Начало войны за независимость США и ее последствия После столкновений с британскими войсками при Конкорде и Лексингтоне американцы массово взялись за оружие и начали готовиться к войне. Отряды ополченцев осадили Бостон, который был взят в плен британскими войсками. В других городах патриотически настроенные граждане захватывали оружейные склады.

После столкновений с британскими войсками при Конкорде и Лексингтоне американцы массово взялись за оружие и начали готовиться к войне. Отряды ополченцев осадили Бостон, который был взят в плен британскими войсками. В других городах патриотически настроенные граждане захватывали оружейные склады.

Наконец, в Филадельфии в 1775 году собрался Второй Континентальный конгресс. На нем было принято решение о создании регулярной армии. Главнокомандующим американской армии был назначен опытный в военных действиях Джордж Вашингтон - американский политик и делегат Первого Континентального конгресса. Джордж умело реорганизовал колониальную армию и отказался платить жалованье за военную службу. Вашингтон был известен как враг Англии и пользовался поддержкой простых колонистов. Дворяне симпатизировали Вашингтону, поскольку он сам был крупным владельцем плантаций. Позже Джордж Вашингтон был избран первым президентом Соединенных Штатов.

В том же году армия Вашингтона получила боевое крещение: 17 июня американские войска заняли возвышенность Банкер-Хилл к северу от Бостона. Британцы предпринимали многочисленные попытки выбить врага, но каждый раз получали отпор и были вынуждены бежать. Только после третьей атаки американцы отступили. Британцы потеряли около тысячи солдат человек, а американцы – вдвое меньше.

Весной 1776 года американские войска заняли Дорчестерские высоты недалеко от Бостона. В результате Бостон был освобожден от британских войск. Победители получили 200 пушек, несколько тонн пороха и большое количество других припасов.

Создание Соединенных Штатов Америки

4 июля 1776 года Континентальный конгресс принял Декларацию независимости . Этот документ провозглашал отделение 13 североамериканских колоний от Британской империи и создание нового независимого государства - Соединенных Штатов Америки. Основными принципами Декларации независимости были:

признание независимости 13 североамериканских колоний как отдельных суверенных государств;

провозглашение равенства всех людей в их правах на жизнь, свободу и стремление к счастью;

провозглашение принципа народного суверенитета.

Декларация независимости побудила народ к борьбе за свободу и самоуправление, и конфликты возобновились с новой силой.

События 1776 – 1781 годов

Британское командование начало наступление на Нью-Йорк, которое летом и осенью 1776 года вылилось в битву при Лонг-Айленде, одно из крупнейших сражений войны.

Вашингтон был вынужден оставить Нью-Йорк, а город подвергся мощному пожару. Над Филадельфией нависла угроза, и Конгресс перенес место сражения в Балтимор. Тем временем американские войска успешно переправились через реку Делавэр и смогли перевести дух. В ночь с 25 на 26 декабря 1776 года Вашингтон предпринял смелую атаку на британские позиции. Он снова переправился через реку Делавэр и разгромил врага в битвах при Трентоне и Принстоне. Страшный холод и мокрая вьюга. Северо-восточный ветер дул ему в лицо. Это была ужасная ночь для солдат без обуви. У одних ноги были завернуты в старые тряпки, у других - босые. Но жалоб не было слышно, потому что шла отчаянная борьба за свободу и независимость.

В 1777 году Континентальный конгресс принимает Статьи конфедерации - первую американскую конституцию. Было принято название страны - Соединенные Штаты Америки. Штатам были предоставлены широкие полномочия, которые де-факто были независимы друг от друга. У Конфедерации не было общего правительства, верховного суда, полномочий по налогообложению и исполнению законов. Документ вступит в силу позже - в 1781 году.

Вообще 1777 год был отмечен многочисленными событиями и конфликтами До октября североамериканская армия терпела поражения. Это было вызвано недостаточной боеготовностью повстанческих сил, а также нехваткой оружия и продовольствия для добровольческих войск. Летом американская армия потерпела поражение под Филадельфией, но осенью взяла реванш. 17 октября 1777 года состоялась битва при Саратоге, которую историки называют переломным моментом войны. Тяжелое поражение англичан мотивировало американскую армию на продолжение войны.

Победа при Саратоге была важна и с дипломатической точки зрения. Еще в 1776 году Бенджамин Франклин отправился во Францию в качестве американского посла. Он должен был заключить союз с королем Франции против Англии. Людовик хотел отомстить Англии за поражение в Семилетней войне, но долгое время не решался объявить войну. Успех американцев при Саратоге убедил короля, и в 1778 году был подписан франко-американский союз.

Новые союзники США являлись давними противниками Англии в борьбе за американские колонии. Франция объявила войну Англии. Вслед за Францией на стороне Америки выступили Испания и Нидерланды. Повстанцы получали материальную помощь - оружие и продовольствие. На атлантическое побережье также прибывали добровольцы из Испании, Франции и Нидерландов.

Положение британских войск сильно ухудшилось. Однако в течение весны и лета 1780 года британской армии удалось одержать ряд крупных побед. Британские войска захватили Чарльстон и взяли в плен тысячи американских солдат и офицеров. Неудачи регулярной армии заставили фермеров южных штатов взяться за оружие. В 1781 году при помощи французских войск Вашингтону удалось нанести тяжелое поражение англичанам при Йорктауне. Более 7 000 британских солдат были взяты в плен. 9-тысячная армия Британской империи была вынуждена капитулировать. В Англии заговорили о том, что война с колониями обходится стране слишком дорого. Парламент высказался за заключение договора с США.

Итоги и значение Войны за независимость

3 сентября 1783 года в Париже был подписан мирный договор между США и Великобританией. С американской стороны договор подписали Бенджамин Франклин, Джон Адамс и Джон Джей, а с британской стороны Дэвид Гартли. Документ был ратифицирован Конгрессом Конфедерации 14 января 1784 года и королём Георгом III 9 апреля 1784 года. Колониальная война Великобритании в Северной Америке закончилась победой колонизаторов. Англия признавала независимость США и сохранила за собой в Америке Канаду, Ньюфаундленд и Вест-Индию. Американцы получили право вести рыбную ловлю в прибрежных районах Канады и Ньюфаундленда. Англия вернула Испании Флориду. Франция не получила никаких территорий.

Таким образом, на международную арену вышло новое независимое государство - Соединенные Штаты Америки. Борьба североамериканских колоний, где американский народ отстаивал свои права на свободное распоряжение собственностью, свободу религиозного выбора, свободу слова и свободу собраний, стала примером для жителей Латинской Америки. Через несколько лет началось движение против Испании и Португалии. Американская Декларация независимости имела огромное значение. В ней воплотились многие идеи Просвещения. Этот документ послужил образцом для Франции, где в 1789 году началась революция.

В мае 1787 года была принята Конституция Соединенных Штатов. Конституция провозгласила Соединенные Штаты республикой, объединив в одно федеративное государство 13 различных штатов, который имел свою собственную историю и культуру.

Делавэр - первый штат, ратифицировавший Конституцию США. В колониальный период он был центром торговли и транспорта.

Пенсильвания основана в качестве убежища. Его столица – Филадельфия.

Нью-Джерси – место, где проходило множество сражений

Джорджия основана в 1733 году как британская колония для должников и бедняков.

Коннектикут - одна из самых богатых колоний в XVII и XVIII веках.

Массачусетс – центр политической и социальной революции конца 1700-х годов.

Мэриленд основан в 1634 году как английская колония для католиков - центр сельского хозяйства и торговли.

Южная Каролина была основана в 1670 году как английская колония для богатых плантаторов.

Нью-Гэмпшир был центром рыболовства и судостроения

Виргиния была первым английским поселением в Америке.

Нью-Йорк был центром торговли и коммерции. Стал местом многих ключевых событий, включая битву при Саратоге.

Северная Каролина была сельскохозяйственным центром

Род-Айленд был основан как убежище для свободы вероисповедания.

Всем этим штатам предстояло пройти еще долгий путь, чтобы превратиться из 13 колоний в большую и влиятельную страну.