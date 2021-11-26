ВАШИНГТОН
Столица Соединённых Штатов Америки.
Выделен в федеральный округ Колумбия, обладающий особым адм. статусом (границы города и федерального округа совпадают с 1878). Гл. политич. центр страны. Нас. 548,4 тыс. чел. (в т. ч. ок. 60% – афроамериканцы, 2006); население т. н. Большого В. (с ближними пригородами в сопредельных штатах Мэриленд и Виргиния) 5090 тыс. чел. (2003). Один из центров агломерации Вашингтон–Балтимор с нас. 8117,3 тыс. чел. (2006). Расположен на атлантич. побережье страны, в нижнем течении р. Потомак, при впадении в неё р. Анакостия. Крупный транспортный узел; вокруг города проходит кольцевая автомагистраль, т. н. Столичное кольцо. В. обслуживают междунар. аэропорты: Дж. Ф. Даллеса (большинство междунар. рейсов), Балтимор – Вашингтон (специализируется на дешёвых пассажирских перевозках). Вашингтонский нац. аэропорт им. Р. Рейгана (внутр. рейсы). Речной порт. Метрополитен (с 1976).
Основан в 1791 по решению Конгресса США. Назван в честь первого президента США Дж. Вашингтона. По завершении строительства центр. части В. в 1800 в него были переведены из Филадельфии правительственные учреждения. В 1802 получил гор. право. После англо-американской войны 1812–14 В., сожжённый в 1814 англ. десантом, был отстроен заново. До 1850 один из крупнейших в Сев. Америке рынков чернокожих рабов. Интенсивное развитие В. происходило после Гражданской войны в США 1861–65. В В. находятся Постоянный совет Организации американских государств, Международный валютный фонд, правление Всемирного банка реконструкции и развития и др. междунар. организации. Место проведения мн. междунар. конференций, в т. ч. Вашингтонской конференции 1921–22. Традиц. место проведения массовых обществ.-политич. мероприятий – маршей, манифестаций, митингов и т. д.
Первоначальный план В. составил в 1791–93 арх. П. Ш. Ланфан при участии Т. Джефферсона. Площадка размером 10×10 миль, отведённая под строительство города, была расчерчена прямоугольной сеткой улиц («стрит») и диагоналями проспектов («авеню»; позже квадрат гор. территории был нарушен, в 1847 правобережье р. Потомак возвращено штату Виргиния). Гл. оси соединяют возведённый на холме Капитолий с расположенным на равнинной местности Белым домом (Пенсильвания-авеню) и ансамблем памятников Дж. Вашингтону (мраморный обелиск, 1848–84, арх. Р. Миллс) и А. Линкольну (дорич. периптер, 1915–22, арх. Г. Бэкон, статуя – Д. Ч. Френч), связанных между собой прямоугольником Зеркального водоёма (Молл, первоначально – Большая авеню; вдоль Молла идёт полоса зелёного газона, обсаженного четырьмя рядами амер. вязов с каждой стороны). Осн. композиц. узлы выделены крупными адм. зданиями в стиле классицизма: старая Ратуша (1820, арх. Дж. Хадфилд), Казначейство (1836–42, арх. Миллс; зап. крыло окончено в 1869, арх. А. Роджерс), Патентное ведомство (1836–40, 1849–67, архитекторы Миллс, У. П. Эллиот, И. Таун; ныне здание Нац. портретной галереи) и др. В 1870–90-е гг. разбиты парки вдоль берега р. Потомак, значит. развитие получило жилищное строительство (блоки домов из красного кирпича в духе ср.-век. архитектуры в историч. районах города – Капитолийский холм, Логан-серкл и др., ныне охраняются как архит. памятники). Среди монументальных сооружений – отделанные серым гранитом здания Гос., Воен. и Морского деп-тов (1871–86, арх. А. Б. Маллет). Позднее по плану застройки и благоустройства центра (1902; разработан Ф. Л. Олмстедом, Д. Х. Бёрнемом, Ч. Ф. Мак-Кимом, О. Сент-Годенсом при участии сенатора Дж. Мак-Миллана) создана обширная система парков, объединившая зелёные пространства вокруг Белого дома, Капитолия и вдоль Молла с парковой зоной на берегах Потомака и Анакостии. Под рук. чикагского арх. Э. Г. Беннетта разработана концепция застройки зоны т. н. Федерального треугольника (между Пенсильвания-авеню, Конститьюшен-авеню и 15-й улицей) с неоклассицистич. зданиями вокруг парадных дворов и партеров: Почтовое ведомство (Ариэль-Риос-федерал-билдинг; 1931–35, архитекторы У. А. Делано, У. Т. Олдрич), Деп-т юстиции (1931–35, архит. фирма Цанцингер, Бори и Медари), Нац. архив (1933–39, арх. Дж. Р. Поуп) и др.
В числе др. значит. зданий: Нац. собор Святых Петра и Павла (неоготика; начат в 1908, архитекторы Дж. Бодли, Х. Воан), вокзал Юнион-стейшен (1911, Д. Х. Бёрнем), Деп-т жилища и градостроительства (1968, арх. М. Брёйер), Кеннеди-центр (1971, арх. Э. Д. Стоун). Жилой район Джорджтаун (быв. портовый город) со старинными малоэтажными блокированными (т. н. террасными) домами охраняется как историч. местность. Среди мемориалов – Джефферсона (ротонда, 1938–42, арх. Дж. Р. Поуп), Ветеранов войны во Вьетнаме (1982, арх.-худ. Майа Лин).
На правом берегу р. Потомак (в штате Виргиния) – пригород Арлингтон, где расположены здание воен. ведомства (Пентагон, 1940–41) и Арлингтонское нац. кладбище; в пригороде Шантийи – аэропорт им. Дж. Ф. Даллеса, здание аэровокзала (1958–62, арх. Эро Сааринен).
В. – крупный научный и культурный центр США. Нац. АН (основана в 1863), включающая Нац. исследовательский совет (1916), Нац. инж. академию (1964), Ин-т медицины (1970), Смитсоновский институт (1846; гл. здание в духе ср.-век. замка, 1846–55, арх. Дж. Ренуик); воен.-мор. обсерватория (1830) и др. Крупнейшие университеты: Джорджтаунский (1789), Дж. Вашингтона (1821), округа Колумбия (1851), Галлаудета (1864), Говардский (1867), Юго-Восточный (1879), Католический (1887), Американский (1893); Тринити-колледж (1897).
Крупнейшие библиотеки: Библиотека Конгресса США, Б-ка Сената (1871), Публичная б-ка округа Колумбия (1896) и др. Осн. музеи находятся в ведении Смитсоновского ин-та: Галерея иск-ва Фрир (основана в 1906; коллекции вост. иск-ва и произведений амер. художников, в т. ч. Дж. Уистлера; неоклассич. здание, 1923, арх. Ч. Платт), Музей Хиршхорн (1966; коллекция совр. иск-ва; здание 1974, архит. фирма Скидмор, Оуингс и Меррилл; сад скульптур, 1981, проект Л. Коллинза), Нац. музей естеств. истории (1846; неоклассич. здание, 1911, архит. фирма Хорнблоуэр и Маршалл; в 1965 достроены крылья, архит. фирма Миллс, Петтикорд и Миллс), Нац. музей амер. иск-ва (1846), Нац. портретная галерея (1962), Нац. музей афр. иск-ва, Нац. музей амер. истории (оба 1964), Нац. музей воздухоплавания и астронавтики (1946; монумент. здание из стекла и гранита, 1976, архит. фирма Хельмут, Обата и Кассабаум), Галерея иск-ва Коркоран (1874) и др. Среди музеев также Национальная галерея искусства, Галерея А. М. Саклера (основана в 1982, открыта в 1987; азиатское иск-во), Междунар. музей шпионажа.
Кеннеди-центр объединил ряд театральных и концертных учреждений. Театры: Нац., «Арена стейдж» (1950). Вашингтонский балет (1956–61, возобновлён в 1974). Вашингтонская нац. опера (1956; с 1996 её возглавляет П. Доминго). Нац. симфонич. оркестр (1931; в 1977–1994 дирижёр – М. Л. Ростропович). Джульярдский квартет (1962), трио «Beaux Arts» (1981). Междунар. джазовый конкурс им. Т. Монка (с 1986, ежегодный). Популярные спортивные клубы – «Вашингтон Уизардс» (НБА) и «Вашингтон Кэпиталс» (НХЛ).
Экономич. специализацию В. определяют его столичные функции. В сфере услуг занято 89,0% всех работающих в округе Колумбия, в строительстве – 9,3%, в пром-сти – 1,7% (2002). Важнейшие отрасли сферы услуг: обслуживание гос. аппарата, а также междунар. организаций и учреждений (33,8% всех занятых в В., гл. обр. федеральные служащие), банковско-кредитная система, комплекс деловых и проф. услуг (менеджмент, маркетинг, аудиторско-бухгалтерские, нетехнич. бизнес-услуги), страховой бизнес, СМИ и информац. инфраструктура, телекоммуникации и связь, НИОКР и образование. В В. находятся штаб-квартиры медиахолдинга «Gannett», телерадиокомпании «XM Satellite Radio», компаний «Marriott» (всемирная сеть отелей), «The Carlyle Group» (финансовый концерн), «Fannie Mae» (кредитование). Важная отрасль экономики В. – туристич. бизнес, город ежегодно посещают ок. 1 млн. иностр. туристов (без учёта Канады и Мексики). Ведущие отрасли пром-сти В. – полиграфич. и пищевая. Большое число периодич. изданий, в т. ч. «Вашингтон пост», «Washington Times», «Washington City Paper», «Washington Examiner», а также «Ю-Эс-Эй тудей» (вторая по объёму тиража газета в стране после «Уолл-стрит джорнал»).
В Большом В. в сфере услуг занято 92,2% (в т. ч. 21,3% в гос. учреждениях), в строительстве – 6,4%, в пром-сти – 2,4% имеющих работу (2004). Гл. работодатель в ближайших пригородах В., городах Арлингтон и Алегзандрия (оба – в штате Виргиния), – Мин-во обороны США. Близ В. расположены штаб-квартиры многочисленных гос., общественных и частных некоммерч. организаций, ведущих амер. компаний. В пригородах в штате Виргиния находятся штаб-квартиры телекомпаний «MCI Communications» и «Al Hurra» (вещает на араб. яз. на страны Ближнего Востока), ведущей интернет-компании «America Online», авиакомпаний «US Airways» и «Colgan Air», воен. концерна «General Dynamics», оператора мобильной связи «Nextel», фирм «Orbital Sciences Corporation» (создание орбитальных спутников), «Public Broadcasting Service» (сети телевещания) и т. д. В пригородах, в штате Мэриленд, расположены штаб-квартиры крупнейшего в мире оборонного подрядчика – концерна «Lockheed Martin» (в г. Бетесда; авиационная и космическая техника), компаний «Celera Genomics», «The Institute for Genomic Research» и «Human Genome Sciences» (разработки в области генетики) и др.
Иллюстрации:
Белый дом. 1792–1829. Архитекторы Дж. Хобан, Б. Латроб. Архив БРЭ.
Автор(ы) статьи: С. Г. Павлюк, А. Н. Шукурова.