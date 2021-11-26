ОБЬ
ОБЬ - самая длинная (с реки Иртыш) река России и вторая по длине в Азии (после реки Янцзы).
Образуется слиянием рек Бия и Катунь, берущих начало в горах Алтая. Длина собственно Оби 3660 км (от истока Катуни 4338 км, от истока Иртыша 5410 км), площадь бассейна 2990 тысяч км2, включая области внутреннего стока на междуречье Оби и Иртыша площадью 528 тысяч км2. Впадает в Обскую губу Карского моря. Основная часть бассейна (около 85%) находится на Западно-Сибирской равнине, юго-восточная - в горах Южной Сибири (Алтай, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж и Горная Шория). В низовьях река протекает в зоне распространения многолетнемёрзлых пород. В бассейне Оби насчитывается свыше 160 тысяч водотоков (суммарная длина около 740 тысяч км) и около 580 тысяч озёр (общая площадь около 85 тысяч км2).
По характеру речной сети, условиям питания и формирования стока Оби делится на 3 участка: верхний (от слияния Бии и Катуни до устья реки Томь), средний (до устья реки Иртыш) и нижний (до Обской губы). Верхний участок расположен преимущественно в горах, где берут начало истоки Оби и ряд её притоков - Чумыш, Иня (правые); Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей (левые). Ниже слияния Бии и Катуни Обь делает коленообразные повороты, меняя своё направление с западного на северное и снова на западное. До устья реки Чарыш течёт в пойменных берегах, русло изобилует островами и перекатами; ширина поймы от 1-2 до 10-15 км. У города Барнаул долина и пойма увеличиваются до 20 км, а у города Камень-на-Оби, при пересечении отрогов Салаирского кряжа, сужаются (соответственно до 3-5 км и 1,5-2 км), в русле и по берегам встречаются выходы скал. Суженный участок долины находится также у города Новосибирск, где река пересекает выходы гранитных массивов. В районе устья реки Томь ширина долины вновь достигает 20 км. На участке верхнего течения, у города Новосибирск, - Новосибирское водохранилище (так называемое Обское море; площадь 1070 км2, длина 200 км, объём 8,8 км3).
В среднем течении в долине Оби (ширина 30-50 км и более) широко развиты надпойменные террасы и пойма шириной 20-30 км. Река принимает крупные притоки: Томь, Чулым, Кеть, Тым, Вах, Тромъёган, Лямин, Назым (правые); Шегарка, Чая, Парабель, Васюган, Большой Юган, Большой Салым, Иртыш (левые). После слияния с Иртышом Обь поворачивает на север и течёт в широкой асимметричной долине, местами сужаясь до 4-8 км (село Перегребное), где к реке подходят западные отроги Сибирских Увалов. В районе села Перегребное разделяется на Большую Обь и Малую Обь. Основные притоки в нижнем течении: Казым, Полуй (правые); Северная Сосьва, Щучья (левые). Перед впадением в Обскую губу образует дельту площадью около 7 тысяч км2. Основные рукава дельты - Хаманельская Обь (левый) и более мощный Надымская Обь (правый). На авандельте Оби формируются Ямсальский и Надымский устьевые бары с глубинами 2-3 м. Общий уклон реки составляет 0,046‰, в верхнем течении - 0,09‰, в среднем и нижнем - 0,03 и 0,02‰ соответственно.
Гидрологический режим. От верховьев к нижнему течению водный режим Оби постепенно переходит от алтайского типа к западносибирскому. Питание реки преимущественно снеговое. Обь является третьей рекой России (после Енисея и Лены) по годовому объёму стока воды - 403 км3. При слиянии Бии и Катуни сток составляет 36 км3 (43% - Бия, 57% - Катунь). Водоносность реки значительно возрастает ниже впадения реки Томь, доставляющей в Обь 37,8 км3 в год. Следующий скачкообразный рост водоносности реки происходит в устье Иртыша, где сток реки увеличивается на 89,9 км3 в год. Среднемноголетний расход воды у села Фоминское (8 км от слияния Бии и Катуни) 1150 м3/с, у города Барнаул 1470 м3/с, у города Новосибирск 1620 м3/с, у города Колпашево 4030 м3/с, перед устьем Иртыша 7350 м3/с, у деревни Белогорье 10200 м3/с, в устье (город Салехард) 12800 м3/с.
Обь характеризуется сравнительно невысоким и растянутым весенне-летним половодьем, повышенным стоком летне-осеннего периода и низкой зимней меженью. В верхнем течении отмечаются две волны половодья, первая обусловлена таянием снега на равнине, вторая - результат таяния горных снегов и ледников. Весеннее половодье в среднем и нижнем течении отличается растянутостью и отсутствием резких пиков, максимальные расходы воды превышают средние годовые не более чем в 3-4 раза. Начинается половодье в среднем течении в начале 2-й половины апреля, в нижнем - в 3-й декаде апреля и продолжается с наслаивающимися дождевыми паводками иногда в течение всего тёплого полугодия. Пик половодья обычно наблюдается в начале июня в среднем течении, у города Салехард - в начале июля. Максимальные расходы воды в половодье нарастают вниз по течению с 11200 м3/с у села Фоминское до 29800 м3/с у города Колпашево и 42800 м3/с у города Салехард, минимальные расходы наблюдаются в зимний период - 125 м3/с, 520 м3/с и 2000 м3/с соответственно. Наибольшая амплитуда колебаний уровня отмечается у деревни Белогорье (ниже устья Иртыша) - 12 м.
Мутность воды существенно изменяется по течению реки: в верховьях она не превышает в среднем 150 г/м3, по выходе из гор возрастает до 350 г/м3. Новосибирское водохранилище значительно снижает мутность: у города Колпашево 120 г/м3, в низовьях 40 г/м3. Сток взвешенных наносов увеличивается от Новосибирска до города Колпашево с 4 до 16 млн. т в год (вследствие размыва русла в нижнем бьефе Новосибирской ГЭС) и практически не меняется до устья. Среднегодовой сток влекомых наносов у села Фоминское 650 тысяч т, у Камня-на-Оби 1 млн. т, у Колпашева 2,9 млн. т. Максимальная амплитуда приливных колебаний уровня на выходе Обской губы в море составляет 1,8 м, по мере продвижения вверх по губе она уменьшается до 0,3 м (в районе Ямсальского бара). Максимальная амплитуда нагонной волны возрастает от выхода в море к вершине дельты с 0,2-0,3 м до 3,5-4,0 м. Наибольшая дальность распространения нагонных волн составляет 117 км от устья протоки Хаманельская Обь.
Ресурсы и их хозяйственное использование. Потенциальные гидроэнергетические ресурсы бассейна Оби оцениваются в 250 млрд. кВт·ч в год, однако используются они незначительно, функционирует только Новосибирская ГЭС (мощность 455 мВт, выработка энергии 1687 млн. кВт·ч в год). В Оби и Обской губе обитают около 50 видов и подвидов рыб, 35 из них промысловые. Наиболее ценные - осётр, стерлядь, сиги (муксун, нельма, чир, сиг, омуль, тугун, пелядь, ряпушка); основные объекты промысла - частиковые (караси, плотва, окунь, щука, язь, налим, елец, пескарь). Обь - основная транспортная магистраль Западной Сибири, судоходна на всём протяжении. Транспортная роль реки и её притоков существенно выросла с начала 1960-х годов в связи с открытием и разработкой многочисленных месторождений нефти и природного газа. Основные города и главные речные порты (вниз по течению): Барнаул, Камень-на-Оби, Новосибирск, Колпашево, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Салехард.
Исторический очерк. Освоение русскими Приобья началось в конце XV - начале XVI веков. Вероятно, впервые Обь была изображена на карте Русского государства А. Вида в 1542 году. Более точная и подробная информация о Приобье (в особенности о Среднем и Нижнем) содержалась в «Записках о Московии» С. фон Герберштейна (впервые опубликованы в 1549 году). Достаточно достоверно Обь была картографирована на «Общем чертеже Сибири» (1667), а затем в «Чертёжной книге Сибири» С.У. Ремезова (1699-1701). В 1844 году по Оби прошёл первый пароход «Основа» (до Томска), построенный тюменским купцом 1-й гильдии Н.А. Тюфиным. В начале XX века пароходные линии охватили всё течение Оби - от Бийска до Обской губы, а также её притоков (Иртыша - от Семипалатинска до устья, Чулыма - от Ачинска до устья, Томи - от Кузнецка до устья, и др.).