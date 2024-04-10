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17.06.2026
Африка во времена расцвета работорговли
Какое событие в истории Африки XVIII — начала XIX века имело наиболее тяжёлые демографические последствия для континента?
Атлантическая работорговля, в ходе которой миллионы африканцев были насильно вывезены на плантации Америки.
Эпидемия чумы, охватившая всю Африку и уничтожившая половину населения континента.
Нашествие монголов, вторгшихся в Африку через Суэцкий перешеек и уничтоживших целые народы.
Гражданские войны между африканскими королевствами, которые велись постоянно и были очень кровопролитными.
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