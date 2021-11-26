АДАМС (англ. Adams), Джон

Американский политический деятель, первый вице-президент и второй президент США (1797–1801).

Двоюродный брат С. Адамса. По окончании Гарвардского колледжа стал адвокатом (1758). Получил известность в 1765 как автор газетных статей против закона о гербовом сборе. Защищал в суде лиц, обвиненных англичанами в контрабанде. Сыграл видную роль в борьбе североамериканских колоний Великобритании за независимость. Член Первого (1774) и Второго (1775–1781) Континентальных конгрессов . Поддерживал идею провозглашения независимости, соз­дания вооруженных сил восставших колоний и назначения Дж. Вашингтона на пост главнокомандующего американской армией. Участвововал в составлении Декларации независимости (1776) . В 1777–1779 входил в дипломатическую миссию США во Франции. По возвращении участвовал в разработке конституции штата Массачусетс (1779). В 1780–1785 — посол в Нидерландах. Участвовал в подготовке и подписании Парижского мирного договора 1783. В 1785–1788 — посланник в Великобритании, где в 1787 издал трактат «Защита Конституции правительства Соединенных штатов». В 1788 возглавил федералистскую партию и был избран в Конгресс. В 1789–1797 — вице-президент США. В 1796 избран президентом США. Проводил консервативный курс внутри страны и миролюбивую внешнюю политику. В 1800 проиграл президентские выборы Т. Джефферсону . В 1820 участвовал в реформе государственного устройства штата Массачусетс.

Автор статьи: А. Ю. Петров.