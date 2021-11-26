МЕНДЕШ ПИНТУ (Мендес Пинто Фернан)
Португальский путешественник.
В 1537 предпринял путешествие на Восток, побывал в Эфиопии, Индии, Китае, Японии, на островах Суматра и Ява, п-ове Малакка, Аравийском п-ове. В 1551 сопровождал известного миссионера Ф. Ксавье в путешествии в Японию. В 1554 в Гоа в качестве «мирского брата» вступил в орден иезуитов. В 1557 оставил орден и в 1558 вернулся в Португалию. В 1569–78 работал над соч. «Странствия» («Peregrinação», 1614), представлявшим собой одновременно дневник путешественника с описанием экзотич. стран, историч. хронику очевидца и мемуары. Сведения М. П. об Индокитае и Индо-Малайском регионе отличаются большой точностью, данные о Китае, напротив, крайне недостоверны. Возможно, описывая несуществующие государства, М. П. излагал собств. представления о справедливом социальном устройстве. «Странствия» М. П. пользовались огромным читательским успехом и многократно переиздавались на разл. европ. языках.
Сочинения:
Peregrinaç am. Lisboa, 1678;
Странствия. М., 1972;
Peregrinação / Ed. M. A. Menéres. Lisboa, 2001. Vol. 1–2.
Дополнительная литература:
Domingues M. F. Mendes Pinto. Porto, 1967;
Pinto Correia J.D. Autobiografia e aventura na literatura de viagens: a «Peregrinação» de F. Mendes Pinto. Lisboa, 1979;
Catz R.F. Mendes Pinto: sátira e anti-cruzada na Peregrinaç ̃ao. Lisboa, 1981;
Flores A.M., Gomes Reinaldo V., Pereira R.H. de. F. Mendes Pinto: subsídios para a sua bio-bibliografia. Almada, 1983.
Автор статьи: А. П. Черных.