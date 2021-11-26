КОЭЛЬЮ ГОНСАЛУ

Коэлью (порт. Coelho), Гонсaлу (1451/1454, Флоренция — 1512, Севилья) — португальский мореплаватель и путешественник.

Учился в Пизе. В 1503 на службе португальской короны осуществил экспедицию к берегам Бразилии для обследования новой земли, открытой А. Кабралом . Требовалось картографирование земель за линией раздела между Испанией и Португалией, которые по Тордесильясскому договору относились к владениям португальской короны. На борту находился флорентиец Америго Веспуччи , уже знакомый с американскими берегами по плаванию испанца Алонсо де Охеды в 1499. Экспедиция К., состоявшая из трех каравелл, исследовала побережье Бразилии на значительном протяжении. К 1 января 1502 дошла до бухты Гуанабара, узкий выход из которой был принят за устье реки и получил название Рио-де-Жанейро. Экспедицию К. финансировали торговцы и предприниматели, среди которых Фернан де Норонья, представитель банка Фуггеров на Пиренейском п-ове; они арендовали бразильские земли на три года для добычи дерева пау-бразил, обязуясь взамен построить фактории и выплачивать короне часть полученной прибыли.

Лит.: Mota A. Teixeira da. Novos documentos sobre uma expedição de Gonçalo Coelho ao Brasil, entre 1503 e 1505. Lisboa, 1969.