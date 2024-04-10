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19.06.2026
Дополнительные материалы к Главе II. История Нового времени XVIII — начала XIX в., 8 класс
Какое коренное изменение в обществе произвела промышленная революция в Великобритании?
Переход от индустриального уклада обратно к аграрному.
Переход от аграрного уклада к промышленному, формирование новых социальных классов, появление новых технологий и изменение быта.
Полное уничтожение всех городов и возврат к жизни в пещерах.
Исчезновение всех социальных классов и установление бесклассового общества.
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