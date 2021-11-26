ГАМИЛЬТОН АЛЕКСАНДР

ГАМИЛЬТОН АЛЕКСАНДР - государственный деятель США .

В 1774-1775 годы обу­чал­ся в Ко­ро­лев­ском кол­лед­же Нью-Йор­ка, по­лу­чил из­вест­ность как пам­фле­тист. В пе­ри­од Вой­ны за не­за­виси­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годы слу­жил в Кон­ти­нен­таль­ной ар­мии, был адъ­ю­тан­том Дж. Ва­шинг­то­на. От­ли­чил­ся в сра­же­нии при Йорк­тау­не. В 1782-1783 и 1787-1788 годы член Кон­грес­са, уча­ст­во­вал в ра­бо­те Кон­сти­туционного кон­вен­та 1787 года. До­би­вал­ся пе­ре­смот­ра «Ста­тей кон­фе­де­ра­ции» и уси­ле­ния центральной вла­сти в США.

Совместно с Дж. Ме­ди­со­ном и Дж. Дже­ем на­пи­сал се­рию пам­фле­тов под об­щим названием «Фе­де­ра­лист» в за­щи­ту но­вой кон­сти­ту­ции. Ак­тив­но до­би­вал­ся её ра­ти­фи­ка­ции в шта­те Нью-Йорк. В 1789-1795 годы за­ни­мал пост министра фи­нан­сов. Был од­ним из вид­ней­ших ли­де­ров фе­де­ра­ли­стов (воз­глав­лял фрак­цию ульт­ра­фе­де­ра­ли­стов). Раз­ра­бо­тал сис­те­му мер по ук­ре­п­ле­нию эко­но­ми­ки США. Его ис­сле­до­ва­ния про­бле­мы стои­мо­сти ока­за­ли зна­чительное влия­ние на эко­но­мическую мысль США. Яв­лял­ся про­тив­ни­ком де­мо­кра­тической про­грам­мы Т. Джеф­фер­со­на . Во внеш­ней по­ли­ти­ке до­би­вал­ся сбли­же­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию не­рав­но­прав­но­го для США американско-британского до­го­во­ра (смотрите Джея до­го­вор 1794 года). Умер от ра­не­ния, по­лу­чен­но­го на ду­эли.

Сочинения:

The works. N. Y., 1851-1852. Vol. 1-7.

Иллюстрация:

А. Га­миль­тон. Ху­дож­ник Дж. Трам­балл. 1792 год. Му­зей Олд-Бар­ракс (Трен­тон, штат Нью-Джерси, США). Архив БРЭ.

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