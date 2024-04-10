8 класс | История Нового времени XVIII — начала XIX в.

Африка. Четыре столетия работорговли

Абрамова С.

В книге исследуется история трансатлантической европейско-американской работорговли — насильственного вывоза невольников-африканцев на плантации и рудники Америки и Вест-Индии, начавшегося в 1442 г. и продолжавшегося почти до конца XIX в. Рассказывается о развитии работорговли и способах захвата африканцев в рабство, о продаже их европейцам, выявляются причины запрещения работорговли в начале XIX в.