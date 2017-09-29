Как барон Мюнхгаузен России служил Как барон Мюнхгаузен России служил

В 2017 году исполнилось 220 лет со дня смерти настоящего, не выдуманного, немецкого барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена (1720–1797).

Многие поколения читателей были в восторге от невероятных приключений славного Мюнхгаузена, описанных в произведениях современника настоящего барона – Рудольфа Эриха Распе. Его неугомонный герой совершал полеты на пушечном ядре, вытаскивал себя из болота за волосы… Но удивительный литературный персонаж, фантазер, герой анекдотов, пьес и кинофильмов – это реально существовавший человек. Мало того, он, оказывается, был на службе у нас, в России!

Реальный барон Мюнхгаузен – Карл Фридрих Иероним родился 11 мая 1720 года в городе Боденвердер курфюршества Брауншвейг-Люнебург и принадлежал к нижнесаксонскому роду Мюнхгаузенов (известен в 1183 года). Карл Фридрих был пятым из восьми детей в семье полковника Георга Отто фон Мюнхгаузена (1682—1724).

В 17 лет он служил пажом у герцога Антона Ульриха Брауншвейгского, видного военачальника русской армии, жениха, а затем мужа принцессы Анны Леопольдовны. В 1737 году герцог прибыл в Петербург по приглашению императрицы Анны Иоанновны. Антон Ульрих участвовал в Русско-турецкой войне 1735–1739 годов в составе армии фельдмаршала Христофора Антоновича Миниха (и это единственный эпизод в жизни Мюнхгаузена, который мог иметь отношение к боевым действиям).

По окончании войны барон начал самостоятельную воинскую карьеру в составе Брауншвейгского кирасирского полка. Звания он был сначала невысокого – всего лишь корнет. Карл Фридрих Иероним получил направление в Ригу и там занимался в основном мелкими хозяйственными делами, которые не мешали ему мечтать о высоких званиях.

После смерти Анны Иоанновны и свержения в 1740 году регента Российской империи Эрнста Иоганна Бирона, у власти ненадолго оказалась Брауншвейгская фамилия, родители младенца-императора Ивана Антоновича: Анна Леопольдовна и Антон Ульрих. При этом правлении наш барон становится поручиком. Произошедший в 1741 году елизаветинский переворот, свергнувший брауншвейгскую фамилию, прервал обещавшую быть блестящей карьеру барона. Только спустя 10 лет, в период правления Елизаветы Петровны бывшего пажа удостоили звания ротмистра. В военных действиях Иероним фон Мюнхгаузен за время службы в кирасирском полку участия не принимал.

Барон взял отпуск сроком на год и отправился на родину, в Германию. Оттуда на русскую службу он уже не вернулся.

Мюнхгаузен некоторое время не оставлял надежды добиться выгодной отставки (дававшей, кроме престижного чина, право на пенсию), чему свидетельством ходатайство в Военную коллегию от имени его двоюродного брата. Однако и это прошение результатов не имело, и до конца жизни Мюнхгаузен подписывался как ротмистр русской службы. Это звание оказалось ему весьма полезным во время Семилетней войны, когда Боденвердер был занят французами: положение офицера союзной Франции армии избавило Мюнхгаузена от постоя и прочих тягот, сопряжённых с оккупацией.

В родных краях барон Мюнхгаузен частенько развлекал знакомых и домочадцев интересными рассказами о своих приключениях.

Один из слушателей Мюнхгаузена так описывал его рассказы:

«Обычно он начинал рассказывать после ужина, закурив свою огромную пенковую трубку с коротким мундштуком и поставив перед собой дымящийся стакан пунша… Он жестикулировал всё выразительнее, крутил на голове свой маленький щегольской паричок, лицо его всё более оживлялось и краснело, и он, обычно очень правдивый человек, в эти минуты замечательно разыгрывал свои фантазии».

Их действительно было очень много, и его слушателям они казались просто невероятными. Ну а дальше уже постарался писатель Распе, который немножко подправил эти истории. Русскому читателю их занимательно пересказал Корней Иванович Чуковский.