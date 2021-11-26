ОБЬ

ОБЬ - са­мая длин­ная (с реки Ир­тыш) ре­ка Рос­сии и вто­рая по дли­не в Азии (по­сле реки Янц­зы).

Об­ра­зу­ет­ся слия­ни­ем рек Бия и Ка­тунь, бе­ру­щих на­ча­ло в го­рах Ал­тая. Дли­на соб­ст­вен­но Оби 3660 км (от ис­то­ка Ка­ту­ни 4338 км, от ис­то­ка Ир­ты­ша 5410 км), площадь бас­сей­на 2990 тысяч км2, вклю­чая об­лас­ти внутреннего сто­ка на ме­ж­ду­ре­чье Оби и Ир­ты­ша площадью 528 тысяч км2. Впа­да­ет в Об­скую гу­бу Кар­ско­го мо­ря. Основная часть бас­сей­на (около 85%) на­хо­дит­ся на За­пад­но-Си­бир­ской рав­ни­не, юго-вос­точ­ная - в го­рах Южной Си­би­ри (Ал­тай, Куз­нец­кий Ала­тау, Са­ла­ир­ский кряж и Гор­ная Шо­рия). В ни­зовь­ях ре­ка про­тека­ет в зо­не рас­про­стра­не­ния мно­го­лет­не­мёрз­лых по­род. В бас­сей­не Оби насчи­ты­ва­ет­ся свыше 160 тысяч во­до­то­ков (сум­мар­ная дли­на около 740 тысяч км) и около 580 тысяч озёр (об­щая площадь около 85 тысяч км2).

По ха­рак­те­ру реч­ной се­ти, ус­ло­ви­ям пи­та­ния и фор­ми­ро­ва­ния сто­ка Оби де­лит­ся на 3 уча­ст­ка: верх­ний (от слия­ния Бии и Ка­ту­ни до устья реки Томь), сред­ний (до устья реки Ир­тыш) и ниж­ний (до Об­ской гу­бы). Верх­ний уча­сток рас­по­ло­жен пре­имущественно в го­рах, где бе­рут на­ча­ло ис­то­ки Оби и ряд её при­то­ков - Чу­мыш, Иня (пра­вые); Пес­ча­ная, Ануй, Ча­рыш, Алей (ле­вые). Ни­же слия­ния Бии и Ка­ту­ни Обь де­лает ко­ле­но­об­раз­ные по­вороты, ме­няя своё на­прав­ле­ние с за­пад­но­го на се­вер­ное и сно­ва на за­пад­ное. До устья реки Ча­рыш те­чёт в пой­мен­ных бе­ре­гах, рус­ло изо­би­лу­ет ост­ро­ва­ми и пе­ре­ка­та­ми; ши­ри­на пой­мы от 1-2 до 10-15 км. У города Бар­на­ул до­ли­на и пой­ма уве­ли­чи­ва­ют­ся до 20 км, а у города Ка­мень-на-Оби, при пе­ре­се­че­нии от­ро­гов Са­ла­ир­ско­го кря­жа, су­жа­ют­ся (со­от­вет­ст­вен­но до 3-5 км и 1,5-2 км), в рус­ле и по бе­ре­гам встре­ча­ют­ся вы­хо­ды скал. Су­жен­ный уча­сток до­ли­ны на­хо­дит­ся так­же у города Но­во­си­бирск, где ре­ка пе­ре­се­ка­ет вы­хо­ды гра­нит­ных мас­си­вов. В рай­оне устья реки Томь ши­ри­на до­ли­ны вновь до­сти­га­ет 20 км. На уча­ст­ке верх­не­го те­че­ния, у города Но­во­си­бирск, - Но­во­си­бир­ское во­до­хра­ни­ли­ще (так называемое Об­ское мо­ре; площадь 1070 км2, дли­на 200 км, объ­ём 8,8 км3).

В сред­нем те­че­нии в до­ли­не Оби (ши­ри­на 30-50 км и бо­лее) ши­ро­ко раз­ви­ты над­пой­мен­ные тер­ра­сы и пой­ма ши­ри­ной 20-30 км. Ре­ка при­ни­ма­ет круп­ные при­то­ки: Томь, Чу­лым, Кеть, Тым, Вах, Тромъ­ё­ган, Ля­мин, На­зым (пра­вые); Ше­гар­ка, Чая, Па­ра­бель, Ва­сю­ган, Боль­шой Юган, Боль­шой Са­лым, Ир­тыш (ле­вые). По­сле слия­ния с Ир­ты­шом Обь по­во­ра­чи­ва­ет на се­вер и те­чёт в ши­ро­кой асим­мет­рич­ной до­ли­не, мес­та­ми су­жа­ясь до 4-8 км (село Пе­ре­греб­ное), где к ре­ке под­хо­дят западные от­ро­ги Си­бир­ских Ува­лов. В рай­оне села Пе­ре­греб­ное раз­де­ля­ет­ся на Боль­шую Обь и Ма­лую Обь. Основные при­то­ки в ниж­нем те­че­нии: Ка­зым, По­луй (пра­вые); Северная Сось­ва, Щу­чья (ле­вые). Пе­ред впа­де­ни­ем в Об­скую гу­бу об­ра­зу­ет дель­ту площадью около 7 тысяч км2. Основные ру­ка­ва дель­ты - Ха­ма­нель­ская Обь (ле­вый) и бо­лее мощ­ный На­дым­ская Обь (пра­вый). На аван­дель­те Оби фор­ми­ру­ют­ся Ям­саль­ский и На­дым­ский усть­евые ба­ры с глу­би­на­ми 2-3 м. Об­щий ук­лон ре­ки со­став­ля­ет 0,046‰, в верх­нем те­че­нии - 0,09‰, в сред­нем и ниж­нем - 0,03 и 0,02‰ со­от­вет­ст­вен­но.

Гид­ро­ло­ги­че­ский ре­жим. От вер­ховь­ев к ниж­не­му те­че­нию вод­ный ре­жим Оби по­сте­пен­но пе­ре­хо­дит от ал­тай­ско­го ти­па к за­пад­носи­бир­ско­му. Пи­та­ние ре­ки пре­имущественно сне­го­вое. Обь яв­ля­ет­ся треть­ей ре­кой Рос­сии (по­сле Ени­сея и Ле­ны) по го­до­во­му объ­ё­му сто­ка во­ды - 403 км3. При слия­нии Бии и Ка­ту­ни сток со­став­ля­ет 36 км3 (43% - Бия, 57% - Ка­тунь). Во­до­нос­ность ре­ки зна­чи­тель­но воз­рас­та­ет ни­же впа­де­ния реки Томь, дос­тав­ляю­щей в Обь 37,8 км3 в год. Сле­дую­щий скач­ко­об­раз­ный рост во­до­нос­но­сти ре­ки про­ис­хо­дит в устье Ир­ты­ша, где сток ре­ки уве­ли­чи­ва­ет­ся на 89,9 км3 в год. Сред­не­мно­го­лет­ний рас­ход во­ды у села Фо­мин­ское (8 км от слия­ния Бии и Ка­ту­ни) 1150 м3/с, у города Бар­на­ул 1470 м3/с, у города Но­во­си­бирск 1620 м3/с, у города Кол­па­ше­во 4030 м3/с, пе­ред усть­ем Ир­ты­ша 7350 м3/с, у деревни Бе­ло­го­рье 10200 м3/с, в устье (город Са­ле­хард) 12800 м3/с.

Обь ха­рак­те­ри­зу­ет­ся срав­ни­тель­но не­вы­со­ким и рас­тя­ну­тым ве­сен­не-лет­ним по­ло­водь­ем, по­вы­шен­ным сто­ком лет­не-осен­не­го пе­рио­да и низ­кой зим­ней ме­же­нью. В верх­нем те­че­нии от­ме­ча­ют­ся две вол­ны по­ло­во­дья, пер­вая обу­слов­ле­на тая­ни­ем сне­га на рав­ни­не, вто­рая - ре­зуль­тат тая­ния гор­ных сне­гов и лед­ни­ков. Ве­сен­нее по­ло­во­дье в сред­нем и ниж­нем те­че­нии от­ли­ча­ет­ся рас­тя­ну­то­стью и от­сут­ст­ви­ем рез­ких пи­ков, максимальные рас­хо­ды во­ды пре­вы­ша­ют сред­ние го­до­вые не бо­лее чем в 3-4 раза. На­чи­на­ет­ся по­ло­во­дье в сред­нем те­че­нии в на­ча­ле 2-й поло­ви­ны ап­ре­ля, в ниж­нем - в 3-й де­ка­де ап­ре­ля и про­дол­жа­ет­ся с на­слаи­ваю­щи­ми­ся до­ж­де­вы­ми па­вод­ка­ми ино­гда в те­че­ние все­го тё­п­ло­го по­лу­го­дия. Пик по­ло­во­дья обыч­но на­блю­да­ет­ся в на­ча­ле ию­ня в сред­нем те­че­нии, у города Са­ле­хард - в на­ча­ле ию­ля. Максимальные рас­хо­ды во­ды в по­ло­во­дье на­рас­та­ют вниз по те­че­нию с 11200 м3/с у села Фо­мин­ское до 29800 м3/с у города Кол­па­ше­во и 42800 м3/с у города Са­ле­хард, ми­нимальные рас­хо­ды на­блю­да­ют­ся в зим­ний пе­ри­од - 125 м3/с, 520 м3/с и 2000 м3/с со­от­вет­ст­вен­но. Наи­боль­шая ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний уров­ня от­ме­ча­ет­ся у деревни Бе­ло­го­рье (ни­же устья Ир­ты­ша) - 12 м.

Мут­ность во­ды су­ще­ст­вен­но из­ме­ня­ет­ся по те­че­нию ре­ки: в вер­ховь­ях она не пре­вы­ша­ет в среднем 150 г/м3, по вы­хо­де из гор воз­рас­та­ет до 350 г/м3. Но­во­си­бир­ское во­до­хра­ни­ли­ще зна­чи­тель­но сни­жа­ет мут­ность: у города Кол­па­ше­во 120 г/м3, в ни­зовь­ях 40 г/м3. Сток взве­шен­ных на­но­сов уве­ли­чи­ва­ет­ся от Но­во­си­бир­ска до города Кол­па­ше­во с 4 до 16 млн. т в год (вслед­ст­вие раз­мы­ва рус­ла в ниж­нем бье­фе Но­во­си­бир­ской ГЭС) и прак­ти­че­ски не ме­ня­ет­ся до устья. Сред­не­го­до­вой сток вле­ко­мых на­но­сов у села Фо­мин­ское 650 тысяч т, у Кам­ня-на-Оби 1 млн. т, у Кол­па­ше­ва 2,9 млн. т. Максимальная ам­пли­ту­да при­лив­ных ко­ле­ба­ний уров­ня на вы­хо­де Об­ской гу­бы в мо­ре со­став­ля­ет 1,8 м, по ме­ре про­дви­же­ния вверх по гу­бе она умень­ша­ет­ся до 0,3 м (в рай­оне Ям­саль­ско­го ба­ра). Максимальная ам­пли­ту­да на­гон­ной вол­ны воз­рас­та­ет от вы­хо­да в мо­ре к вер­ши­не дель­ты с 0,2-0,3 м до 3,5-4,0 м. Наи­боль­шая даль­ность рас­про­стра­не­ния на­гон­ных волн со­став­ля­ет 117 км от устья про­то­ки Ха­ма­нель­ская Обь.

Ре­сур­сы и их хо­зяй­ст­вен­ное ис­поль­зо­ва­ние. По­тен­ци­аль­ные гид­ро­энер­ге­тические ре­сур­сы бас­сей­на Оби оце­ни­ва­ют­ся в 250 млрд. кВт·ч в год, од­на­ко ис­поль­зу­ют­ся они не­зна­чи­тель­но, функ­цио­ни­ру­ет толь­ко Но­во­си­бир­ская ГЭС (мощ­ность 455 мВт, вы­ра­бот­ка энер­гии 1687 млн. кВт·ч в год). В Оби и Об­ской гу­бе оби­та­ют около 50 ви­дов и под­ви­дов рыб, 35 из них про­мы­сло­вые. Наи­бо­лее цен­ные - осётр, стер­лядь, си­ги (мук­сун, нель­ма, чир, сиг, омуль, ту­гун, пе­лядь, ря­пуш­ка); основные объ­ек­ты про­мыс­ла - час­ти­ко­вые (ка­ра­си, плот­ва, окунь, щу­ка, язь, на­лим, елец, пес­карь). Обь - основная транс­порт­ная ма­ги­ст­раль Западной Си­би­ри, су­до­ход­на на всём про­тя­же­нии. Транс­порт­ная роль ре­ки и её при­то­ков су­ще­ст­вен­но вы­рос­ла с начала 1960-х годов в свя­зи с от­кры­ти­ем и раз­ра­бот­кой мно­го­численных ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и при­род­но­го га­за. Основные го­ро­да и главные реч­ные пор­ты (вниз по те­че­нию): Барнаул, Ка­мень-на-Оби, Но­во­си­бирск, Кол­па­ше­во, Ниж­не­вар­товск, Сур­гут, Неф­те­юганск, Са­ле­хард.

Ис­то­ри­че­ский очерк. Ос­вое­ние рус­ски­ми При­обья на­ча­лось в конце XV - начале XVI веков. Ве­ро­ят­но, впер­вые Обь бы­ла изо­бра­же­на на кар­те Русского государства А. Ви­да в 1542 году. Бо­лее точ­ная и под­роб­ная ин­фор­ма­ция о При­обье (в осо­бен­но­сти о Сред­нем и Ниж­нем) со­дер­жа­лась в «За­пис­ках о Мос­ко­вии» С. фон Гер­бер­штей­на (впер­вые опубликованы в 1549 году). Дос­та­точ­но дос­то­вер­но Обь бы­ла кар­то­гра­фи­ро­ва­на на «Об­щем чер­те­же Си­би­ри» (1667), а за­тем в «Чер­тёж­ной кни­ге Си­би­ри» С.У. Ре­ме­зо­ва (1699-1701). В 1844 году по Оби про­шёл пер­вый па­ро­ход «Ос­но­ва» (до Том­ска), по­стро­ен­ный тю­мен­ским куп­цом 1-й гиль­дии Н.А. Тю­фи­ным. В начале XX века па­ро­ход­ные ли­нии ох­ва­ти­ли всё те­че­ние Оби - от Бий­ска до Об­ской гу­бы, а так­же её при­то­ков (Ир­ты­ша - от Се­ми­па­ла­тин­ска до устья, Чу­лы­ма - от Ачин­ска до устья, То­ми - от Куз­нец­ка до устья, и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)