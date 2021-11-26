Гельвеций (фр. Helvetius), Клод Адриан (26.01.1715, Париж ‒ 26.12.1771, Париж)

Гельве́ций (фр. Helvétius), Клод Адриан (26.01.1715, Париж — 26.12.1771, Париж ) — французский философ. Его фамилия — латинизированная форма фамилии его деда Иоганна Фридриха Швайцера (Schweitzer), уроженца Кетена (Саксония-Ангальт), алхимика и личного врача Вильгельма III Оранского. Отец будущего философа — Жан Клод Адриан Гельвеций — был первым врачом королевы Франции Марии Лещинской. Благодаря ее покровительству Г., выпускник Коллежа Людовика Великого, получил место генерального откупщика (1738), обеспечившее ему огромное состояние и возможность помогать друзьям. В 1750 Г. оставил эту должность, в 1751 женился на Анн Катрин де Линьвиль д’Отрикур (1722—1800) и c этого времени посвятил себя философским занятиям и светскому общению, проводя время в замке Ворэблиз Ремалара (Нижняя Нормандия) и в своем париж­ском особняке на ул. Сент-Анн. Салон госпожи Г. был одним из важнейших центров интеллектуальной жизни Франции второй половины XVIII в. Его посещали философы и писатели (Фонтенель, Мармонтель, Дидро, Шамфор, Кондорсе, Беккария, Гольбах, Кондильяк, Галиани, Морелли, Рейналь), люди науки (Д’Аламбер, Бюффон, Кабанис, Кювье, Лавуазье) и искусства (Гудон), издатели (Панкук, Дидо), политики (Тюрго, Мальзерб, Джефферсон, Франклин, Талейран, Сийес, Мирабо, Ролан и даже Наполеон Бонапарт), а также хозяйки других парижских салонов (Ж. де Леспинас, С. Неккер, М. Ролан). В трактате «Об уме» (De l’Esprit, 1758) Г. в свойственной ему парадоксальной манере развил учения Кондильяка и Локка, сформулировав основные положения теории «разумного эгоизма». Он утверждал, что идеи, даже самые возвышенные, образуются под воздействием физической чувствительности и памяти людей, то есть внешних впечатлений. Ключевым мотивом всех человеческих поступков, даже высокоморальных, он признавал эгоистический интерес, критерием их нравственности — ту пользу, которую они приносят обществу. Задачу государства Г. видел в установлении гармонии между частными интересами людей и общественной пользой. Утилитаризм (см. Этика) Г. вызвал бурную реакцию: его трактат был осужден архиепископом Парижским (1758), сожжен по приговору Парижского парламента (1759) и внесен папой Климентом XIII наряду с Энциклопедией в Индекс запрещенных книг (1759). Эти меры не сделали Г. человеком отверженным, напротив, его сочинение принесло ему европейскую известность: в 1764 он побывал в Великобритании, где был принят при дворе, укрепил связи в научных и политических кругах, а в 1765 посетил Пруссию по приглашению Фридриха II. По возвращении принял участие в создании масонской «Ложи наук» (1766), мечтая объединить в ее рядах наиболее выдающихся представителей всех областей знания. В 1776 астроном Ж. Ж. де Лаланд при поддержке вдовы Г. преобразовал ее в «Ложу девяти сестер» (т. е. муз), занимавшуюся не только научно-просветительской, но и общественной деятельностью и сыгравшую, в частности, немалую роль в пропаганде идей Американской революции во Франции. В трактате «О человеке, его ум­ственных способностях и его воспитании» (De l’Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation), завершенном в 1767, но опубликованном посмертно в 1773 с посвящением Екатерине II, Г. утверждал, что интеллектуальные, моральные и психические качества зависят не столько от различия в органах чувств, сколько от образования и воспитания, которые, в свою очередь, являются производными от законов и формы правления. Совершенствуя их, люди могут и должны добиваться лучшей жизни для себя и своих потомков.

Соч.: Correspondance générale. 5 vols.Toronto-Oxford, 1981—2004; De l’Esprit. Paris, 1988; De l’Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation. Paris, 2011; Соч. в 2-х тт. М., 1973—1974.

Лит.: Keim A. Helvétius, sa vie et sonœuvre. Paris, 1907; Мом­джян Х. Н. Философия Гельвеция. М., 1955; Smith D. W. Helvétius, a Study in Persecution. Oxford, 1965; Smith D. W. Bibliography of the Writings of Helvétius. Ferney-Voltaire, 2001. P. 483—494; Кучеренко Г. С. Сочинение Гельвеция «Об уме» в переводе Е. Р. Дашковой // XVIII век. Вып. 21. СПб., 1999. С. 215—227; Longué J.-L. Le système d’Helvétius. Paris, 2008. С. Я. Карп.