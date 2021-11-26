АБДАЛИ

Династия султанов Лахеджа (Йемен), правила в 1728–1967.

Территория оазиса Лахедж первоначально входила в состав зейдитского государства Касимидов. В 1728 шейх племени Абдали Фадл I, воспользовавшись ослаблением Касимидов, принял титул султана и объявил о своей независимости. В 1735 он захватил Аден. В годы правления Фадла II султанат Лахеджа пользовался большим влиянием, став самым могущественным государством Юж. Йемена. В 1839, в годы правления его сына Мухсина, Аденом завладели англичане. В 1869 англичане подчинили Лахедж, а также все 9 южноаравийских княжеств, прилегавших к колонии Аден. Все местные правители были вынуждены подписать неравноправные договоры и признать английский протекторат. В 1873, едва турки вторглись в Сев. Йемен, англичане оккупировали Лахедж. Султан потерял независимость и сохранил только номинальные права. Официальный английский протекторат над Аденом и всем Юж. Йеменом был объявлен в 1914. После начала Первой мировой войны северные йеменцы в союзе с турками напали на британский гарнизон в Лахедже, который капитулировал в июле 1915. Правивший в то время султан Али II был застрелен. Новым султаном англичане провозгласили Абд ал-Карима II, находившегося тогда в Адене. В свою столицу он смог вернуться только в 1918, после поражения Турции в Первой мировой войне. В 1937, после разделения Аденского протектората, Лахедж вошел в его западную часть. В годы правления сына Абд ал-Карима, Фадла V, Лахедж утратил остатки самостоятельности. Так, в 1951 султан должен был принять к себе английского советника, с которым был обязан отныне обсуждать все вопросы своей внутренней политики. Брат Фадла V, Али Абд ал-Карим, оказался менее сговорчивым. В то время английские колониальные власти были озабочены созданием Федерации южноаравийских эмиратов. В июне 1958 Али Абд ал-Карима вызвали в Лондон и убеждали подписать соответствующий договор. Однако султан отказался входить в создаваемую англичанами Федерацию. Тогда по решению английских колониальных властей в июле 1958 он был обвинен в несоблюдении подписанного ранее договора о дружбе с Англией и низложен. Султаном был объявлен представитель боковой ветви династии Фадл VI. Для оказания поддержки своему ставленнику в Лахедж был введен английский контингент численностью ок. 4 тыс. человек. Большая часть армии Лахеджа покинула султанат в знак протеста против совершения переворота. Многие жители также эмигрировали. В феврале 1959 было официально объявлено о создании Федерации арабских эмиратов Юга, в которую вошло 6 из 20 южноарабских княжеств Западного протектората Аден. Лахедж присоединился к ней только в октябре 1961. Члены Федерации не имели права самостоятельных внешних сношений и предоставляли свою территорию для английских войск, однако получали право на ограниченную автономию во внутренних делах. В 1962 Федерация арабских эмиратов Юга была переименована в Федерацию Юж. Аравию. Однако после победы в 1962 демократической революции в Сев. Йемене на юге страны также усилилась национально-освободительная борьба, во главе которой встал народный фронт. Летом 1967 повстанцы перешли в наступление и установили контроль над всем Юж. Йеменом. В Лахедже монархия была свергнута. 13 августа 1967 cултан Фадл VI и его семья бежали. В ноябре 1967 Лахедж вошел в состав Народной Республики Юж. Йемена.

Автор статьи: Е. М. Иванникова.

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