8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ИДЕИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ АНГЛИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVII ВВ.

БЕЛАН М.

Цель данного исследования – на основе разного типа источников реконструировать обстоятельства зарождения колониальных идей в английской общественно-политической мысли, проследить эволюцию взглядов англичан, выявить особенности раннеколониальных программ, их отличия от континентальных образцов; наконец, понять специфику организации и функционирования первых кампаний за колонизацию.