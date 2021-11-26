ПЛИМУТ
ПЛИ́МУТ - (Plymouth, New Plymouth). Английская колония в Северной Америке.
Главный город - Плимут. Основана 21.12.1620 года пуританами-сепаратистами (смотреть Пуритане). Основатели Плимута представляли низшие и средние слои английского общества; значительная часть основателей будущей колонии в 1608 году переселилась из Англии в город Лейден (Нидерланды). В сентябре 1620 года пуритане (102 человека, получившие позднее наименование «пилигримы») направились на корабле «Мэйфлауэр» в Новый Свет с целью заложить колонию «Новый Ханаан». На борту было подписано соглашение («Mayflower Compact») об устройстве колонии на принципах народного суверенитета (это соглашение считается первым документом американской демократии). 11.11.1620 года переселенцы прибыли в Новый Свет, но не в колонию Виргиния, как планировалось, а по ошибке к полуострову Кейп-Код; 21.12.1620 года высадились на материке. От болезней за зиму 1620/1621 года значительная часть переселенцев умерла. В марте 1621 года выжившие (53 человека) начали обрабатывать землю. Осенью 1621 года они вместе с индейцами вампаноа отпраздновали сбор урожая (это событие отмечается в США в 4-й четверг ноября как День благодарения - Thanksgiving Day). В 1623 году земли колонии были разделены на наделы (до этого её обрабатывали совместно). В 1630-х годах колонисты из Плимута начали торговать зерном, табаком, скотом с другими английскими колониями Северной Америки. К 1630 году население Плимута составило около 300 человек, к 1640 году - около 2 тысяч человек.
Плимут получил хартию от английского короля Карла I 13.11.1629 года. Демократические принципы устройства колонии были подтверждены сводом законов, принятым 15.11.1636 года Общим собранием Плимута. 29.5.1643 года Плимут вступил в Конфедерацию Новой Англии, участвовал в так называемой войне короля Филиппа 1675-1676 годов (смотреть «Индейские войны»). В 1686-1689 годы входил в состав Доминиона Новая Англия. 17.10.1691 года включён Вильгельмом III Оранским в состав английской колонии Массачусетс. В это время на территории Плимута проживало около 7400 человек.
Исторические источники:
Брэдфорд У. История поселения в Плимуте. М., 1987.