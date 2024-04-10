Какое событие в истории Африки XVIII — начала XIX века имело наиболее тяжёлые демографические последствия для континента?

Атлантическая работорговля, в ходе которой миллионы африканцев были насильно вывезены на плантации Америки.

Эпидемия чумы, охватившая всю Африку и уничтожившая половину населения континента.

Нашествие монголов, вторгшихся в Африку через Суэцкий перешеек и уничтоживших целые народы.