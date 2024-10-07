Идеи романтизма в историографии После Французской революции в начале XIХ века на смену просветительской идеологии появляется идейно-политическое течение и художественный метод в искусстве – романтизм. Термин романтизм первоначально означал поворот от наследия древних культур Греции и Рима, на которых основывалась идеология гуманистов и просветителей, к народным традициям западного средневековья, находившим свое отражение в рыцарских романах.

После Французской революции в начале XIХ века на смену просветительской идеологии появляется идейно-политическое течение и художественный метод в искусстве – романтизм. Термин романтизм первоначально означал поворот от наследия древних культур Греции и Рима, на которых основывалась идеология гуманистов и просветителей, к народным традициям западного средневековья, находившим свое отражение в рыцарских романах. Отсюда – «романизм», «романтизм». Романтизм возник на почве разочарования различных слоев европейского общества итогами Великой французской буржуазной революции. Революция разрушила привычный феодальный уклад жизни, но на смену ему пришел капитализм, не оправдавший ожиданий передовых людей того времени. Просветители обещали наступление «царства разума» с его лозунгами: Свобода, Равенство, Братство. В действительности новое буржуазное общество оказалось далеким от этого идеала. Поражение революции и крах империи Наполеона I приводили к мысли об ошибочности, банкротстве просветительских идей, которыми руководствовались деятели революции.

Романтики выступили с позиций отрицания основных идей Просвещения. Если просветители выдвигали разум в качестве критерия оценок событий и фактов, верили в человеческий разум как двигатель прогресса, то романтики заявляли, что жизнь сложнее абстрактных схем просветителей, люди обладают не только разумом, но и душой, чувствами. В противовес культу разума отдельного человека, рационалистическому объяснению событий исторического прошлого и современности романтики выдвинули на передний план культ чувства, «движение сердца», интуицию. Методологической основой творчества историков-романтиков становится провиденциализм.

Единые в критике нового, буржуазного, общества, романтики расходились в своих идеалах. Одни из них идеализировали средневековые нравы, патриархальные отношения, благородных сеньоров, святых и рыцарей. Другие критиковали феодально-монархическое прошлое, но в то же время проявляли неприязнь к господству материальных начал в жизни общества, которые нес с собой капитализм. Прочной основой человеческого общества, по их мнению, может служить только духовная связь людей. Романтики раскрывали огромные духовные возможности человека. По их представлениям, человеческая личность – это целый мир. Утверждение о самоценности отдельной духовно-творческой личности сочеталось у романтиков с особым вниманием к каждой отдельной нации, во всестороннем развитии которой они видели путь к достижению прогресса. В недрах романтизма родилось понятие «историзм», признанное и в современной историографии.

Понятие историзм появилось в немецкой историографии в первые десятилетия XIX века под влиянием «Исторической школы права». Именно ее представители сформулировали основные принципы историзма. К ним относятся, во-первых, мысль об органическом, независимом от воли отдельного человека развитии народа и государства, идея непрерывной преемственности, понимание того, что настоящее неразрывно связано с прошлым, во-вторых, идея нации, как неповторимой коллективной индивидуальности, и в-третьих, связанная с ней идея «народного духа», как главной творческой силы в истории.

Появление «Исторической школы права» было связано с тем, что после освобождения Германии от французского господства стали раздаваться призывы немецких либералов оставить в силе введенный во многих германских государствах Кодекс Наполеона, чтобы установить во всей Германии единое право, как первую ступень к национально-политическому объединению страны. В ответ на это прусский министр юстиции профессор Берлинского университета Ф. К. Савиньи (1779-1861) выступил с утверждением, что правовые и государственные формы не создаются волей законодателей, а являются результатом длительного и сложного процесса развития от доисторического прошлого. Невозможно поэтому, заявлял он, ни создать новое право, ни ликвидировать уже существующее. Законодатель – лишь выразитель «народного духа», единственной творческой силы. Для его познания нужно изучить всю историю народа. История – это путь к познанию современного состояния. Его единомышленник профессор Берлинского университета К. Ф. Эйхгорн (1781-1854) опирался на те же теоретические основы: «Государство, его устройство и законы, не есть продукт человеческого произвола, а результат органического развития, подчиняющегося своим собственным законам». Характер этого развития определяется «народным духом». Под историзмом последователи этой школы понимали представление о постепенном органическом развитии каждого явления, они рассматривали каждый этап в истории как определенное звено в общей цепи исторического развития. Историзм предполагает генетический анализ общественных явлений с момента их зарождения и изучение основных этапов их развития на протяжении всей истории.

Просветители искали общее, универсальное, характерное для всего человечества, и это приводило к абстрактному восприятию отдельного человека, народа, государства. Романтики представляли, что «органическое», т. е. независимое от разума, сознательной воли отдельных людей, развитие исторического процесса раскрывается не в глобальном развитии всего человечества, а в конкретной истории отдельных народов и стран. Романтическая историография стремилась выявить особенные, самобытные черты разных народов. Историзм романтиков обусловил их активное внимание к особенностям национальной истории, национального уклада, быта, одежды и, прежде всего, к историческому прошлому народа.

Особенности самобытного характера государства романтическая историография связывала с чертами присущего каждой нации «народного духа», в соответствии с которым происходит развитие национальной культуры, национального государства. Для того чтобы понять народный дух, нужно изучить историю, традиции, верования, легенды, обычаи и другие составляющие народной жизни.

Представители романтического направления описывали исторические события как рассказ, украшенный живыми деталями, они придавали большое значение неповторимой конкретности исторического прошлого, местному колориту. Понятие «местного колорита» ввел в историческую литературу один из зачинателей романтизма, французский писатель, историк Рене Шатобриан (1768-1848). Наряду с английским писателем Вальтером Скоттом, автором исторических романов, он положил начало манере красочного исторического повествования, художественного отражения прошлого. Наряду с этим Шатобриан пытался преодолеть унаследованное от Просвещения отрицательное отношение к религии и другим ценностям старой эпохи. Он доказывал, что христианство оказало благотворное влияние на культуру, вызвало к жизни великие творения искусства, способствовало нравственному совершенствованию людей.

Среди романтиков были представители консервативного и либерального направлений. Если консервативные историки отвергали полностью идеи просветителей, то либералы-романтики стремились их синтезировать с наиболее плодотворными идеями романтизма, к которым относили историзм научного мышления, представление об органическом развитии общества, понятие «народного духа». В этом русле они стремились выявить генезис буржуазии в средние века, зарождение и развитие соответствующих ее интересам политических учреждений.

Бурные события Французской революции, наполеоновские войны, охватившие всю Европу, когда на протяжении короткого времени перекраивались границы государств, изменялись их формы правления, рушились старые устои общества, привели к обострению видения историков, к лучшему пониманию ими событий далекого прошлого. В этой связи в первой половине XIX века происходит подъем и разностороннее развитие исторической науки, возрастает ее общественная роль и влияние. Если ХVIII век называли «веком философии», то в ХIX веке история становится «наукой века».

Литература