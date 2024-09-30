Адам Смит: вклад в экономику Адам Смит родился в июне 1723 года в г. Келкорди, Великобритания и считается человеком, положившим начало классической политэкономии. Из-за несохранившихся данных его точная дата рождения неизвестна, однако, имеется информация, что крестили его 5 июня. На данный момент биографы больше говорят о его времени, чем о жизни, но кое-что о Смите всё-таки известно.

Экономика до Смита

Годы жизни Смита приходятся на границу двух эпох: аграрная экономика, рабство, идеи Просвещения тесно перекликались с торговыми войнами крупнейших морских держав, основными понятиями которых было свободомыслие и рационализм. Одновременно начиналось становление промышленности, близился технический прогресс и индустриализация. Уже появился ткацкий станок Джона Кея, который в десятки раз увеличил производство пряжи, а именно она была основным экспортным британским товаром. Появилась прядильная машина Уайта, а накануне выхода в свет «Богатства народов» в работу был ввёден паровой двигатель друга и изобретателя Смита – Джеймса Уатта, что кардинально повлияло на все производственные процессы практически всех отраслей.

Многие предприниматели сделали целое состояние на перепродаже табака, который отгружали в Глазго британские корабли из вест-индских колоний. И этот капитал торговцы пускали в дело, создавая мануфактуры, таким образом становясь начинающими промышленниками.

После индустриальной революции на первое место выйдет промышленный капитал, который будет играть главную роль в экономике. Но ведущей силой останется меркантилизм. Согласно ему, главное – это деньги, то есть драгоценные металлы, такие как серебро и золото, именно они являлись главным богатством наций. Здесь лидирующее положение занимали страны, которые имели собственные залежи, так как разбогатеть можно было лишь осуществляя торговлю – так называемый обмен с внешним миром. При этом страна должна была больше продавать, чем закупать. Только такой подход способствовал развитию собственного производства, а следовательно, всей экономики внутри страны.

Если говорить современным языком, то считалось, что источником роста и процветания национального богатства есть поддержание положительного сальдо баланса внешней торговли. Именно эта отрасль была основой экономики, остальные – были лишь предпосылками для прироста богатства. Для ремесленных мастерских заказчиками являлись экспортеры – торговцы, а вот отдаленные рынки были в руках купцов, которые сами диктовали цены, тем самым подчиняя производство себе, так как именно они доставляли туда товары производителей.

Меркантилизм стал главным в экономической политике XV в. Он предполагал активное участие государства, так как торговый профицит требовал контроля и регулирования, что способствовало притоку экспортной выручки и ограничивало импорт, вплоть до запрета вывоза драгоценных металлов из страны. От иностранных конкурентов внутреннее производство защищал протекционизм. Стабильность управленческой силы государства обеспечивали налоги. Уильям Стаффорд – английский меркантилист придерживался теории, в которой следует воздерживаться от приобретения импортных товаров, даже если они дешевле отечественных. Только английским кораблям разрешалось ввозить товары из Африки, Америки и Азии. Это контролировалось специальными наблюдателями.

К росту межгосударственной торговли привели Великие географические открытия XV-XVI вв., это увеличивало ее значимость и привело к росту сфер, на которые оказывал влияние торговый капитал. Ключевую роль играли интересы внешней торговли и власть в этом деле, как говорилось ранее, была у купцов. Они были главными по каналам сбыта, и поэтому практически единственными, кто мог реализовать продукцию производителей. Требовались политические изменения. В защите от иностранной конкуренции нужна была объединенная территория и единая власть, это могло произойти только при полном подчинении феодалов. Появилась торговая буржуазия, которая нуждалась в новых порядках. Кредитование королей для развития армии и бюрократии помогло в борьбе с крупнейшими вассалами. Торговцы получают преференции от государства, а также монополии.

Феодализм, как следствие, начал разрушаться вместе со своей экономической основой и идеологической системой, базировавшейся на церковной власти и её постулатах. Средневековая догматика разрушалась множеством фактов: Земля оказалась круглой, а новые научные открытия прямо противоречили церковным догмам. Возрождается интерес к философии античной, совершенно противоположной христианству. Человек снова выходит на первый план новой культуры и идеологии. Появляется гуманизм. Всё это получает название эпохи Ренессанса или Возрождения. Вместе с ростом торговли и модернизации производства развивается культура и общество в целом. Религиозная этика отходит на второй план, на первый выходит анализ хозяйственной деятельности и новые факты.

Теория нравственных чувств

Стремление каждого из людей удовлетворить свои потребности и интересы в итоге приводят к благу всего общества. Такие качества как тщеславие и корысть, которые свойственны каждому человеку, побуждают улучшать условия жизни, заниматься земледелием, создавать города и развивать науку и культуру, так писал Адам Смит в своих трудах «Теория нравственных чувств». В этой книге впервые затрагивается термин «невидимая рука», которая приводит результат деятельности людей, без их намеренного на то желания, к росту всего общества.

«Исследование о природе и причинах богатства народов»

Эта книга стала постулатом основ экономической науки. Многие последователи считают её «экономической Библией». Адам Смит анализировал экономику Европы от средневековья до Нового времени, внимательно изучая судебную систему, финансы, армию и колониальную политику.

Смит тщательно анализировал взаимосвязь между ростом дохода и закономерностями в обществе. Так как индустриализация началась уже после того, как Адам опубликовал свои труды, сельское хозяйство в своё время он считал основным источником прироста капитала и богатства. О промышленности без технического переворота в то время речи даже не шло.

Он считал, что богатству предшествует протекционизм и меркантилизм. По его мнению, на рост экономики влияли:

маневренность трудовых ресурсов

беспрепятственная внешняя торговля

отказ государства от регламентации промышленности

свобода на операции купли и продажи земли

Функционирование свободного рынка Смит видел так: его основой служили конкуренция и разделение труда; экономика – это громадная система связей между предпринимателями, которые заинтересованы в обмене товаров; развитие опыта в какой-то одной сфере; чем шире обмен, тем дальше продвигается экономика.

Адам Смит считал, что человеческие блага создаются с помощью обмена результатом труда между людьми, таким образом появилась концепция «экономического человека». Также он объяснил и «смысл невидимой руки» и считал, что она ведёт человека к результату, когда человек ставит перед собой цель заработать на пропитание. Таким образом, замотивированный человек, делая что-то для себя, делает и в целом для общества, и закрывая свои потребности, воздействует на благо людей в целом.

Смит осуждал монополии, считал, что экспорт не должен превышать импорт, а также выступал за развитие индустрии в североамериканских колониях. Торговля, по его мнению, должна была быть свободной и Адам вводит такие понятия как валовый и чистый доход. Он считал, что нужно ликвидировать купеческие гильдии и ремесленные цеха, реформировать систему налогообложения и проявить в управлении терпимость, тогда всё это приведёт к процветанию государства. Одним словом, Смит первым выявил, что росту экономики способствуют конкуренция и свободный рынок.

Понятия «экономика» в то время еще не существовало как таковое, по крайней мере, в том виде, в котором существует сейчас – как целая наука.

Она берёт начало именно с трудов Адама Смита в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов», которая стала первым понятным описанием того, как работает национальная экономика. Смит считается прародителем рыночной экономики и экономической теории, его труд стал основой классической политэкономии.

Вклад в экономическую науку

Смит успел воочию убедиться в работе своей теории на практике. Его книга была издана 5 раз только при жизни и оказала влияние на появление первого торгового соглашения с Францией, которое в 1786 г. подписал премьер-министр Уильям Питт-младший. Таким образом на ряд товаров снизились импортные пошлины.

Основы «Богатства народов» побуждало предпринимателей реализовывать ровно такое количество товаров, которое требовалось потребителям. Так появляется закон равновесия Жана-Батиста Сэя. Смит Томас Роберт Мальтус отнёсся к нему скептически и предсказал, что неровен час кризиса перепроизводства. И оказался прав. В 1825 г. настал первый экономический кризис.

Причина стала понятна лишь в XX в., когда Джон Мейнард Кейнс пришёл к выводу, что классическая теория подвластна лишь воле случая. И спрос может быть ниже, чем предложение. Однако, нельзя обесценивать труды Смита, именно они легли в основу для дальнейшего анализа экономики. Идеи Адама перерабатывались в бесчисленное множество других. Например, Джордж Стиглер – нобелевский лауреат отметил идею, в основе которой лежит человек, действующий исключительно в своих интересах, и назвал ее «главным сокровищем» экономики, так как именно она породила концепцию эффективного распределения ресурсов.

Альфред Маршал, один из основателей неоклассической школы, в своих «Принципах экономической науки» позднее писал, что мира, где народ трудится исключительно ради общего блага, столь воспетого поэтами, никогда не было. И конкуренция не только порочна, но имеет и ряд преимуществ. И этот учебник по экономике был главным в Англии на протяжении долгого времени.

«Богатство народов» стало одним из самых важных трудов для экономической науки. Принципами, которые были описаны в этой книге, успешно пользуется весь мир до сих пор.