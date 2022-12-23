МЭДИСОН, ДЖЕЙМС Мэдисон (англ. Madison), Джеймс (16.03.1751, Порт-Конуэй, шт. Виргиния — 28.06.1836, Монпелье, шт. Виргиния) — политик, правовед, 4-й президент США (1809—1817), один из «отцов-основателей» США.

Мэдисон ( англ. Madison) , Джеймс (16.03.1751, Порт-Конуэй, шт. Виргиния — 28.06.1836, Монпелье, шт. Виргиния) — политик, правовед, 4-й президент США (1809—1817), один из «отцов-основателей» США. Из семьи плантатора. В 1771 окончил колледж Нью-Джерси (ныне Принстонский университет). В 1776 — член конституционного конвента Виргинии, в 1776—1779, 1784—1786 — депутат законодательного собрания Виргинии. Поддержал разработанный Т. Джефферсоном «Виргинский статут о религиозной свободе» (принят 16 января 1786) об отделении церкви от государства. В 1780—1783 и 1787—1788 — делегат Континентального конгресса (см. Война за независимость США 1775—1783 ). Вместе с А. Гамильтоном отстаивал необходимость выработки новой, федеративной конституции взамен Статей Конфедерации 1783 (Аннаполисское воззвание, сентябрь 1786). Делегат Конституционного конвента в Филадельфии (25 мая — 17 сентября 1787); вел записи заседаний (единственный источник, рассказывающий о ходе обсуждений). Стал ведущим автором Конституции США 1787 (ратифицирована в 1789). Вместе с Гамильтоном и Дж. Джеем в 1787—1788 написал 85 памфлетов в поддержку нового основного закона под общим названием «Федералист» (русский перевод: 1993). С 1791 — в числе лидеров так называемых джефферсоновских республиканцев в оппозиции консервативному курсу партии федералистов Гамильтона и Дж. Адамса . В 1801—1809 — государственный. секретарь США при президенте Джефферсоне. Содействовал в 1803 покупке у Франции территории Луизианы. В 1808 избран президентом США (вступил в должность 4 марта 1809, переизбран в 1812). В 1810 оказал помощь североамериканским колонистам, поднявшим мятеж в испанской Флориде, и присоединил ее северо-западную часть. По предложению М. 18 июня 1812 Конгресс США объявил войну Велико­британии (см. Англо-американская война 1812—1814 ). По окончании президентских полномочий с 1817 жил в поместье Монпелье. Вместе с Джефферсоном участвовал в основании Виргинского университета в Шарлотсвилле (1819), в 1826—1836 его президент. В 1829—1830 — член Конституционного конвента Виргинии.

Соч. : Founders Online. James Madison — https://founders.archives.gov/?q=Project%3A%22Madison%20Papers%22?=1511211111&r=1; Writings / Ed. G. Hunt. 9 vols. New York, 1900—1910; The Papers of James Madison. Congressional Series. 17 vols. Charlottesville (Va.), 1962—1991; The Papers. Presidential Series. 11 vols. Charlottesville (Va.), 1984—2020; The Papers of James Madison. Secretary of State Series. 12 vols. to date. Charlottesville (Va.), 1986—2021; The Republic of Letters: The Correspondence between Thomas Jefferson and James Madison, 1776–1826 / Ed. by J. M. Smith. 3 vols. New York, 1995; The Papers of James Madison. Retirement Series. 4 vols. to date. Charlottesville (Va.), 2009—2022.

Лит. : Brant I. James Madison. 6 vols. Indianapolis, 1941—1961; McCoy D. The Last of the Fathers: James Madison and the Republican Legacy. Cambridge, 1989; Ketcham R . L. James Madison: A Biography. Charlottesville (Va.), 1990; Rakove J. James Madison and the Creation of the American Republic. Glenville (Ill.)–London, 1990; Rutland R. A. The Presidency of James Madison. Lawrence (Ks.), 1990; Banning L. The Sacred Fire of Liberty: James Madison and the Founding of the Federal Republic. Ithaca (N.Y.), 1995; Исаев С . А. Джеймс Мэдисон: политическая биография. СПб., 2006; Wood G. Is There a ‘James Madison Problem’? // Wood G. S. Revolutionary Characters: What Made the Founders Different. New York, 2006. P. 141—172; Burstein A. , Isenberg N. Madison and Jefferson. New York, 2010; Sheehan C. The Mind of James Madison: The Legacy of Classical Republicanism. Cambridge, 2015. А. А. Исэров .