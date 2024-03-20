Столпы эпохи Просвещения и корреспонденты Екатерины Великой: Вольтер Эпоха Просвещения — одна из ключевых эпох периода XVIII века в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этой эпохи лежали принципы рационализма и свободы мысли.

Эпоха Просвещения и идеи французских просветителей.

Эпоха Просвещения — одна из ключевых эпох периода XVIII века в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этой эпохи лежали принципы рационализма и свободы мысли. Зародившаяся в Англии под воздействием научной революции XVII века, она распространилась на Францию, Германию, Россию и другие страны Европы. Французские просветители сыграли особенно важную роль, став «властителями идей».

В эпоху Просвещения произошел отказ от религиозного мировоззрения и обращение к разуму как единственному критерию познания человека и общества. В истории впервые был поднят вопрос о практическом применении научных достижений в интересах общественного развития. «Просветители», как следует из самого термина, стремились распространить знания среди широких масс. Знания больше не должны быть исключительной привилегией избранных, а должны быть доступны для всех и иметь практическую ценность.

Кульминацией стремления сделать знания доступными стала публикация «Энциклопедии» Дидро и другими авторами (1751-1780) в 35 томах. Этот был самый значимый и успешный «проект» своего времени. Этот труд объединил все знания, накопленные человечеством к тому времени. В нем доступно объяснялись все аспекты мира, жизни, общества, науки, ремесла, техники и повседневных вещей. Эта энциклопедия не была единственной в своем роде. Ей предшествовали и другие, но именно французская стала столь знаменитой. Одновременно с общими энциклопедиями стали появляться и специализированные, посвященные отдельным наукам.

Вот основные идеи просветителей:

- окружающий мир можно и нужно объяснять с помощью разума (в отличие от религии);

- человек рождается свободным, но передаёт часть своих свобод государству в обмен на стабильность и безопасность;

- государство существует для блага граждан, а не наоборот;

- рабство недопустимо;

- церковь не должна вмешиваться в дела государства.

Просветители полагали, что для того чтобы эти принципы работали в условиях абсолютной монархии, монарх должен издавать справедливые и обязательные законы, способствовать просвещению нации и быть «философом на троне».

Выдающимися философами эпохи Просвещения во Франции являлись Вольтер, Дени Дидро, Жан Лерон Д'Аламбер и другие.

Вольтер

Вольтер, настоящее имя при рождении Мари Франсуа Аруэ (1694—1778) — один из идейных вождей французского Просвещения, знаменитейший писатель и философ-просветитель. Происхождения псевдонима неизвестно.

Вольтер родился 21 ноября 1694 года в Париже. Он был самым младшим сыном из пяти детей Мари Маргерит Домар, дочери секретаря уголовного суда, и нотариуса Франсуа Аруэ. Окончил иезуитский коллеж в Париже. После окончания колледжа, по настоянию своего отца, он поступил в Школу Права. Юридическая профессия не привлекала его, и еще в колледже он начал писать стихи. Он не один раз оказывался в Бастилии — тюрьме-крепости в Париже: за составление сатиры на регента Франции; за нападение на шевалье де Роган из-за публичной насмешки над попыткой поэта скрыть под псевдонимом свое недворянское происхождение; и за издательство книги с названием «Философские письма», в которой он идеализировал английские порядки и в самом мрачном свете рисовал состояние общественных институтов Франции. В 1734 году книга была конфискована, а ее издатель был определен в Бастилию.

Вольтер жил в Сире в замке Шампани. За этот жизненный период он создал трагедии «Альзира» и «Магомет», «Трактат о метафизике» и «Основы философии Ньютона», написана большая часть исторического труда «Век Людовика XIV». Тогда же была создана эпическая поэма «Орлеанская девственница». В 1746 состоялось его избрание во Французскую академию наук. В том же году он стал почетным членом Петербургской академии наук. Разочаровавшись в версальском дворе Вольтер переехал жить в Пруссию, далее он жил в Швейцарии. В Швейцарии неподалеку от Женевы Вольтер купил маленькое имение и назвал его «Отрада». Именно здесь совместно с Дени Дидро и Жаном Д,Аламбером была создана знаменитая «Энциклопедия», прославившая имена этих философов на весь мир.

В начале 1759 г. он приобрел поместье в Ферне на границе Франции и Женевы, откуда вёл активную переписку и принимал гостей со всей Европы. Поместье Ферне стало своеобразным местом паломничества мыслителей из разных стран мира. Среди корреспондентов Вольтера, помимо Фридриха II, были российская императрица Екатерина II, польский король Станислав Август Понятовский, шведский король Густав III и датский король Христиан VII. В Ферне Вольтер провел почти два десятка счастливых лет до своей смерти, написав множество литературных, публицистических и философских произведений. Даже в свои 65, Вольтер продолжал писать и отправлять сотни писем. По заказу русского правительства он написал «Историю России при Петре Великом”, опубликованную в 1763 году. Его работа представляла Петра Алексеевича как великого реформатора, который смог разорвать путы варварства и невежества. Именно в период проживания в Ферне были написаны известнейшие повести «Кандид» и «Простодушный», показывающие ложь и лицемерие современного общества. Также ряд произведений фернейского периода - «Трактат о веротерпимости», «Опыт о всеобщей истории и нравах и духе народа», «Карманный философский словарь», «Вопросы об «Энциклопедии».

В 1778 году в возрасте 83 лет Вольтер скончался во сне в Париже.

Вольтер был бесспорным лидером мнений на протяжении большей части XVIII века. Вокруг него кипели страсти. Его и любили, и ненавидели. Он писал на темы, волновавшие всех. Он стал признанным лидером философско-социальной мысли.

Вольтер критиковал господствующую материалистическую школу и придерживался эмпирического (основанного на опыте) подхода к науке.

Вольтер был на защите основных естественных прав и свобод каждого человека, таких как: право на жизнь, свободу, безопасность и право собственности, а также всеобщее равенство, без разделения на классы и сословия. Однако он осознавал, что человеческая природа лжива и зла, поэтому обществу необходимы разумные законы для поддержания гармонии в общественных отношениях.

Но даже при всех своих свободолюбивых взглядах Вольтер далеко не был сторонником демократии, он голосовал за «просвещенную монархию». Он всерьёз боялся народовластия и полагал, что «народ нужно держать в узде». При этом устои феодального общества, его законы и сословные предрассудки философ резко критиковал.