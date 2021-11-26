АДОЛЬФ Фредрик

Король Швеции 1751–1771.

Родители: князь-епископ Любека Христиан Август Гольштейн-Готторпский и Альбертина Баден-Дурлахская. Князь-епископ Любека с 16.09.1727; управлял Гольштейн-Готторпом с 18.06.1739. Избран риксдагом престолонаследником Швеции 23.06.1743 в угоду российской императрице Елизавете . Родоначальник шведской династии Гольштейн-Готторпов. Жена: Луиза (Ловиса) Ульрика, сестра Фридриха Великого. Сыновья — будущие короли Густав II I и Карл XIII .

Автор статьи: В. В. Рогинский.