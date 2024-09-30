Столпы эпохи Просвещения и корреспонденты Екатерины Великой: Д’Аламбер Эпоха Просвещения — одна из ключевых эпох периода XVIII века в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этой эпохи лежали принципы рационализма и свободы мысли. Зародившаяся в Англии под воздействием научной революции XVII века, она распространилась на Францию, Германию, Россию и другие страны Европы. Французские просветители сыграли особенно важную роль, став «властителями идей».

В эпоху Просвещения произошел отказ от религиозного мировоззрения и обращение к разуму как единственному критерию познания человека и общества. В истории впервые был поднят вопрос о практическом применении научных достижений в интересах общественного развития. «Просветители», как следует из самого термина, стремились распространить знания среди широких масс. Знания больше не должны быть исключительной привилегией избранных, а должны быть доступны для всех и иметь практическую ценность.

Жан Лерон Д’Аламбер

Жан Лерон Д’Аламбер (1717-1783) - французский учёный-энциклопедист. Известен как философ, математик и механик.

Родился 16 ноября 1717 года в Париже, был незаконным сыном маркизы де Тансен и, по всей вероятности, австрийского герцога Леопольда Филиппа Аренберга. После рождения был подкинут матерью на ступени парижской церкви. В ней ребёнок был назван Жаном Лероном. Затем его устроили жить в семью стекольщика Руссо.

Рано проявившийся талант Жан Лерона позволил получить хорошее образование. В 1733 году он окончил коллеж Мазарини, где проявил замечательные способности к математике; затем изучал право и медицину. Уже в возрасте 22 лет представил Парижской академии свои сочинения.

В 1743 году вышел «Трактат о динамике», где сформулирован фундаментальный «Принцип Д’Аламбера», сводящий динамику несвободной системы к статике. Здесь он впервые сформулировал универсальные правила составления дифференциальных уравнений, описывающих движение любых материальных систем. Позже этот принцип был применен им в трактате «Рассуждения об общей причине ветров» для обоснования гидродинамики, где он доказал существование воздушных приливов, наряду с океанскими.

В 1748 году написал блестящее исследование задачи о колебаниях струны.

В 1751 году Дидро пригласил Д'Аламбера участвовать в создании «Энциклопедии». Д’Аламбер написал «Введение к Энциклопедии», которое составило эпоху в интеллектуальной жизни сначала Франции, а потом и всего образованного мира. «Введение» представляло собой фактически самостоятельное произведение, в котором излагались философские взгляды автора. В нём он описывал происхождение и развитие человеческого знания и давал свою классификацию наук.

Д’Аламбер вел в «Энциклопедии» отделы математики, физики и механики, он также поместил в ней множество статей по самым различным вопросам философии, истории, литературы, этики. В первом же томе их было опубликовано более ста. Многие из них были довольно объемными. Ряд статей д’Аламбера вызвали острые дискуссии, протесты со стороны французского духовенства, атаки и козни противников идей Просвещения.

После публикации седьмого тома «Энциклопедии» д’Аламбер, утомленный преследованиями и враждебностью со стороны властей, был вынужден покинуть редакцию, хотя и продолжал оставаться сотрудником «Энциклопедии» и другом Дидро.

Сам д’Аламбер считал, что наиболее счастливым было то время, которое он посвятил исключительно математике: тогда он был известен лишь в научном сообществе. Однако «Введение» к «Энциклопедии» сделало д’Аламбера известным среди широкой публики, в числе которой оказались завистники и противники. Он сетовал на то, что его спокойствию пришел конец с тех пор, как его склонность к литературе и философии перестала быть секретом его друзей.

После этого его активность в основном была сосредоточена во Французской академии, членом которой он стал в 1754 году. Там он работал преимущественно в области математики и астрономии.

Имя д’Аламбера было хорошо известно далеко за пределами Франции. Его политические убеждения отличались умеренностью: он выступал против феодальной иерархии и защищал право на “справедливую” собственность представителей третьего сословия. Идеалом для него была просвещенная монархия, он вел переписку с Екатериной II и был приглашен ею для обучения математике наследника престола, Павла. Но д’Аламбер отказался от этого предложения, объяснив свое решение незнанием людей и жизненных реалий, а также сложностью и ответственностью задачи воспитания будущего правителя такой большой страны, как Россия. Однако Екатерина II не оставила попыток убедить д’Аламбера посетить Петербург. Императрица назначила д’Аламберу пенсию, размер которой значительно превышал ту, что ему выплачивал Фридрих Великий, и лично написала ему письмо. Однако д’Аламбер остался при своем мнении, полагая, что не сможет должным образом выполнять столь сложные обязанности и вновь отклонил предложение. Тем не менее, переписка между Екатериной и д’Аламбером продолжалась достаточно активно до 1767 года, но касалась исключительно вопросов литературы, трудов д’Аламбера и занятий императрицы над сочинением “Наказа” для комиссии по созданию Уложения.

С другой стороны, д’Аламбер отказывал не только Екатерине: он также отклонял предложения прусского короля Фридриха II, с которым долго вел переписку. Начиная с 1752 года, Фридрих II несколько раз предлагал д’Аламберу пост президента Берлинской академии наук, однако ученый отвечал отказом. Причина, по которой д’Аламбер отклонял различные предложения покинуть Францию, крылась не только в его любви к друзьям и родной стране, но и к одной женщине.

Д'Аламбер внес серьезный вклад в развитие фундаментальных принципов современной механики, его труды вместе с работами Эйлера, братьев Бернулли и Клеро заложили основания математической физики. Ему принадлежат классические работы по теории движения жидкости, задаче трех тел, нутации Земли, движению Луны, движению ветра, по теории музыки и другие. В механике стремился обойтись без понятия силы, имевшего для него сильный «метафизический привкус». Математические работы Д'Аламбера основаны на принципе непрерывности Лейбница, позволившем ему ближе всего подойти к современному пониманию предела.

Умер в 1783 году после долгой болезни. Относясь к религии скептически, он отказался от завершающего причастия. Церковь отказала «отъявленному атеисту» в месте на кладбище, и его похоронили в общей могиле, ничем не обозначенной.