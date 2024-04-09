7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ПУТЕШЕСТВИЯ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА. ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА, ДОКУМЕНТЫ

Магидович И.

Письма и дневники Колумба - это летопись бурной эпохи первоначального накопления, писанная тяжелой кастильской прозой и звучащая истинно библейским пафосом, когда речь идет о золоте, когда описываются богатства новооткрытых земель. Именно в этом неуемном стремлении к золоту проявляются черты, типичные для всех современников Колумба - участников дальних океанских предприятий. Основу книги составляют "Дневник первого путешествия" - запоминающийся рассказ об открытии заатлантических земель в конце XV века - и важнейшие письма и документы, относящиеся ко всем четырем экспедициям великого мореплавателя. Текст иллюстрирован картами и рисунками.