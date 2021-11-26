КЛИМЕНТ XIV

КЛИМЕНТ XIV (Джованни Винченцо Антонио Ганганелли) - Па­па Рим­ский (c 04.06.1769 года).

Родился в семье врача. Получил образование в школе иезуитов, в 1723 году вступил в конвент францисканцев в Урбино, в 1724 году принёс монашеские обеты, взяв имя Лоренцо, и рукоположен в священники. Получив степень доктора богословия (1731 год), в течение почти 10 лет преподавал богословие и философию в монастырях Асколи-Пичено, Болоньи и Милана.

В 1745-1746 годах работал в Римской курии, составил доклад в защиту иудеев от обвинения их в ритуальных убийствах, впоследствии неоднократно использовавшийся католическими богословами. В 1759 году возведён в достоинство кардинала. После смерти папы Климента XIII (1758-1769 годы) 19.05.1769 года избран на папский престол.

Понтификат Климент XIV знаменовал собой начало разрешения кризиса в отношениях между католической Церковью и светскими властями многих европейских государств, стремившимися ограничить влияние Церкви. На избрание Климента XIV папой повлияло выраженное им намерение реформировать ор­ден ие­зуи­тов .

После ряда попыток его реорганизации (1770-1771 годы) папа был вынужден под сильным давлением светских властей европейских стран пойти на упразднение ордена специальным бреве «Dominus ас Redemptor noster» (21.07.1773 года). Однако публикация бреве была запрещена королём Фридрихом II Великим в Пруссии и императрицей Екатериной II в России; в этих странах орден продолжал существовать.

Роспуск ордена способствовал восстановлению отношений Святого Престола с государствами, управляемыми Бурбонами. Вследствие этого под власть папы в начале 1774 года возвращены Беневенто, Авиньон и графство Венессен. Улучшились отношения Святого Престола с германскими государствами. Климент XIV также сделал попытку договориться с правительством Великобритании по вопросу о правах католиков в этой стране.

По­сле 1-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1772 год) Климент XIV пытался защищать права Римско-католической церкви на территориях, отошедших к России и Пруссии. В переговорах с Россией Климент XIV добивался отмены принятого в 1769 году «Регламента», определявшего, в обход Рима, порядок взаимоотношений государства и католической Церкви в России.

По распоряжению Климента XIV в Риме был основан Климентинский музей (ныне Музей Пио-Климентино, смотрите в статье Ватиканские музеи).

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