МЕТИСАЦИЯ

В ан­тро­по­ло­гии про­цесс сме­ше­ния рас че­ло­ве­ка ме­ж­ду со­бой. По­том­ков от сме­шан­ных бра­ков на­зы­ва­ют ме­ти­са­ми .

М. – по­сто­ян­ное и ес­те­ст­вен­ное яв­ле­ние в ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва, про­ис­хо­дя­щее в зо­нах со­при­кос­но­ве­ния рас и ве­ду­щее к об­ра­зо­ва­нию но­вых рас. В ча­ст­но­сти, в ре­зуль­та­те М. об­ра­зо­ва­лись совр. кон­такт­ные ра­сы (напр., юж­но­си­бир­ская ра­са – ме­ти­сы ев­ро­пео­и­дов и мон­го­лои­дов, эфи­оп­ская ра­са – ме­ти­сы ев­ро­пео­и­дов и нег­рои­дов). Зап.-ев­роп. ко­ло­ни­аль­ная экс­пан­сия и ра­бо­тор­гов­ля 16–17 вв. вы­зва­ли М. зна­чит. час­ти на­се­ле­ния Аме­ри­ки. К уси­ле­нию М. во 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. при­ве­ли ми­гра­ци­он­ные про­цес­сы по­сле кру­ше­ния ко­ло­ни­аль­ных сис­тем. Су­ще­ст­во­ва­ние М. го­во­рит о ви­до­вом един­ст­ве че­ло­ве­че­ст­ва и про­ти­во­ре­чит ра­си­ст­ской кон­цеп­ции про­ис­хо­ж­де­ния рас от разл. пред­ко­вых форм (см.По­ли­ге­ния).

Автор статьи: А. П. Пе­ст­ря­ков.

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