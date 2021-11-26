АДАМС (англ. Adams), Сэмюэл

Американский политический деятель и публицист , один из лидеров борьбы североамериканских колоний Великобритании за независимость.

Двоюродный брат Дж. Адамса . В 1740 окончил Гарвардский университет, в 1743 защитил диссертацию. С 1763 участвовал в политической деятельности как один из организаторов движения против фискальных мер английского правительства по отношению к американской торговле. В 1765 выбран членом законодательного собрания Массачусетса, где снискал широкую известность критикой гербового сбора. В 1767 возглавлял оппозицию проведению в жизнь акта Таушенда, а в 1768 призвал к бойкоту британских товаров. Руководил революционной организацией «Сыны свободы». Выдвинул идею о необходимости координации усилий политических организаций, выступавших в защиту прав колонистов. По его предложению, в качестве такого координационного центра в 1772 был учрежден «Корреспондентский комитет» в Бостоне, по образцу которого во всех английских колониях возникли аналогичные корреспондентские комитеты, ставшие затем оплотом революционной власти на местах. Один из инициаторов «Бостонского чаепития» 16 декабря 1773. Член Первого (1774) и Второго Континентальных конгрессов , на которых последовательно выступал за независимость североамериканских колоний от Великобритании. Подписал Декларацию независимости. 1776 . Участвовал в разработке Конституции Массачусетса 1780. Проиграв первые выборы в Палату представителей Конгресса (1788), сосредоточился на политической деятельности в своем штате. В 1989–1793 — вице-губернатор, в 1793–1797 — губернатор Массачусетса.

Автор статьи: А. Ю. Петров.