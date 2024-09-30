Столпы эпохи Просвещения и корреспонденты Екатерины Великой: Дидро Эпоха Просвещения — одна из ключевых эпох периода XVIII века в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этой эпохи лежали принципы рационализма и свободы мысли.

Известным представителем французской философии периода Просвещения был Дидро. Дени Дидро (1713-1784) – французский писатель, философ-просветитель и драматург. Дидро основал «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Является иностранным почетным членом Петербургской академии наук.

Дени Дидро родился 5 октября 1713 года во французском городе Лангр в семье метрдотеля Дидье Дидро. По желанию семьи, юный Дени готовился к духовной карьере. Был учеником лангрского иезуитского коллежа. В возрасте 22-х лет он отказался идти в духовенство, вместо это решил получить юридическое образование. Но вскоре он потерял интерес к изучению правоведения. Дидро хотел быть писателем и переводчиком.

В 1743 году Дидро женился на католичке Анне Антуанетте Шампьон, владелице полотняной лавки, что было прибыльным бизнесом в то время. В первые годы после женитьбы Дидро зарабатывал переводами английских произведений на французский.

В 1746 году он опубликовал свою первую книгу «Философские мысли», где размышлял о том, как примирить разум и чувства. Дени пришел к выводу, что, если чувства не контролировать, они могут стать разрушительными, тогда как разум необходим для управления ими. Стоит заметить, что он был сторонником деизма – философско-религиозного течения в Европе. Согласно деизму, Бог, сотворив мир, не принимает в нём какого-либо участия и не вмешивается в закономерное течение его событий. В этой книге Дидро приводил множество идей, критикующих атеизм и традиционное христианство. Его религиозные взгляды наилучшим образом прослеживаются в книге «Прогулка скептика». Данное произведение представляет собой что-то вроде разговора между деистом, атеистом и пантеистом о природе божественности. Каждый из участников диалога приводит свои «за и против», опираясь на те или иные факты. Однако «Прогулка скептика» вышла в печать только в 1830 году, через 83 года после написания. Власти запретили Дени Дидро распространять эту книгу и угрожали тюрьмой и сожжением всех его книг. В 1749 году философа все же посадили в тюрьму, но не за «Прогулку», а за работу «Письмо о слепых для тех, кто может видеть».

Интересно, что Дени, как и Вольтер, придерживался теории просвещенного абсолютизма в своих политических взглядах. Он скептически относился к народу, который, по его мнению, не способен решать крупные политические и моральные проблемы. Самой лучшей формой правления он считал монархию, при этом король должен был обладать всеми научными и философскими познаниями.

В 1750 году Дидро стал главным редактором авторитетного французского справочника эпохи Просвещения – «Энциклопедии, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Дидро обладал обширным и всесторонним образованием и глубокими знаниями в области философии и естествознания, социальных наук, литературы, живописи, театра. За 16 лет работы над энциклопедией, он стал автором нескольких сотен экономических, философских, политических и религиозных статей. Интересен факт, что вместе с Дени над написанием этого труда работали такие известные просветители, как Вольтер, Жан Лерон д’Аламбер, Поль Анри Гольбах, Анн Роберт Жак Тюрго, Жан-Жак Руссо и другие. Под редакцией Дидро были созданы 28 из 35 томов «Энциклопедии».

В последующие годы своей жизни Дидро увлекся театром и начал писать пьесы на тему семейных отношений. В те времена театральные представления подразделялись на трагедии и комедии, и Дидро создал новый жанр драматического искусства - «серьезный жанр», нечто среднее между трагедией и комедией. Впоследствии этот жанр стали называть драмой.

Дени Дидро издал немало художественных произведений. Наибольшую популярность обрели роман «Жак-фаталист и его хозяин», диалог «Племянник Рамо» и повесть «Монахиня» - один из образцов антирелигиозной пропаганды XVIII века.

Биография Дидро была тесно связана с Россией и, в частности, с Екатериной Великой. Когда императрице стало известно о финансовых трудностях писателя, она выкупила его библиотеку за значительную сумму, сохранив за Дидро право пожизненного пользования книгами и назначив его своим библиотекарем. Библиотеку перевезли в арендуемый дом в Париже, где Дидро мог свободно ею пользоваться. Этот случай вызвал большой резонанс, которым Екатерина Великая успешно воспользовалась. В октябре 1785 года, после смерти Дидро, его библиотека прибыла в Санкт-Петербург и была выставлена в одном из залов Эрмитажа. Но, к сожалению, как единое собрание эта библиотека не сохранилась: ее намеренно распределили по различным книжным учреждениям России.

В благодарность за щедрый жест императрицы, Дидро выполнял множество ее поручений. В литературе не раз отмечались его заслуги перед русской культурой и искусством, и его авторитет в свое время был очень высок в России. Просветителю была свойственна переписка с императрицей, помощь советами и консультациями по вопросам художественного образования и искусства в России, выполнение различных поручений императорского двора, связанных с приобретением произведений искусства. По сути, именно Дидро положил начало коллекции западноевропейского искусства в Эрмитаже.

Осенью 1773 года Дени Дидро прибыл в Россию, где прожил около 5 месяцев. Он был избран иностранным почетным членом Петербургской академии наук. Дидро занимался здесь редактированием «планов и уставов» образовательных учреждений. По просьбе императрицы Дидро также составил проект организации системы народного образования в России. В этот период императрица часто общалась с Дидро и обсуждала с ним политические вопросы, одной из важных тем, которых было преобразование России в идеальное государство. При этом, Екатерина относилась к идеям Дидро об уничтожении роскоши при дворе, обращении освободившихся средств на нужды народа и о всеобщем бесплатном обучении скептически. После своего возвращения во Францию Дидро написал серию работ, посвященных возможностям приобщения России к европейской цивилизации. Рукопись была доставлена в Петербург уже после смерти философа, и его скептические высказывания вызвали ярость императрицы.