ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРA ВО

Естественное право — правовая доктрина, согласно которой содержание права определяется социальной природой человека, не зависящей от государственных институтов.

Согласно концепции Е. п. каждому человеку присущи права, выражающие его разумную природу и предшествующие появлению социальной организации. В эпоху Античности учение о неписаном Е. п. развивали Сократ , Платон (V—IV вв. до н. э.). В Средние века Фома Аквинский (XIII в.) трактовал право как выражение общественного разума. С точки зрения христианства, Е. п. является отражением Божественного закона, заложенного в человеческую природу актом творения. В XVII—XVIII вв. в рамках теории Е. п. возникли социально-политические проекты гражданского общества и правового государства, концепции индивидуализма и либерализма , теория договорных отношений между обществом и государством, была переработана романо-средневековая концепция народовластия и правосознания. Одним из первых основные положения подобного учения изложил А. Джентили (1552—1608) в сочинении «О праве войны и мира».

В дальнейшем сложились две традиции понимания Е. п. Континентальная, рационалистическая традиция подчеркивала дедуктивный характер системы права: ее генетическим центром признавался человек, обладающий в силу своей природы разумом. Она была представлена в сочинениях Г. Гроция , С. Пуфендорфа , X. Толмазия, Б. Спинозы , Г.В. Лейбница , X. Вольфа. Английская, эмпирическая традиция, тяготевшая к практической организации договорно-правовых отношений между обществом и государством , нашла отражение в трудах Т. Гоббса , Дж. Локка , Р. Кемберленда, Э. К. Шефтсбери и др. Е. п. теория развивала средневековую традицию общественного согласия членов сообщества, достигших способности вступать друг с другом в договорные отношения. Этой традиции следовал Гоббс: в его понимании такое соглашение служило основой гражданской организации общества, целью которой был выход из хаоса неорганизованных «естественных» (т. е. догосударственных) отношений взаимной вражды. Соответствующую природе организацию общества необходимо дополняла в концепции Е. п. новая организация человека, который из необузданного и затравленного страхом насильственной смерти дикаря превращался в законопослушного гражданина и индивида (Гоббс, Локк), наделенного разумом и потому способного жить в обществе. Такой человек становится подлинно естественным, ибо он рационален, как рациональна и организованная природа. Рациональность человека — это его разумность; Е. п. готовило просветительскую концепцию разума. Оставалось сделать рациональным, т. е. соответствующим природе, государство и реорганизовать аналогичным образом позитивное право. Такое состояние достигается заключением договора между обществом (народом) и государством. Е. п. — основа этих договорных отношений, оно — аргумент против произвола, достояние народа и охраняется народом (Локк). Е. п. распространялось на область международных отношений как учение о праве войны и мира. Это право также подлежало рациональной реорганизации в соответствии с природой (Джентили, Гроций, Томазий и др.).

Е. п. теория подготовила концепцию вечного мира Б. де Сент-Пьера, Ж.-Ж. Руссо , И. Канта . В годы Английской революции XVII в. радикальный вариант концепции Е. п. развивали левеллеры . Дж. Лильберн и его единомышленники считали, что каждый человек обладает врожденными и неотчуждаемыми правами, к числу которых они относили права на жизнь, личную свободу и безопасность, справедливое обращение, свободу вероисповедания. Торжество естественных прав, по мнению левеллеров, могло быть обеспечено лишь в условиях общественного договора и при республиканской форме правления. У философов Просвещения естественно-правовой критерий являлся важнейшим требованием при оценке любой проблемы общественно-политического содержания, позволяя обосновывать данную от природы свободу личности и ее равноправие, гражданские свободы и права личности, естественное преобладание общества над властью, суверенитет общества, наконец, полномочия власти, ограниченные естественно-правовой мотивацией, и право граждан на сопротивление неправедной власти. Ключевой нормой естественно-правовой доктрины признавался закон, согласованный с разумом. Естественное правосознание считалось базовым при законотворчестве и создании правовых систем в конкретных государствах. Учение о Е. п. послужило теоретическим основанием политической практики борьбы за права человека. Идеи Е. п. нашли отражение в американской Декларации независимости 1776 , провозгласившей право на жизнь, свободу, стремление к счастью; во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 , утвердившей в качестве естественных прав свободу, собственность, безопасность, сопротивление угнетению, а также в др. конституционных актах. В XIX в. понимание права как естественного отступило на второй план, в частности, в результате соперничества с «исторической школой права», признававшей только «позитивное» право, т. е. установленное законами и в законах осуществляющееся.

Лит.: Gierke O., von. Das deutsche Genoßßenschaftsrecht. 4 Bd. Berlin, 1868—1913. Bd. 4. S. 276—541; Tuck R. Natural Rights Theories: Their Origin and Development. Cambridge, 1979; Бугров К. Д., Киселев М. А. Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую политическую культуру ХVIII века. Екатеринбург, 2016.