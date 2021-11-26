ОСМАН ДАН ФОДИО
ОСМАН ДАН ФОДИО - религиозно-политический деятель Западной Африки, шеху (шейх), создатель халифата Сокото, просветитель и литератор.
Из семьи коранического учителя аристократического рода фульбе. Изучив Коран под руководством отца, стал странствующим учеником, постигал мусульманское богословие, арабский язык и культуру. Совершил хадж. Завершил образование в туарегском городе Агадес (ныне в Нигере), где познакомился с идеями ваххабизма (смотри Ваххабиты). Примкнул к суфийскому ордену Кадирия (смотри Суфизм). В середине 1770-х годов начал преподавать богословие и выступать с проповедями в хауса государствах. Благодаря глубоким познаниям, ораторскому мастерству, благочестию и личной скромности быстро стал самым авторитетным улемом Гобира. В 1780-х годах из учеников и приверженцев создал религиозную общину, превратившуюся в центр религиозно-политической оппозиции хаусанским правителям Гобира (сарки, множественное число: саракуна).
Осман Дан Фодио разработал идеологию движения за создание теократического государства в соответствии с нормами ортодоксального ислама. Он называл саракуна «неверными» (большинство населения государств хауса придерживалось традиционных верований, лишь внешне соблюдая исламскую обрядность), обвинял их в сохранении языческих обрядов, введении нешариатских налогов и наказаний, принудительном наборе в армию, коррупции, неправедном образе жизни, настаивал на соблюдении предписанных Кораном и Сунной заповедей. В 1804 году провозгласил джихад (смотри Османа дан Фодио восстание), в результате которого в Центральном Судане возник халифат Сокото. Осман Дан Фодио стал светским и религиозным главой халифата, был удостоен титулов халифа и амир ал-муминина (повелитель правоверных). В 1812 году разделил халифат на восточную и западные части. Официально оставаясь халифом, передал управление своим визирям - брату Абдуллахи и сыну Мухамаду Белло. Вёл уединённый образ жизни, посвятив себя изучению трактатов мусульманских теологов и литературному труду.
Осману Дан Фодио (вместе с сыном и братом) приписывают несколько сотен сочинений на религиозные и светские темы в прозе и поэтической форме, написанных на арабском языке и на фула и хауса языках.