АЛЬДИНИ АНТОНИО

АЛЬДИНИ АНТОНИО - итальянский общественный и государственный деятель.

В 1773 году окончил Болонский университет. С 1774 году там же - лектор по естественному праву, праву народов, гражданскому праву ; одновременно занимался адвокатурой.

В 1796 году приобрел известность, защищая в суде болонских «якобинцев»-заговорщиков.

С приходом французских войск (лето 1796 года) занялся политической деятельностью. От имени болонского Сената направлен в Париж для продвижения идеи объединения всех захваченных французами итальянских провинций. Участвовал в работе Конгрессов Циспаданской конфедерации (в первом - президент), отстаивая федералистский принцип государственного устройства и введение демократической конституции.

Весной 1797 года выступил за слияние конфедерации с Ломбардией в форме унитарной республики, затем - за объединение Циспаданской и Цизальпийской республик с целью создания национального государства. После включения большинства территорий Циспаданской республики в состав Цизальпийской (июль 1797 года) вошел по инициативе Наполеона Бонапарта в объединенную администрацию, однако в феврале 1798 года выступил против предложенного французами текста союзного договора с Францией и вынужден был уйти в отставку.

В 1801 году направлен в Париж для участия в переговорах о выводе французских войск и новом проекте конституции. Председатель второй секции Лионской Консульты.

На выборах президента Итальянской республики получил большинство голосов, но отказался от должности в пользу Наполеона. Возглавил Законодательный корпус. В 1803 году после конфликта с Мельци отправлен в отставку.

С созданием в марте 1805 года Итальянского королевства вернулся к политической деятельности; в 1805-1815 годах - государственный секретарь-резидент в Париже, советник и друг Наполеона.

Великий Уфициал ордена Почетного легиона и ордена Железной короны.

Внес значительный вклад в модернизацию юридического и административного устройства Италии, боролся за национальное объединение в масштабе Апеннинского полуострова. После падения Наполеона участвовал в работе Венского Конгресса как представитель Болоньи.

В 1815 году окончательно отошел от политической жизни, вернулся к преподавательской работе и занялся управлением обширного фонда недвижимости, накопленного в течение жизни.