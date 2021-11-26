БЕРНСТОРФ Юхан Хартвиг-Эрнст (Bernstorff)

Граф , внук Андреаса Готтлиба фон Бернсторфа.

Дядя А. П. Бернсторфа . Тайный советник, государственный министр и министр иностранных дел Дании. Выдающийся государственный деятель, «датский оракул», как называл его Фридрих II Великий.

Сын барона И. Э. Бернсторфа, владельца ряда поместий в Ганновере и казначея ганноверского курфюрста. Б. получил превосходное образование в различных университетах Европы, неоднократно ездил в заграничные поездки, владел многими европей­скими языками, в частности французским, который в это время являлся языком международного общения. Благодаря своим связям поступил на датскую государственную службу.

В 1732 отправлен с дипломатиче­ской миссией к саксонскому двору, а с 1738 представлял герцогство Голштинию в Регенсбургском рейхстаге. С 1744 — посол в Париже (добился установления союзнических отношений с Францией в 1740-х), а в 1751 — член Государственного совета и министр иностранных дел.

Стал самым влиятельным политиком Дании, по­скольку короли Кристиан VI (1730—1746) и Фредерик V (1746—1766) мало занимались государственными делами. Это время вошло в историю Дании как «кабинетное управление».

Во внешней политике Б. считал приоритетными две проблемы: разрешение Голштин-Готторпского вопроса (ему удалось это сделать путем переговоров с Россией) и удержание Дании вне войн, столь частых в Европе XVIII в. В 1756 Б. удалось заключить соглашение о нейтралитете со Швецией и союзе вооруженного нейтралитета для совместной защиты нейтрального судоходства с Данией.

За политический такт, с которым он благополучно уладил возникшие во время и после Семилетней войны недоразумения между Данией и Россией по поводу Голштин-Готторпа, король Кристиан VII удостоил Б. графского титула. В 1767 Б. заключил с Россией договор об обмене готторпской части Голштинии на Ольденбург и Дельменхорст (окончательно вопрос был решен в 1773).

В 1770 новый королевский фаворит Струэнзе, вытеснив Б., стал министром иностранных дел, но недолго оставался на этом посту, и уже в 1772 Б. был приглашен вернуться в Копенгаген и снова занять пост первого министра. Однако Б. не пришлось воспользоваться приглашением короля: он скончался по дороге из Гамбурга.

Б. заботился о развитии датской экономики, о народном образовании , для чего привлекал в Данию иностранных ученых, снаряжал научные экспедиции (в том числе, известную экспедицию на Восток, описанную Нибуром). Он отдавал четвертую часть всех своих доходов бедным и основал многие больницы и приют в Копенгагене. Наконец Б., по совету своего племянника А. П. Бернсторфа, отпустил на волю своих крестьян , чем дал пример прочим землевладельцам страны.

Автор статьи: В. В. Рогинский.

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