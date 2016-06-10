Мракобесие в век просвещения: казни салемских ведьм 10 июня 1692 года была казнена Бриджит Бишоп – первая из обвиняемых по делу салемских ведьм.История нашего наиболее вероятного противника – это не только сложные отношения с коренными народами, но и достаточно любопытный механизм социальной мобилизации. Сегодня, когда мы справляем 324-ю годовщину первой казни в процессе салемских ведьм, стоит поговорить об этой мрачной истории...

10 июня 1692 года была казнена Бриджит Бишоп – первая из обвиняемых по делу салемских ведьм

История нашего наиболее вероятного противника – это не только сложные отношения с коренными народами, но и достаточно любопытный механизм социальной мобилизации.

В наше время, хотя большая часть цивилизованного мира не верит в ведьм и колдовство, находятся и те, кто верит в магию, астрологию и проклятия, а вместе с тем и те, кто готов предоставить желающим подобные «услуги», естественно, за соответствующее вознаграждение. Вместе с этим есть в мире и те, кто с пеной у рта оправдывает охотников на ведьм и инквизиторов, обрекавших на смерть тех, кого считали обладателями «сверхъестественных» способностей.

Однажды в Салеме

В общем виде завязка выглядит так. В начале 1692 года дочь и племянница местного священника Сэмюэля Пэрриса заболели неизвестной болезнью: корчились от боли, жаловались, что их мучает кто-то невидимый. Осмотревший их врач никаких признаков болезни не обнаружил, из чего следует две версии. Либо симптомы не были известны медицине конца XVII века, либо дети попросту неудачно пошутили. Но шутка быстро вышла из-под контроля.

По показаниям девочек задержали нескольких жителей Салема, в первую очередь служанку священника, которая рассказывала девочкам о ведьмах и колдовстве. После первых задержанных и их допросов произошли новые аресты: процесс стал самоподдерживающимся, к делу постепенно привлекли 150 человек. Расширялась и география. Совсем не все арестованные были из Салема.

Первые признательные показания были получены практически сразу, уже в январе. Но первая казнь состоялась только 10 июня. Это связано как раз с тем, что первые арестованные оговаривали себя и других, получая своего рода отсрочку.

Что касается Бриджит Бишоп, то вся её «вина» исчерпывалась тем, что она была старой и сварливой хозяйкой таверны. И в этом качестве, вероятно, успела досадить нескольким соседям, подтвердившим свидетельство детей священника против неё. К тому же миссис Бишоп отказалась признать свою вину. Поэтому рассмотрение её дела было молниеносным. 2 июня – судебное заседание, 10 июня – казнь.

Всего же в Салеме в том году по обвинению в ведьмовстве казнили 19 человек. Ещё одного запытали до смерти, два человека умерли в тюрьме. Любопытно, что казнили в основном тех, кто отказывался признавать себя виновным и раскручивать спираль безумия дальше.

Остановить её смог лишь губернатор штата, который в 1693 году помиловал всех, кто к тому времени ещё оставался под арестом. В 1697 году судьи признали, что вынесли ошибочные приговоры. Ещё через 5 лет – что приговоры были незаконны. Окончательно же все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

В XX веке салемская охота была описана в ряде литературных произведений, а после изобретения кинематографа неоднократно экранизировалась. Совсем недавно вышел сериал «Салем» (2014), вновь обращающийся к событиям прошлого через художественные образы. Впрочем, чем дальше, тем больше обращение к этому сюжету становится способом заработать на раскрученной истории, показав жителей Салема взаправдашними ведьмами и колдунами.

История с салемскими ведьмами оставила значимый след в культуре США, помогая трагедию потомкам не только чтить память об этой трагедии, но зарабатывать на ней. В штате Массачусетс и в самом городе Салем походят ежегодные «ведьмины» дни – фестивали и карнавалы, на которых разыгрываются события минувших дней, продаются сувениры и сладости.

В последние годы туризм в городе периодически становится предметом споров: некоторые жители утверждают, что городу следует преуменьшить значение «ведьмовского туризма» и позиционировать себя как более престижный культурный центр. В 2005 году конфликт достиг апогея из-за планов кабельного телеканала TV Land установить бронзовую статую Элизабет Монтгомери, сыгравшей комическую ведьму Саманту в сериале «Зачарованные» 1960-х годов. Несколько специальных эпизодов сериала были сняты в Сейлеме, и TV Land заявил, что статуя установлена ​​в честь 35- летия этих эпизодов . Многие посчитали , что статуя подходит городу , который позиционирует себя как «Город ведьм» и где есть улица под названием «Ведьмина дорога» . Другие возражали против использования общественной собственности в явно коммерческих целях .

С другой стороны, на печально известном Прокторс-Ледж, служившем местом казней, также установлен мемориал жертвам печально известных процессов над ведьмами. Мемориал призван стать «местом размышлений» для жителей города.

Новые охоты и процессы

Охота на ведьм стала своего рода социологическим срезом общества, которое на тот момент даже не являлось государством. Тем не менее, все болезни роста американское общество благополучно сохранило до сих пор.

Достаточно сказать, что фраза «охота на ведьм» наполнилась новым смыслом в основном благодаря ряду событий в США уже в XX веке.

В первую очередь, это конечно же политика маккартизма. В роли современных ведьм в 50-х выступили члены и сторонники компартии США, деятельность которой несколько лет была под запретом. Как и в случае с ведьмами, позднее запрет был признан незаконным. Вместе с американскими коммунистами под пресс попали профсоюзные лидеры, сторонники левых движений и вообще все, кто высказывал свою поддержку или достаточно громко критиковал действия Маккарти или Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Кстати, первая версия этой комиссии возникла ещё в 30-х годах, равно как и первые преследования актёров и прочих связанных с Голливудом за симпатии к левому движению. К концу 40-х они эволюционировали в составление списков неблагонадёжных. Ряд фигурантов этих списков, обвинённых в антиамериканской деятельности лишь за отказ сотрудничать с расследователями, вынуждены были провести в тюрьме год получив по выходу своего рода «волчий билет»: трудности с поиском работы.

При этом известность не имела никакого значения. Проблемы с «охотниками на ведьм» имели Эйнштейн и Чаплин (в 1952 году ему вообще запретили въезд в США). Хемингуэй в последние годы жизни жаловался на слежку ФБР – в ответ его лечили электрошоком от мании преследования. Через 20 лет после смерти писателя оказалось, что слежка всё же была.

У салемской и современной охоты на ведьм гораздо больше общего, чем может показаться. Индивидуалистическое общество и врагов своих видит преимущественно одиночками. Как правило, проводниками чужой злой воли (как мы знаем, для западного мира в XX веке не было демона страшнее, чем коммунизм).

Да, сегодня «ведьм» не сжигают. Однако применяемые со времен маккартизма методы социальной изоляции сродни тем, по которым проходило расследование в отношении салемских ведьм. Именно угроза социальной изоляции заставляла жителей Салема лжесвидетельствовать и оговаривать себя.