Великие географические открытия и их значение С незапамятных времён люди стремились к познанию мира и совершали путешествия. В середине первого тысячелетия до нашей эры финикийцы отправились в плавание вокруг Африки. Древние греки изучали побережья Средиземного и Чёрного морей.

Первое кругосветное плавание Магеллана (1519 – 1522)

Когда стало ясно, что Христофор Колумб открыл не Индию, а другие земли, Испания продолжила искать морской путь в Индию.

Португальский дворянин и опытный моряк Фернан Магеллан предложил королю Испании план новой экспедиции. Магеллан предположил, что существует пролив из Атлантического океана в Южное море, которое омывает Индию. Если найти этот пролив и пересечь Южное море, можно добраться до восточных берегов Индии.

В 1519 году флотилия из пяти кораблей отправилась из Испании на запад. Магеллан пересёк Атлантический океан и начал двигаться на юг вдоль берегов Южной Америки в поисках пролива. Поиски были долгими и трудными, но увенчались успехом. В ноябре 1520 года экспедиция обнаружила пролив между материком и вновь открытым островом. Позже этот пролив назвали именем Магеллана — Магелланов пролив, а остров назвали Огненной Землёй.

Испанские корабли вошли в неизвестный океан. Моряки, измученные штормами, были поражены спокойствием бескрайних вод. Поэтому новый океан назвали Тихим. Переход через Тихий океан, длившийся более трёх месяцев, был крайне сложным. Из-за голода, жажды и болезней погибло 19 человек. Корабли Магеллана первыми пересекли Тихий океан и достигли Марианских, а затем Филиппинских островов и, наконец, Молуккских островов — конечной точки путешествия. Там они загрузили свои корабли специями.

В 1521 году Магеллан погиб в стычке с местными жителями на острове Матан. Новым руководителем экспедиции стал Хуан Себастьян Эль Кано. В 1522 году только один из пяти кораблей, отправившихся в путешествие, вернулся в Испанию. Это была маленькая, полная специй каравелла «Виктория». Из 265 моряков домой вернулись только 18. Продажа товаров, привезённых на «Виктории», окупила расходы на экспедицию и принесла хорошую прибыль.

Участники экспедиции Магеллана — Эль Кано стали первыми, кто совершил кругосветное путешествие вокруг Земли. Итальянец Антонио Пигафетта, участник этого плавания, вёл подробный дневник экспедиции, который позже был опубликован отдельной книгой «Путешествие Магеллана» и стал важным документом эпохи Великих географических открытий. Благодаря этому путешествию Испания открыла западный путь к Азии и доказала, что между Азией и Америкой находится огромный океан. Это путешествие окончательно подтвердило, что Земля имеет форму шара. Кругосветное плавание Магеллана в 1519–1522 годах имело огромное научное значение.

Англичане также стремились проложить путь в Азию. Они не могли конкурировать с испанцами и португальцами в южных морях, поэтому решили попасть в Азию через северные регионы. Итальянский мореплаватель Джованни Кабото (после перехода на службу к англичанам он стал известен как Джон Кабот) в 1490-х годах в поисках Северо-Западного прохода достиг берегов Канады. Его экспедиции считаются одними из первых европейских исследований Северной Америки. В июне 1497 года он достиг северной оконечности острова, который впоследствии был назван Ньюфаундлендом, и объявил его владением Британской короны. Этот остров славился изобилием рыбы.

20 мая 1553 года король Англии Эдуард VI отправил три корабля на поиски северного пути в Индию и Китай через Северный Ледовитый океан. В 1554 году корабль английского мореплавателя Ричарда Ченслора попал в Белое море и оказался у северных берегов России. Там англичане узнали от местных жителей, что это место — не Индия, а Россия. Они сообщили, что имеют письмо от английского короля к царю и хотят начать торговлю с русскими. Ченслор отправился в Москву и был принят царём Иваном IV. Так англичанин Ричард Ченслор стал первым, кто установил торговые связи между Россией и Европой.

Голландцы последовали за англичанами в поисках Северного морского пути в Вест-Индию. Голландский мореплаватель и исследователь Виллем Баренц предпринял несколько экспедиций.

Исследования Виллема Баренца (1594-1597)

В 1590-х годах голландский картограф Виллем Баренц возглавил три экспедиции в Арктику, чтобы найти северный морской путь из Европы в Азию. 5 июня 1594 года он отправился к Карскому морю. Голландские мореплаватели стремились обнаружить северный проход вокруг Сибири, ведущий в Восточную Азию. Корабли Баренца достигли западного побережья Новой Земли, но из-за опасения столкновения с огромными айсбергами были вынуждены повернуть назад. Вторая экспедиция из семи кораблей также не увенчалась успехом из-за пролива, который слишком рано замёрз и препятствовал движению судов.

В 1596 году была назначена крупная награда тому, кто успешно преодолеет Северный путь. Городская власть Амстердама собрала экспедицию и снова назначила руководителем Баренца. Спустя месяц плавания был обнаружен остров Медвежий. Название остров получил из-за того, что первооткрыватели заметили на его берегах белого медведя, пытавшегося забраться на корабль. До этого момента голландцы никогда не видели белых медведей. Также был открыт остров Западный Шпицберген, который переводится как «острые горы». Виллем Баренц достиг берегов Новой Земли, однако его корабль застрял среди айсбергов. Судно село на мель, и команда провела всю зиму во льду. Чтобы согреться, моряки использовали ткани, предназначенные для продажи, и изготавливали из них одеяла и одежду. Только в июне несколько членов экипажа смогли покинуть корабль на шлюпках. Их подобрало русское торговое судно. Баренц скончался во время экспедиции от цинги, и лишь двенадцать членов команды выжили. В память о Виллеме Баренце были названы Баренцево море, город Баренцбург на архипелаге Шпицберген и группа островов у берегов Новой Земли.

В начале XVII века голландские мореплаватели стали первыми европейцами, которые исследовали и нанесли на карту побережье Австралии, назвав её Новой Голландией. Голландский мореплаватель Виллем Янсзон возглавил первую задокументированную экспедицию в Австралию в 1606 году.

Голландский мореплаватель Абель Тасман стал известен благодаря своим морским путешествиям, которые он возглавлял в 1642–1644 годах. Он был первым, кто достиг берегов Новой Зеландии, Тонга и Фиджи. Тасман также открыл остров к югу от Австралии, который впоследствии был назван Тасманией в его честь. Информация, собранная во время его экспедиций, подтвердила, что Австралия является отдельным континентом.

Однако голландцы провели лишь незначительное исследование нового материка. Процесс заселения Австралии европейцами начался только в XVIII веке.

В 1770 году для англичан Австралию открыл британский мореплаватель Джеймс Кук. В поисках загадочного Южного континента он добрался до островов Новой Зеландии и Австралии, нанёс их берега на карту и положил начало их колонизации. В декабре 1777 года Кук стал первооткрывателем острова Рождества. А уже через месяц на карте появилось новое название — остров Гавайи, открытый Джеймсом Куком в январе 1778 года.

В течение 200 лет после путешествий Васко да Гамы и Христофора Колумба европейцы открыли морские маршруты в Африку, Индию, Америку, Австралию и Океанию. Однако последний континент — Антарктиду — открыли позже, только в XIX веке.

Значение Великих географических открытий

Великие географические открытия привели к разрушению старых представлений о мире и замене их более достоверными знаниями. Была подтверждена европейская идея о шарообразной форме Земли, а представления о её размерах и населении разных континентов стали более точными. В период Великих географических открытий были совершены первые кругосветные путешествия. Европейцы не только открыли новые земли, но и получили новые знания об океанах и их размерах, что способствовало развитию наук, таких как география, астрономия и история.

Благодаря географическим открытиям и освоению Мирового океана сформировался единый мировой рынок и установились торговые связи между странами и континентами. Торговые центры сместились, так как основные морские пути переместились из внутренних морей в океаны. Средиземное море, Венеция и Генуя потеряли своё значение, в то время как новые океанские порты, такие как Севилья, Лиссабон, Лондон, Антверпен и Амстердам, стали играть ключевую роль в мировой торговле.

В Европу хлынул поток драгоценных металлов, что стимулировало развитие предпринимательства и снижение стоимости золота. Повседневная пища европейцев изменилась, они стали употреблять новые продукты, такие как картофель, фасоль и томаты, привезённые из Нового Света. Развитие рыболовства в Атлантическом океане привело к увеличению потребления рыбы, такой как треска и сельдь. На столах европейцев появились новые напитки, такие как чай, кофе и шоколад.

Итоги Великих географических открытий включают в себя следующее: