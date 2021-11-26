ГАМИЛЬТОН АЛЕКСАНДР
ГАМИЛЬТОН АЛЕКСАНДР - государственный деятель США.
В 1774-1775 годы обучался в Королевском колледже Нью-Йорка, получил известность как памфлетист. В период Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годы служил в Континентальной армии, был адъютантом Дж. Вашингтона. Отличился в сражении при Йорктауне. В 1782-1783 и 1787-1788 годы член Конгресса, участвовал в работе Конституционного конвента 1787 года. Добивался пересмотра «Статей конфедерации» и усиления центральной власти в США.
Совместно с Дж. Медисоном и Дж. Джеем написал серию памфлетов под общим названием «Федералист» в защиту новой конституции. Активно добивался её ратификации в штате Нью-Йорк. В 1789-1795 годы занимал пост министра финансов. Был одним из виднейших лидеров федералистов (возглавлял фракцию ультрафедералистов). Разработал систему мер по укреплению экономики США. Его исследования проблемы стоимости оказали значительное влияние на экономическую мысль США. Являлся противником демократической программы Т. Джефферсона. Во внешней политике добивался сближения с Великобританией, способствовал заключению неравноправного для США американско-британского договора (смотрите Джея договор 1794 года). Умер от ранения, полученного на дуэли.
Сочинения:
The works. N. Y., 1851-1852. Vol. 1-7.
Иллюстрация:
А. Гамильтон. Художник Дж. Трамбалл. 1792 год. Музей Олд-Барракс (Трентон, штат Нью-Джерси, США). Архив БРЭ.