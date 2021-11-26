ВАШИНГТОН

Столица Соединённых Штатов Америки.

Вы­де­лен в фе­де­раль­ный ок­руг Ко­лум­бия, об­ла­даю­щий осо­бым адм. ста­ту­сом (гра­ни­цы го­ро­да и фе­де­раль­но­го ок­ру­га сов­па­да­ют с 1878). Гл. по­ли­тич. центр стра­ны. Нас. 548,4 тыс. чел. (в т. ч. ок. 60% – аф­роа­ме­ри­кан­цы, 2006); на­се­ле­ние т. н. Боль­шо­го В. (с ближ­ни­ми при­го­ро­да­ми в со­пре­дель­ных шта­тах Мэ­ри­ленд и Вир­ги­ния) 5090 тыс. чел. (2003). Один из цен­тров аг­ло­ме­ра­ции Ва­шинг­тон–Бал­ти­мор с нас. 8117,3 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен на ат­лан­тич. по­бе­ре­жье стра­ны, в ниж­нем те­че­нии р. По­то­мак, при впа­де­нии в неё р. Ана­ко­стия. Круп­ный транс­порт­ный узел; во­круг го­ро­да про­хо­дит коль­це­вая ав­то­ма­ги­ст­раль, т. н. Сто­лич­ное коль­цо. В. об­слу­жи­ва­ют ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты: Дж. Ф. Дал­ле­са (боль­шин­ст­во ме­ж­ду­нар. рей­сов), Бал­ти­мор – Ва­шинг­тон (спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на де­шё­вых пас­са­жир­ских пе­ре­воз­ках). Ва­шинг­тон­ский нац. аэ­ро­порт им. Р. Рей­га­на (внутр. рей­сы). Реч­ной порт. Мет­ро­по­ли­тен (с 1976).

Ос­но­ван в 1791 по ре­ше­нию Кон­грес­са США. На­зван в честь пер­во­го пре­зиден­та США Дж. Ва­шинг­то­на. По за­вер­ше­нии строи­тель­ст­ва центр. час­ти В. в 1800 в не­го бы­ли пе­ре­ве­де­ны из Фи­ла­дель­фии пра­ви­тельственные уч­ре­ж­де­ния. В 1802 по­лу­чил гор. пра­во. По­сле анг­ло-аме­ри­кан­ской вой­ны 1812–14 В., со­жжён­ный в 1814 англ. де­сан­том, был от­стро­ен за­но­во. До 1850 один из круп­ней­ших в Сев. Аме­ри­ке рын­ков чер­но­ко­жих ра­бов. Ин­тен­сив­ное раз­ви­тие В. про­ис­хо­ди­ло по­сле Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861–65 . В В. на­хо­дят­ся По­сто­ян­ный со­вет Ор­га­ни­за­ции аме­ри­кан­ских го­су­дарств, Ме­ж­ду­на­род­ный ва­лют­ный фонд, прав­ле­ние Все­мир­но­го бан­ка ре­кон­ст­рук­ции и раз­ви­тия и др. ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ции. Ме­сто про­ве­де­ния мн. ме­ж­ду­нар. кон­фе­рен­ций, в т. ч. Ва­шинг­тон­ской кон­фе­рен­ции 1921–22. Тра­диц. ме­сто про­ве­де­ния мас­со­вых об­ществ.-по­ли­тич. ме­ро­прия­тий – мар­шей, ма­ни­фе­ста­ций, ми­тин­гов и т. д.

Пер­во­на­чаль­ный план В. со­ста­вил в 1791–93 арх. П. Ш. Лан­фан при уча­с­тии Т. Джеф­фер­со­на . Пло­щад­ка раз­ме­ром 10×10 миль, от­ве­дён­ная под строи­тель­ст­во го­ро­да, бы­ла рас­чер­че­на пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц («стрит») и диа­го­на­ля­ми про­спек­тов («аве­ню»; поз­же квад­рат гор. тер­ри­то­рии был на­ру­шен, в 1847 пра­во­бе­ре­жье р. По­то­мак воз­вра­ще­но шта­ту Вир­ги­ния). Гл. оси со­еди­ня­ют воз­ве­дён­ный на хол­ме Ка­пи­то­лий с рас­по­ло­жен­ным на рав­нин­ной ме­ст­но­сти Бе­лым до­мом (Пен­силь­ва­ния-аве­ню) и ан­самб­лем па­мят­ни­ков Дж. Ва­шинг­то­ну (мра­мор­ный обе­лиск, 1848–84, арх. Р. Миллс) и А. Лин­коль­ну (до­рич. пе­рип­тер, 1915–22, арх. Г. Бэ­кон, ста­туя – Д. Ч. Френч), свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой пря­мо­уголь­ни­ком Зер­каль­но­го во­до­ёма (Молл, пер­во­на­чаль­но – Боль­шая аве­ню; вдоль Мол­ла идёт по­ло­са зе­лёно­го га­зо­на, об­са­жен­но­го че­тырь­мя ря­да­ми амер. вя­зов с ка­ж­дой сто­ро­ны). Осн. ком­по­зиц. уз­лы вы­де­ле­ны круп­ны­ми адм. зда­ния­ми в сти­ле клас­си­циз­ма: ста­рая Ра­ту­ша (1820, арх. Дж. Хад­филд), Ка­зна­чей­ст­во (1836–42, арх. Миллс; зап. кры­ло окон­че­но в 1869, арх. А. Род­жерс), Па­тент­ное ве­дом­ст­во (1836–40, 1849–67, ар­хи­тек­то­ры Миллс, У. П. Эл­ли­от, И. Та­ун; ны­не зда­ние Нац. порт­рет­ной га­ле­реи) и др. В 1870–90-е гг. раз­би­ты пар­ки вдоль бе­ре­га р. По­то­мак, зна­чит. раз­ви­тие по­лу­чи­ло жи­лищ­ное строи­тель­ст­во (бло­ки до­мов из крас­но­го кир­пи­ча в ду­хе ср.-век. ар­хи­тек­ту­ры в ис­то­рич. рай­онах го­ро­да – Ка­пи­то­лийский холм, Ло­ган-серкл и др., ны­не ох­ра­ня­ют­ся как ар­хит. па­мят­ни­ки). Сре­ди мо­ну­мен­таль­ных со­ору­же­ний – от­де­лан­ные се­рым гра­ни­том зда­ния Гос., Во­ен. и Мор­ско­го деп-тов (1871–86, арх. А. Б. Мал­лет). Позд­нее по пла­ну за­строй­ки и бла­го­ус­т­рой­ст­ва цен­тра (1902; раз­ра­бо­тан Ф. Л. Ол­м­сте­дом, Д. Х. Бёр­не­мом, Ч. Ф. Мак-Ки­мом, О. Сент-Го­ден­сом при уча­стии се­на­то­ра Дж. Мак-Мил­ла­на) соз­да­на об­шир­ная сис­те­ма пар­ков, объ­е­ди­нив­шая зе­лё­ные про­стран­ст­ва во­круг Бе­ло­го до­ма, Ка­пи­то­лия и вдоль Мол­ла с пар­ко­вой зо­ной на бе­ре­гах По­то­ма­ка и Ана­ко­стии. Под рук. чи­каг­ско­го арх. Э. Г. Бен­нет­та раз­ра­бо­та­на кон­цеп­ция за­строй­ки зо­ны т. н. Фе­де­раль­но­го тре­уголь­ни­ка (ме­ж­ду Пен­силь­ва­ния-аве­ню, Кон­стить­ю­шен-аве­ню и 15-й ули­цей) с не­оклас­си­ци­стич. зда­ния­ми во­круг па­рад­ных дво­ров и пар­теров: Поч­то­вое ве­дом­ст­во (Ари­эль-Ри­ос-фе­де­рал-бил­динг; 1931–35, ар­хи­тек­то­ры У. А. Де­ла­но, У. Т. Ол­д­рич), Деп-т юс­ти­ции (1931–35, ар­хит. фир­ма Цан­цин­гер, Бо­ри и Ме­да­ри), Нац. ар­хив (1933–39, арх. Дж. Р. По­уп) и др.

В чис­ле др. зна­чит. зда­ний: Нац. со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (нео­го­ти­ка; на­чат в 1908, ар­хи­тек­то­ры Дж. Бод­ли, Х. Во­ан), во­кзал Юни­он-стей­шен (1911, Д. Х. Бёр­нем), Деп-т жи­ли­ща и гра­до­строи­тель­ст­ва (1968, арх. М. Брёй­ер), Кен­не­ди-центр (1971, арх. Э. Д. Сто­ун). Жи­лой рай­он Джор­дж­таун (быв. пор­то­вый го­род) со ста­рин­ны­ми ма­ло­этаж­ны­ми бло­ки­ро­ван­ны­ми (т. н. тер­рас­ны­ми) до­ма­ми ох­ра­ня­ет­ся как ис­то­рич. ме­ст­ность. Сре­ди ме­мо­риа­лов – Джеф­фер­со­на (ро­тон­да, 1938–42, арх. Дж. Р. По­уп), Ве­те­ра­нов вой­ны во Вьет­на­ме (1982, арх.-худ. Майа Лин).

На пра­вом бе­ре­гу р. По­то­мак (в шта­те Вир­ги­ния) – при­го­род Ар­линг­тон, где рас­по­ло­же­ны зда­ние во­ен. ве­дом­ст­ва (Пен­та­гон, 1940–41) и Ар­линг­тон­ское нац. клад­би­ще; в при­го­ро­де Шан­тийи – аэ­ро­порт им. Дж. Ф. Дал­ле­са, зда­ние аэ­ро­во­кза­ла (1958–62, арх. Эро Саа­ри­нен).

В. – круп­ный на­уч­ный и куль­тур­ный центр США. Нац. АН (ос­но­ва­на в 1863), вклю­чаю­щая Нац. ис­сле­до­ва­тель­ский со­вет (1916), Нац. инж. ака­де­мию (1964), Ин-т ме­ди­ци­ны (1970), Смит­со­нов­ский ин­сти­тут (1846; гл. зда­ние в ду­хе ср.-век. зам­ка, 1846–55, арх. Дж. Ре­ну­ик); во­ен.-мор. об­сер­ва­то­рия (1830) и др. Круп­ней­шие уни­вер­си­те­ты: Джордж­та­ун­ский (1789), Дж. Ва­шинг­то­на (1821), ок­ру­га Ко­лум­бия (1851), Гал­лау­де­та (1864), Го­вард­ский (1867), Юго-Вос­точ­ный (1879), Ка­то­ли­че­ский (1887), Аме­ри­кан­ский (1893); Три­ни­ти-кол­ледж (1897).

Круп­ней­шие биб­лио­те­ки : Биб­лио­те­ка Кон­грес­са США, Б-ка Се­на­та (1871), Пуб­лич­ная б-ка ок­ру­га Ко­лум­бия (1896) и др. Осн. му­зеи на­хо­дят­ся в ве­де­нии Смит­со­нов­ско­го ин-та: Га­ле­рея иск-ва Фрир (ос­но­ва­на в 1906; кол­лек­ции вост. иск-ва и про­из­ве­де­ний амер. ху­дож­ни­ков, в т. ч. Дж. Уи­ст­ле­ра; не­оклас­сич. зда­ние, 1923, арх. Ч. Платт), Му­зей Хирш­хорн (1966; кол­лек­ция совр. иск-ва; зда­ние 1974, ар­хит. фир­ма Скид­мор, Оу­ингс и Мер­рилл; сад скульп­тур, 1981, про­ект Л. Кол­лин­за), Нац. му­зей ес­теств. ис­то­рии (1846; не­оклас­сич. зда­ние, 1911, ар­хит. фир­ма Хорн­б­лоу­эр и Мар­шалл; в 1965 до­строе­ны кры­лья, ар­хит. фир­ма Миллс, Пет­ти­корд и Миллс), Нац. му­зей амер. иск-ва (1846), Нац. порт­рет­ная га­ле­рея (1962), Нац. му­зей афр. иск-ва, Нац. му­зей амер. ис­то­рии (оба 1964), Нац. му­зей воз­ду­хо­пла­ва­ния и ас­тро­нав­ти­ки (1946; мо­ну­мен­т. зда­ние из стек­ла и гра­ни­та, 1976, ар­хит. фир­ма Хель­мут, Оба­та и Кас­са­ба­ум), Га­ле­рея иск-ва Кор­ко­ран (1874) и др. Сре­ди му­зе­ев так­же На­циональ­ная га­ле­рея ис­кус­ст­ва, Га­ле­рея А. М. Сак­ле­ра (ос­но­ва­на в 1982, от­кры­та в 1987; ази­ат­ское иск-во), Ме­ж­ду­нар. му­зей шпио­на­жа.

Кен­не­ди-центр объе­ди­нил ряд те­ат­раль­ных и кон­церт­ных уч­реж­де­ний. Те­ат­ры: Нац., «Аре­на стейдж» (1950). Ва­шинг­тон­ский ба­лет (1956–61, во­зоб­нов­лён в 1974). Ва­шин­гтон­ская нац. опе­ра (1956; с 1996 её возглав­ля­ет П. До­мин­го). Нац. сим­фо­нич. ор­кестр (1931; в 1977–1994 ди­ри­жёр – М. Л. Рос­тро­по­вич). Джуль­ярд­ский квар­тет (1962), трио «Beaux Arts» (1981). Ме­ж­ду­нар. джа­зо­вый кон­курс им. Т. Мон­ка (с 1986, еже­год­ный). По­пу­ляр­ные спор­тив­ные клу­бы – «Ва­шинг­тон Уи­зардс» (НБА) и «Ва­шин­гтон Кэ­пи­талс» (НХЛ).

Эко­но­мич. спе­циа­ли­за­цию В. оп­ре­деля­ют его сто­лич­ные функ­ции. В сфе­ре ус­луг за­ня­то 89,0% всех ра­бо­таю­щих в ок­ру­ге Ко­лум­бия, в строи­тель­ст­ве – 9,3%, в пром-сти – 1,7% (2002). Важ­ней­шие от­рас­ли сфе­ры ус­луг: об­слу­жи­ва­ние гос. ап­па­ра­та, а так­же ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций и уч­ре­ж­де­ний (33,8% всех за­ня­тых в В., гл. обр. фе­де­раль­ные слу­жа­щие), бан­ков­ско-кре­дит­ная сис­те­ма, ком­плекс де­ло­вых и проф. ус­луг (ме­недж­мент, мар­ке­тинг, ау­ди­тор­ско-бух­гал­тер­ские, не­тех­нич. биз­нес-ус­лу­ги), стра­хо­вой биз­нес, СМИ и ин­фор­мац. ин­фра­струк­ту­ра, те­ле­ком­му­ни­ка­ции и связь, НИОКР и об­ра­зо­ва­ние. В В. на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры ме­диа­хол­дин­га «Gannett», те­ле­ра­дио­ком­па­нии «XM Sa­tel­lite Ra­dio», ком­па­ний «Marriott» (все­мир­ная сеть оте­лей), «The Carlyle Group» (фи­нан­со­вый кон­церн), «Fan­nie Mae» (кре­ди­то­ва­ние). Важ­ная от­расль эко­но­ми­ки В. – ту­ри­стич. биз­нес, го­род еже­год­но по­се­ща­ют ок. 1 млн. иностр. ту­ри­стов (без учё­та Ка­на­ды и Мек­си­ки). Ве­ду­щие от­рас­ли пром-сти В. – по­ли­гра­фич. и пи­ще­вая. Боль­шое чис­ло пе­рио­дич. из­да­ний, в т. ч. «Ва­шинг­тон пост», «Wa­shington Times», «Washington City Pa­per», «Washington Examiner», а так­же «Ю-Эс-Эй ту­дей» (вто­рая по объ­ё­му ти­ра­жа га­зе­та в стра­не по­сле «Уолл-стрит джор­нал»).

В Боль­шом В. в сфе­ре ус­луг за­ня­то 92,2% (в т. ч. 21,3% в гос. уч­ре­ж­де­ни­ях), в строи­тель­ст­ве – 6,4%, в пром-сти – 2,4% имею­щих ра­бо­ту (2004). Гл. ра­бо­то­да­тель в бли­жай­ших при­го­ро­дах В., го­ро­дах Ар­линг­тон и Алег­зан­д­рия (оба – в шта­те Вир­ги­ния), – Мин-во обо­ро­ны США. Близ В. рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры мно­го­чис­лен­ных гос., об­ще­ст­вен­ных и ча­ст­ных не­ком­мерч. ор­га­ни­за­ций, ве­ду­щих амер. ком­па­ний. В при­го­ро­дах в шта­те Вир­ги­ния на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры те­ле­ком­па­ний «MCI Com­mu­ni­ca­tions» и «Al Hurra» (ве­ща­ет на араб. яз. на стра­ны Ближ­не­го Вос­то­ка), ве­ду­щей ин­тер­нет-ком­па­нии «America On­line», авиа­ком­па­ний «US Airways» и «Col­gan Air», во­ен. кон­цер­на «General Dynamics», опе­ра­то­ра мо­биль­ной свя­зи «Nextel», фирм «Orbital Sciences Cor­poration» (соз­да­ние ор­би­таль­ных спут­ни­ков), «Public Broadcasting Service» (се­ти те­ле­ве­ща­ния) и т. д. В при­го­ро­дах, в шта­те Мэ­ри­ленд, рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры круп­ней­ше­го в ми­ре обо­рон­но­го под­ряд­чи­ка – кон­цер­на «Lock­heed Martin» (в г. Бе­тес­да; авиацион­ная и кос­мическая тех­ни­ка), ком­па­ний «Celera Genomics», «The Institute for Genomic Research» и «Human Genome Sciences» (раз­ра­бот­ки в об­лас­ти ге­не­ти­ки) и др.

Иллюстрации:

Бе­лый дом. 1792–1829. Ар­хи­тек­то­ры Дж. Хо­бан, Б. Лат­роб. Архив БРЭ.

Автор(ы) статьи: С. Г. Пав­люк, А. Н. Шу­ку­ро­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)