8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Революция окончена? Итоги термидора

Бовыкин Д.

Монография посвящена одной из наиболее спорных тем в изучении Французской революции конца XVIII века - ее политическим и социальным итогам. На примере дискуссии вокруг принятия Конституции 1795 года автор ставит вопросы о сущности Термидора, подробно рассматривает общественные и идеологические изменения, произошедшие во французском обществе после падения диктатуры монтаньяров, анализирует состав и судьбы термидорианской политической элиты. Книга основана на широком круге французских архивных источников.