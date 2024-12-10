Русский вояж Матильды Бонапарт По поводу устройства брака Демидова с Матильдой Бонапарт бытует несколько версий

Холодной зимой 1841 года в Россию приехала Матильда-Летиция Вильгельмина Бонапарт — единственная дочь младшего брата Наполеона Бонапарта. Прибыла она, можно сказать, с родственным визитом: племянница Наполеона одновременно являлась и племянницей императора Николая Павловича.

Наполеон Бонапарт, как известно, был не против породниться с российской императорской семьей: в 1808 году он сватался к великой княжне Екатерине Павловне, а в 1810-м — к великой княжне Анне Павловне (сестры императоров Александра I и Николая I). И дважды получил отказ. Младший брат Наполеона, Жером, экс-король Вестфалии, вторым браком был женат на Екатерине Вюртембергской, дочери короля Вюртемберга Фридриха I. Родной сестрой Фридриха была принцесса София Доротея Вюртембергская — будущая императрица Мария Федоровна, супруга Павла I и мать Николая I. Соответственно, Екатерина, мать принцессы Матильды, приходилась Николаю кузиной.

Однако в заснеженную Россию Матильда прибыла вовсе не с целью повидать своего венценосного родственника. Она только что вышла замуж и собиралась в свадебное путешествие в Париж — город ее мечты, где она никогда не бывала. Ведь после "Ста дней", 1 января 1816 года, французским королем Людовиком ХVIII был принят закон об изгнании всех членов семейства Бонапарт из Франции. Матильда родилась в 1820 году в Триесте, воспитывалась в Риме и Флоренции. После Июльской революции пришедший к власти король Луи-Филипп Орлеанский подтвердил прежний запрет для Бонапартов появляться на французской земле, но для Матильды перед ее свадьбой сделал исключение.

Однако вместо Парижа 19-летняя принцесса отправилась в далекую Россию: ее мужа Николай Павлович немедленно требовал к себе.

АНАТОЛЬ

Кто же был мужем прекрасной Матильды? Этим счастливцем был Анатолий Николаевич Демидов, известный в Европе как Анатоль Демидов, наследник знаменитой династии тульских оружейников и предпринимателей. Его отец, Николай Никитич, женившийся на Елизавете Александровне Строгановой, жил на два города: Париж и Флоренцию. Старший из его сыновей, Павел Николаевич, служил в Измайловском полку, потом сделал карьеру дипломата. Анатолий был вторым сыном Николая Никитича (относительно даты и места его рождения сведения расходятся: называют то 1812 год, то 1813-й, в качестве места фигурируют Москва, Петербург и Флоренция. На надгробной плите его могилы высечена дата рождения 24 марта 1813 года. — Прим. авт. ). Почти всю свою жизнь он провел в Европе, русского языка почти не знал, был щеголем. Некоторое время Анатоль служил атташе в русском посольстве в Париже, потом в Риме и Вене. После смерти отца в 1828 году вместе с братом Павлом унаследовал огромное состояние, чистый доход с которого достигал 2 миллионов рублей в год. Вместе с братом он основал во Флоренции шелковую фабрику, а отцовскую виллу Сан-Донато под этим городом превратил в великолепный художественный музей, в 14 залах которого была представлена коллекция живописи. Из Флоренции в Сан-Донато ходили специальные дилижансы, столь велико было желание публики посмотреть на роскошную виллу и богатое собрание картин.

А вот французы, несмотря на то, что при Луи-Филиппе Орлеанском "русский князь" был в моде, к Демидову относились предвзято. Его считали парвеню, то есть выскочкой, и, несмотря на миллионы и внешний лоск, пренебрежительно именовали "русским мужиком".

Однако этот "мужик", заинтересованный в развитии горного дела на родине, в 1837 году организовал научную экспедицию в южную Россию и Крым под руководством профессора парижской Горной школы Пьера Гийома Фредерика Ле Пле. Ее результатом стал прекрасно изданный труд, опубликованный в Париже в 1842 году и посвященный императору Николаю Павловичу. Книга была переведена на английский, немецкий, итальянский, польский, русский языки и неоднократно переиздавалась.

Правда, у Николая I это сочинение особой благосклонности не нашло. Государь, хоть и наградил издателя, не счел нужным отблагодарить самого Демидова, а ведь его затраты были огромными. Можно предположить, что император, если бы он не был столь прямолинейным и "рыцарственным", вполне мог бы использовать миллионы Демидова в целях формирования позитивного имиджа России. Анатолий Николаевич удостоился лишь основанной им же вместе с братом Демидовской премии по географии, но от денежного вознаграждения отказался.

Как его отец и брат, Анатоль тратил огромные суммы на благотворительность в России и во Флоренции. Помимо прочего Демидов спонсировал художника Андре Дюрана, в 1839 году совершившего путешествие по России, добравшегося до Казани и привезшего интересные гравюры; помогал Эжену Делакруа, написавшему в 1837 году его портрет; финансировал создание "Последнего дня Помпеи" Карлом Брюлловым, а потом подарил эту картину Николаю I.

Анатоль не только спонсировал создание книг, он сам пытался преуспеть на литературном поприще. Под псевдонимом Ни-Таг (от города Нижний Тагил, где находились демидовские предприятия. — Прим. авт. ) он опубликовал серию статей, посвященных внутреннему положению России. Серия выходила в газете Le Journal des Débats в 1838–1839 годах, однако была прекращена по распоряжению русского правительства: в России посчитали, что страна была выставлена в ней в смешном виде.

ЖЕНИТЬБА

По поводу устройства брака Демидова с Матильдой Бонапарт бытует несколько версий. Общепринятая говорит о том, что Анатоль — страстный поклонник Наполеона Бонапарта — мечтал породниться с его семьей. Согласно второй версии, эту идею предложил друг Демидова, известный французский журналист Жюль Жанен. Есть и третья: брак был результатом ловкой интриги нуждавшегося в деньгах Жерома Бонапарта. По условиям брачного договора Жером получил щедрое финансирование. Кроме того, Демидов обязался приобрести у тестя множество личных вещей Наполеона и еще до свадьбы за огромные деньги выкупить заложенные Жеромом фамильные драгоценности — для приданого Матильды.

В июне 1838 года Анатоль Демидов в сопровождении Жюля Жанена нанес Матильде визит во Флоренции. Это была не первая их встреча: они виделись в Риме, когда Матильда была еще маленькой девочкой, но она, по ее собственным словам, не забыла Анатоля. Чтобы стать супругом принцессы, незадолго до свадьбы Демидов сам стал принцем, точнее, князем Сан-Донато, купив этот титул у герцога Тосканского Леопольда II. Николай I этого титула не признал; он будет признан только за племянником и наследником Анатоля — Павлом Павловичем Демидовым.

Принцесса Матильда была завидной невестой. Она могла стать супругой своего кузена, принца Луи-Наполеона, а значит, и французской императрицей, но помолвка расстроилась. Она могла выйти замуж за наследника российского престола цесаревича Александра и стать российской государыней. Жером Бонапарт принимал цесаревича Александра во Флоренции во время путешествия наследника по Европе в 1838–1839 годах и всерьез рассчитывал на "русскую партию" для своей дочери. Александру Николаевичу принцесса понравилась, но условия брака для Матильды были неприемлемы: она должна была жить в России и принять православие.

Сан-Донато в России

Любопытная деталь: в России есть свой Сан-Донато. Так называется железнодорожная станция в городе Нижний Тагил. Через нее следуют как электрички, так и пассажирские поезда. Как уже говорилось, перед свадьбой Анатолий Демидов получил от великого герцога Тосканы титул князя Сан-Донато, который не был признан императором Николаем I. Говорят, что когда государь узнал о титуле Демидова, то заметил: "Пусть он в Италии только князем и остается". В 1870 году после смерти Демидова его состояние и титул наследовал племянник Павел Демидов. В 1872 году княжеский титул Демидова признал император Александр II. Но чтобы титул был действующим в России, нужно было владеть имением с таким же названием на территории страны. Так одна из станций Уральской горнозаводской железной дороги, открытой в 1878 году, получила название "Сан-Донато".

К идее брака с русским миллионером Матильда отнеслась с воодушевлением, увидев в этом возможность начать новую жизнь, а не прозябать при отце, который, по словам принцессы, ею вовсе не занимался. А главное — Демидов жил в Париже, о котором мечтала Матильда, и был сказочно богат. Когда ее кузен Луи-Наполеон спросил, осознает ли она риски, связанные с этим браком, Матильда якобы ответила: "Этот русский мужик может купить всю Францию".

1 ноября 1840 года во Флоренции состоялось бракосочетание сначала по православному, затем по католическому обряду. В России, где Демидова недолюбливали, брак был встречен весьма неоднозначно. Как вспоминал Леонтий Дубельт, глава тайной полиции при Николае I, "многие находят, что А.Н. Демидов сделал глупость, женившись на дочери герцога Монтфорского <...> Не понимаю, отчего наш Государь не согласился утвердить за Демидовым титул князя Флорентинского. Я почти уверен, что блистательная партия породила зависть в нашей аристократии и они почти уверили Государя, что такой брак вреден нашему Отечеству...". Сам Дубельт с таким мнением был не согласен: "...я так радуюсь, что русский рядовой барин взял в супруги внучку и племянницу Императора и Короля, родственницу нашего царского дома. Мне кажется, что это делает честь России, что ее простой дворянин может искать союза с заграничными владыками. <...> брак этот доказывает преимущество нашей нации и что русский богатый благовоспитанный дворянин равен западным князьям". Тот факт, что Николай I без восторга отнесся к этому союзу, Дубельта огорчал: "Жаль, что Государь, всегда такой молодец, в этом случае не выказал своего обычного величия". К слову, военный министр Александр Чернышев и шеф Третьего отделения Александр Бенкендорф еще в 1839 году советовали императору быть помягче с Анатолием Демидовым, учитывая слабое состояние здоровья его брата (Павел Николаевич умер в 1840 году). Граф Бенкендорф писал императору: "По сему прерывать отношения с ним я считаю преждевременным, и особенно в свете предстоящего перевооружения армии и полиции, ибо никто более не гарантирует Вашему Величеству лучшей цены и лучшего качества, чем заводы господ Демидовых".

После бракосочетания молодожены отправились в Рим, планируя завершить свадебное путешествие в Париже, куда они намеревались прибыть к очень важной для французов дате: возвращению останков Наполеона с острова Святой Елены. Однако вместо блестящего Парижа Матильду ожидало долгое путешествие в холодную Россию. Что же произошло?

Дело в том, что в Риме случился конфликт между Демидовым и российским посланником при дворах Рима и Тосканы Иваном Потемкиным. Как отмечал биограф Демидовых, Анатолий Николаевич представил дипломату свою визитную карточку, где он именовался князем. Потемкин потребовал доказательств княжеского титула. Демидов ответил резким письмом, о чем Потемкин не замедлил сообщить императору Николаю. Анатоль получил приказ незамедлительно прибыть в Россию.

ПУТЬ В ЗАСНЕЖЕННУЮ РОССИЮ

Для Матильды это стало полной неожиданностью. Но с императором шутки были плохи, и молодожены это прекрасно понимали: если Анатоль не поедет в Россию, то он — а значит, и Матильда — никогда не сможет оказаться в желанном Париже. Они вернулись во Флоренцию, откуда в январе 1841 года через Вену и Варшаву отправились в долгий путь. О перипетиях этого путешествия мы узнаем от самой Матильды. Ее мемуары, в которых описывалось и путешествие в Россию, публиковались в журнале La Revue des Deux Mondes в 1927 и 1928 годах под названием "Воспоминания о годах изгнания", а в 2019-м были изданы в Париже отдельной книгой.

Если одним словом описать путешествие в Россию, то им будет "холод". Для рожденной под солнечным небом Италии принцессы Матильды зима оказалась катастрофой: "Я никогда не видела ничего более серого и мрачного"; "мои меха, в которых я так нуждалась, мне больше не принадлежали: господин Демидов (именно так она именует мужа. — Прим. авт. ) забрал их себе с абсолютным хладнокровием..."; "чем ближе мы приближались к России, тем нестерпимее становился холод".

К холоду добавилось ужасное настроение "господина Демидова", который становился все мрачнее по мере приближения к России; Матильда же только и хотела, чтобы это странное свадебное путешествие поскорее закончилось.

Наконец супруги достигли русской границы — территории царства Польского — и остановились переночевать в деревушке. Матильду, как и всех иностранцев, поразило отсутствие кроватей; для нее самой кровать нашли, но, проснувшись посреди ночи от удушья (видимо, угорела), она не смогла докричаться до горничной и в темноте упала с кровати. "Мужик", спавший в соседней комнате, услышав грохот, вбежал к ней, схватил и на руках вынес на свежий воздух. Когда принцесса пришла в себя, муж отнес ее в комнату, но здесь Матильда снова потеряла сознание.

И, о чудо, в этой деревушке она вдруг услышала звуки органа, на котором исполнялась французская песня J’irai revoir la Normandie ("Я вновь увижу свою Нормандию"). Написанная Фредериком Бера в 1835 году, эта песня стала неофициальным гимном Нормандии и является весьма популярной и в наше время. "Я не могу передать, какие эмоции вызвала у меня эта музыка, звучавшая так далеко от Франции, в стране, затерявшейся на окраине Европы", — вспоминала Матильда.

ЦАРСКИЙ ПРИЕМ В ПЕТЕРБУРГЕ

После шести недель путешествия супруги прибыли в российскую столицу и остановились, как пишет Матильда, "в роскошном особняке, принадлежавшем г-ну Демидову и расположенном на Невском проспекте" (речь идет о Доме Демидовых (А.М. Ушакова), Невский проспект, 54). Там было тепло — это было для Матильды главным.

Если Анатоль был мрачнее тучи, ожидая встречи с государем, то Матильда, истосковавшаяся по комфортной жизни, вздохнула с облегчением. Более того, она ведь приехала, можно сказать, в гости к царственному дяде! К тому же она была знакома с великой княгиней Еленой, дочерью Павла Вюртембергского и супругой брата Николая I, великого князя Михаила Павловича. Елена Павловна взяла Матильду под опеку, заверила, что будет заботиться о ней и представит ее ко двору. С Демидовым воспитательную беседу провел его кузен, граф Александр Строганов: если Анатоль останется в тени супруги, все пройдет гладко.

Об этом же Матильде говорил и великий князь Михаил Павлович: "Вы очень смелая и мудрая женщина, если отважились сопровождать своего мужа. Без вас он бы через несколько месяцев оказался в Сибири <...> Посоветуйте ему быть осторожным и не высовываться, пока вопрос не разрешится".

Настал черед приема у императора. Сердце Матильды, одетой в белое декольтированное платье, как ей посоветовала Елена Павловна, стучало, но не из-за страха, а из-за любопытства. И вот она увидела государя: "Высокий, сильный, при этом стройный, с красивой царственной головой, большими и живыми голубыми глазами, которые выражали и нежность, и властность. Говорили, что взгляд его мог быть свирепым, но мне этого не довелось увидеть. У него был орлиный, почти прямой нос, жесткие, хорошо очерченные губы и тонкие усы <...> он являл собой тип монарха, которому все должны повиноваться".

Великая княгиня представила принцессу Николаю I. Матильда сделала глубокий реверанс, государь приподнял ее со словами: "На правах родственника я имею право вас поцеловать" и расцеловал ее в щеки и плечи. На прощание он ей сказал: "Надеюсь, мы будем часто видеться".

Потом Матильда была приглашена в Зимний дворец к императрице Александре Федоровне, которую она нашла "старой дамой", а той тогда не было и 43 лет. Прием у императрицы, ненавидевшей, по словам Матильды, "Францию и семью Наполеона", показался ей холодным. Однако уже на следующий день она была приглашена Александрой Федоровной на концерт. Супруги Демидовы прибыли вместе; императора еще не было. Когда он появился, то поцеловал руку и плечо Матильды, но Демидову не сказал ни слова.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

Итак, Николай Павлович был очарован Матильдой. Более того, он пригласил ее сопровождать его в Москву и присутствовать на бракосочетании его сына и наследника — цесаревича Александра с принцессой Марией Гессен-Дармштадтской.

Дорога произвела на принцессу тягостное впечатление: "Никогда я не видела дороги более уродливой и печальной, чем дорога из Петербурга в Москву. Жуткая равнина, иногда перемежаемая хвойными лесами, без деревень и жилищ. Нельзя назвать жильем эти вырытые в земле норы, покрытые павшими листьями и навозом, в которые можно проникнуть по земляной лестнице, где вперемешку обитают мужчины, женщины, дети, свиньи, жеребята, которые все становятся добычей паразитов". Матильда попробовала спуститься в одну из таких "нор", однако "аромат" охладил ее пыл: "Эти конуры, где живут существа, имеющие душу, произвели на меня удручающее впечатление. Я спрашивала себя, как эти несчастные могли жить в таких условиях?" Вероятно, если бы Матильда побывала в бедной французской деревне, ее бы тоже поразили отнюдь не богатство и роскошь крестьянской жизни.

Ее ностальгия по Парижу обострилась: отныне ее единственной целью было добиться у императора разрешения вернуться во Францию вместе с мужем.

Москва поразила Матильду широкими улицами, по которым могла проехать шестерка лошадей. Она посетила Кремль, "город в городе", как она его именовала. На балу в Дворянском собрании принцесса танцевала полонез с императором, который сказал ей, что был горд показать своему народу племянницу Наполеона. Но государь попросил ее не присутствовать на церемонии венчания. Аргументация была в высшей степени галантной: "Все взгляды будут прикованы к вам, и моя бедная невестка опечалится". Матильда взглянула на императора с улыбкой и тот добавил: "Это очень серьезно, и это сущая правда, но вы будете вознаграждены: из моих окон во дворце вы все прекрасно увидите".

Действительно, Матильда все отлично увидела в день бракосочетания 16 (28) апреля 1841 года. Государь был верхом, и она заметила, как толпа народа встречала его возгласами "ура!": "Тысячи людей осадили его коня, пытаясь его коснуться, и когда им это удавалось, осеняли себя крестом". Матильда была поражена зрелищем всенародного восхищения. Николай I принимал эти "безумные проявления (любви) со слезами на глазах, проникнутый не надменностью, но признательностью".

По словам известного французского исследователя Мишеля Кадо, принцесса Матильда разрешила одну из важнейших проблем, волновавших западных наблюдателей: они полагали, что русские поклоняются своим государям исключительно из чувства вечного страха. Матильда же говорит не о страхе, а о привязанности народа к монарху и восхищении им. Правда, по мнению Кадо, лестные слова принцессы в адрес императора — это не что иное, как благодарность за оказанный ей любезный прием. На мой взгляд, Матильда в своем восхищении императором была искренней.

Осмотрев Москву, Матильда вернулась в Петербург, надеясь получить от государя разрешение на проживание с мужем в Париже. На аудиенции в Павловске Николай I сказал ей: "Если я позволю ему уехать, Бог знает, каких еще глупостей он натворит!" Тогда Матильда пообещала, что возьмет мужа под свою ответственность. Во время обеда в кругу императорской семьи Николай Павлович упомянул, что он много разговаривал о ее браке с великой княгиней Еленой Павловной: "...Я был очень недоволен вашим браком. Демидов трус. Вы не будете счастливы с ним, но вы всегда можете на меня рассчитывать". Через две недели супруги покинули Россию и 17 августа прибыли в Париж.

Следующим летом Матильда вновь оказалась в России: по настоянию императора Анатолий Николаевич вернулся на родину после парижского "отпуска". В свой второй приезд супруги провели в России целый год. Во дворце на Английской набережной устраивались ослепительные приемы, на которых часто бывал Николай I. Князь Петр Вяземский писал историку и публицисту Александру Тургеневу 25 декабря 1842 года: "Здесь только и толков, что о бале Анатоля Демидова, на коем были: государь, великие князья и великая княгиня с дочерьми". О втором визите в Россию Матильда не оставила воспоминаний.

СЕМЕЙНЫЙ КРИЗИС

Между тем семейная жизнь Анатоля и Матильды постепенно разладилась, хотя поначалу их многое сближало. Они оба искренне любили живопись, архитектуру, коллекционирование произведений искусства. Когда супруги жили на вилле Сан-Донато, на ней каждые две недели устраивались маскарадные балы, на которые приглашались большие оркестры, а танцы не прекращались до рассвета.

Как правило, русские и иностранные биографы в оценке семейного разлада встают на сторону Матильды, однако ситуация, на мой взгляд, не столь однозначная. Как отмечает потомок рода Демидовых, Александр Тиссо-Демидов, когда Анатоль женился на Матильде, ему хотелось, чтобы у его жены был столь же покладистый характер, как у ее матери. Однако Матильда не была похожа на мать. Кроме того, Демидов, вероятно, предполагал быть главой семьи и принимать решения за них обоих.

Матильда, видясь с императором в 1844 и 1845 годах, когда он путешествовал по Италии, жаловалась на своего супруга. Злые языки утверждали, что после одного публичного скандала Демидов приволок Матильду в спальню, привязал к кровати и выпорол плетью. Наверное, оба они были небезупречны: в 1846 году Матильда бежала от Анатоля с любовником — французским скульптором Эмильеном де Ньюверкерком, прихватив драгоценности из своего приданого, являвшиеся собственностью мужа.

Николай Павлович встал на сторону принцессы: в июле того же года Демидов был отозван в Россию, возвращаться в Париж ему было запрещено. Начался бракоразводный процесс, в котором интересы Матильды представлял двоюродный брат Анатоля — граф Александр Строганов. Поскольку Матильда являлась членом императорской семьи, условия расторжения брака должны были быть санкционированы государем.

В 1847 году состоялся развод, по условиям которого у Матильды оставались драгоценности; Демидов должен был выплачивать бывшей жене годовое содержание в размере 200 тысяч франков. Однако в обществе ходили слухи, что развод был фиктивным. Дело в том, что после развода Анатоль переписал на имя Матильды два прииска (золотой и платиновый) на Урале, а в 1851 году с ее помощью приобрел первую резиденцию Наполеона на острове Эльба и построил там виллу Сан-Мартино, где создал уникальную экспозицию. К слову, Матильда боготворила своего великого дядю и признавала: "Без Наполеона I я бы продавала апельсины на улицах Аяччо".

Анатоль Демидов смог оказаться во Франции только после смерти Николая I. Несмотря на скандальную жизнь, он вошел в историю как предприниматель и меценат, с именем которого связаны многие благотворительные проекты как в России, так и в Европе. Он умер в Париже 29 апреля 1870 года и был похоронен в родовой усыпальнице на кладбище Пер-Лашез рядом с матерью. Принцесса Матильда присутствовала на похоронах, в ее доме был организован поминальный обед.

Матильда пережила своего супруга на 34 года. Ее салон был одним из самых блестящих в Париже, его посещали известнейшие писатели, драматурги и живописцы (Матильда сама была прекрасной художницей): Эдмон де Гонкур, Эмиль Золя, Александр Дюма-сын, Гюстав Флобер, Марсель Пруст, Теофиль Готье, который стал библиотекарем в ее салоне. Как и бывший супруг, она была известным меценатом, ее даже называли "Богородицей искусств". До конца своих дней она сохраняла связи с российской императорской семьей, гостями ее салона были члены Российского императорского дома.

А история взаимоотношений русского миллионера-мецената и французской принцессы еще ждет своего исследователя. В ней еще много темных пятен и загадок.