. Особое внимание уделяется взглядам просветителей на образование подрастающего поколения.