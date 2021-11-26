ПИНСОН МАРТИН АЛОНСО

Ранние годы

Мартин Алонсо Пинсон родился в 1441 г. (по другим сведениям – в 1440 г.) в Палосе. Происходил из семьи мореплавателей. Уже в юности плавал к африканским берегам. Но в дальнейшем ушел со службы.

Встреча с Х. Колумбом

В семье было три брата – Мартин Алонсо, Франсиско и Висенте. Они организовали собственную судостроительную компанию. Толчком к этому послужила новость о предстоящем путешествии Х. Колумба в Вест-Индию. Идею Х. Колумба сообщил П. настоятель монастыря Рабида Х. Перес. После встречи братьев Пинсонов с Х. Колумбом последний получил их поддержку. П. взял на себя одну восьмую часть расходов на организацию путешествия.

Для путешествия Х. Колумба П. выделил свой корабль «Пинта» и стал его капитаном. На втором корабле «Нинья» плыл его брат. Под поручительство П. крещеные евреи выделили средства на экспедицию в счет своих платежей в бюджет.

Путешествие к дальним берегам

3 августа 1492 г. корабли покинули г. Палос-де-ла-Фронтера и направились на запад. 12 октября была обнаружена земля. Высадка последовала на следующий день. Х. Колумб водрузил на неизвестной земле кастильское знамя и формально стал владельцем острова, о чем был составлен нотариальный акт. Остров получил название Сан-Сальвадор.

Отношения П. и Х. Колумба во время экспедиции складывались достаточно сложно. 21 ноября 1492 г. П. даже оставил Х. Колумба у о-ва Куба. П. первым нашел Гаити и реку. Здесь он произвел высадку. Объединение разрозненных команд состоялось только 6 января 1493 г. на берегу Гаити.

16 января 1493 г. корабли двинулись в обратный путь. Следуя обратным курсом, П. вновь покинул основную экспедицию неподалеку от Азорских о-вов и направился в Испанию. П. хотел первым сообщить об открытии новых территорий. Но из-за урагана он оказался в порту Байона в Галисии. 15 марта 1493 г. корабль Х. Колумба «Нинья» прибыл в Полос. Спустя несколько часов причалил и «Пинта».

Х. Колумб привез в Испанию туземцев, золото, растения, плоды и перья птиц. Попытки же П. встретиться с королем не увенчались успехом. Подорванное здоровье ухудшалось, и через несколько месяцев П. умер.