АНШПАХ Соломон (Anspach)

Швейцарский общественный и политический деятель.

Получил университетское образование, изучал теологию. В 1775 стал директором одного из коллежей Женевы. Его благосостояние росло, что позволило ему, заплатив крупную сумму, получить правовой статус женевского буржуа (1779). Вскоре после этого он уехал служить пастором в маленькую швейцарскую деревушку. Увлеченный идеями Французской революции XVIII в. ., А. занялся политической деятельностью, из-за чего вскоре был вынужден эмигрировать в Бельгию, где продолжал проповедовать. Вернувшись на родину в 1790, А. стал членом революционного клуба «Равенство». В своих политических и философских взглядах А. был последователем Ж. Ж. Руссо. После отмены в Женеве патрицианской формы правления (1792) А. входил во временное правительство и возглавлял Совет Сорока. Был выбран в Национальное собрание (1793). Свои политические взгляды отразил в «Декларации прав и обязанностей социального человека», принятой на собрании населения Женевы 9 июня 1793. Автор конституции 1794, уничтожившей сословные различия. После 1794 постепенно отошел от дел.

Автор статьи: Лазарева А.В.