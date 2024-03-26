Адам Смит: Шотландский отец классической экономики Адам Смит родился в июне 1723 года в г. Келкорди, Великобритания и считается человеком, положившим начало классической политэкономии. Из-за несохранившихся данных его точная дата рождения неизвестна, однако, имеется информация, что крестили его 5 июня.

Адам Смит родился в июне 1723 года в г. Келкорди, Великобритания и считается человеком, положившим начало классической политэкономии. Из-за несохранившихся данных его точная дата рождения неизвестна, однако, имеется информация, что крестили его 5 июня. На данный момент биографы больше говорят о его времени, чем о жизни, но кое-что о Смите всё-таки известно.

Биография

Отец мальчика Адам Смит-старший был самым младшим ребенком и рос в малообеспеченной семье. Ему удалось, как говорят, «выбиться в люди» и стать адвокатом и таможенным служащим. По информации из разных источников, он умер вскоре после или незадолго до рождения сына по причине тяжелой болезни. Известно, что на момент смерти у него остался 13-летний сын от первого брака, которого воспитывали родственники. Мать Смита младшего звали Маргарет (девичья фамилия Дуглас), она была дочерью крупного землевладельца из Стрэтендри. После кончины Адама Смита-старшего замуж она так и не вышла и свою жизнь решила посвятить воспитанию сына.

В 1731 году Адам пошёл в местную школу, которая считалась одной из самых лучших в Шотландии. Там главный преподаватель Адам Миллар учил детей не только грамоте и Божьему слову, но и основам культуры. В четвёртом классе Смит изучил латынь и классическую литературу. Его любимой книгой считается «Бревиарий римской истории» автора Флавия Евтропия. Особое пристрастие Адам испытывал и к материалам по истории и географии.

Когда Смиту исполнилось 14 лет, его мать приняла решение переехать из прибрежных широт в Глазго, где продолжила заниматься образованием сына. Адам начал учиться в местном университете, его наставником стал Фрэнсис Хатчесон, который преподал Адаму этические основы философии, логику, астрономию и математику. Впоследствии юноша выбрал класс «нравственной философии», где параллельно осваивал древнегреческий и французский язык, изучал труды Гуго Гроция о естественном праве, а также Фрэнсиса Бэкона и Джона Локка, как основоположников эмпиризма. Смит отличался от остальных студентов по успеваемости и считался одним из лучших. И в 1740 году окончил университет с учёной степенью магистра искусств, а также ежегодной стипендией в размере 40 английских фунтов на обучение в Бейлиол-колледже в Оксфорде. Там Адаму не понравилось, он считал, что английской системе не хватает разнообразия. Студенты лишь дважды в день ходили на молитву и дважды в неделю – на сами занятия. Стоит отметить, что все преподаватели были священнослужителями английской церкви, обучение которых основывалось на устаревших доктринах. Смит писал, что в подобных учреждениях еще долгие годы правили отвергнутые идеи и ошибочные суждения. Отношение к студентам было высмеивающим, преподаватели всячески выражали к ним свою неприязнь из-за низкого материального положения и специфического говора.

В такой токсичной обстановке Адам прожил шесть лет. Из-за нехватки денег он ни разу не ездил домой. Лишь иногда приезжал погостить к своему кузену Уильяму Смиту, который жил в г. Аддербери, что находился неподалёку.

Маленькая комната Адама Смита в Оксфорде была не менее аскетична, чем он сам. Минимум мебели, но множество книг. Зимой в помещении всегда было холодно, в связи с чем юноша часто болел. Кроме того, вероятно из-за ослабленного иммунитета, в его письмах матери сообщалось о сильных болезнях дёсен и о частых головокружениях.

Практически всё своё время Смит посвящал учёбе и чтению книг. Среди них Шекспир, Мильтон, Драйден и античная литература. Как только Адам достиг успеха в изучении французского языка, начал читать классицистов и современников, среди которых излюбленными авторами стали Жан Расин, Монтескьё и Вольтер.

Самообучение Смита настораживало руководство колледжа, но мнение знаменитых педагогов его не интересовало. Также доподлинно известно, что одну из книг у него изъяли и вынесли строгий выговор. Это были труды атеиста Дэвида Юма «Трактат о человеческой природе», которые прямо противоречили основным устоям учебного заведения, в котором учился Смит.

в 1745 году было поднято Якобитское восстание под руководством Карла Эдуарда Стюарта с целью захвата власти над Великобританией. В Шотландии он собрал армию и направился на юг неподалеку от Оксфорда. В конце года лидеру пришлось отступить и вернуться обратно, где он и был окончательно разгромлен. Во время этих событий местные якобиты буквально «затравили» Смита, кому-то из них даже удалось пробраться в его келью, чтобы оставить записку с проклятиями. В частности, Адам подвергался нападкам из-за того, что является шотландцем. На этом его терпение кончилось и якобы «по семейным обстоятельствам» Смит покинул Баллиол-колледж и вернулся в родной Керколди.

Дома Смит пробыл два года и все это время продолжал самообучение. Он мог позволить себе не работать, так как всё еще получал стипендию Снелла и небольшой доход от наследства своего отца. Уже тогда Смит по праву мог считаться одним из самых образованных молодых людей.

Начало карьеры

Смит не хотел возвращаться в Оксфорд или становиться священником и долгое время не знал, чем хочет заниматься. Предпринимал даже попытки стать домашним учителем в семье аристократов, но его хватило лишь на несколько лет. В 1748 году Адам начал читать лекции в Эдинбургском университете. Пригласил его богатый дворянин философ Генри Хьюм. Смит стал прекрасным педагогом, его лекции пользовались спросом даже у светских дам. Причём материал он подавал исключительно собственным пересказом, не опираясь ни на какие записи. В этом же году он помог Уильяму Гамильтону из Бангура, который участвовал в восстании 1745 года составить и отредактировать его сборник стихов.

С помощью Генри Хюма Смит перестал преподавать английскую литературу и перешёл к юриспруденции, а также основам политического учения, экономики и социологии. Эти науки, по его мнению, были наиболее интересными и важными. При изучении материала по этим дисциплинам Адам всё время размышлял, как же их можно применить на практике. Так в 1750 году рождается формулировка первых высказываний о хозяйственном либерализме. Знакомство Смита с психологом Дэвидом Юмом, который к тому же являлся скептиком, привело к совместным работам по религии, экономике и политике. Этому способствовало сходство мировоззрения Юма и Смита. Кстати, на всю жизнь они стали и лучшими друзьями.

В конце 1750-х гг. Смит становится деканом университета в Глазго, профессором логики и публикует «Теорию нравственных чувств», где провёл анализ поведения различных слоёв общества. Появляется концепция морального равенства людей, которую Смит вывел на основе «принципа симпатии». При этом критиковалась религиозная этика, в основе которой был заложен страх перед покаранием Господним, и подчинение его постулатам, приводящим после смерти к райской жизни. Благодаря этому труду, Смит получил всеобщее признание и известность, а в университет стали стекаться уже и студенты из различных стран, чтобы послушать его лекции.

В Глазго Смита окружали другие знаменитые шотландцы: изобретатель универсальной паровой машины Джеймс Уатт; первооткрыватель углекислого газа и теплоёмкости, физик и химик Джозеф Блэк; основавший первую британскую академию дизайна, издатель и художник Роберт Фоулис и будущий министр финансов Чарльз Таунсенд. Для проведения экономических исследований хорошую службу Смиту сослужило знакомство со многими богатыми предприниматели, которые «выросли» благодаря колониальной торговле.

Впервые ряд важных идей по экономике Адам Смит высказал в лекции, которую прочёл в 1755 году в клубе политической экономии, что организовал лорд-провост Глазго Эндрю Кокрейн.

Некоторые труды Смита сохранились благодаря университетским записям его лекций одного из студентов, которые впоследствии удалось найти экономисту Эдвину Кэннону. Они больше напоминали курс политической экономии и социологии с материалистическими идеями, чем курс нравственной философии.

В 1930-х годах был найден черновик нескольких глав книги под названием «Исследование о природе и причинах богатства народов», которые Смит писал в 1763 году. В набросках содержались идеи понятий «производительности» и «непроизводительности», мысли о значимости разделения труда, а также всё про меркантилизм, описывался принцип максимального невмешательства и его обоснование.

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