Девис (англ. Davis, Davys), Джон (ок. 1550, Сандридж ‒ 29/30.12.1605, близ о. Борнео)

Де`вис (англ. Davis, Davys), Джон (ок. 1550, Сандридж — 29/30.12.1605, близ о. Борнео) — английский мореплаватель, безуспешно пытавшийся найти Северо-Западный проход из Атлантического океана в Тихий с ­целью проникновения в Китай и Индию в обход испано-португальских владений. В 1585 Д. обогнул с запада о. Гренландия и шел вдоль ее побережья на север, но, не достигнув о. Баффинова Земля, вернулся. Экспедиция 1586 была неудачной. В 1587 Д. поднялся по тому же маршруту до 70° c. ш. Пролив между о. Гренландия и о. Баффинова Земля был назван в его честь. Д. и его команда устраивали музыкальные представления для гренландских эскимосов, чем заслужили их расположение. В 1588 Д. участвовал в битве с Непобедимой армадой. В 1591 Д. сопровождал корсара Т. Кавендиша к берегам Южн. Америки. После гибели последнего в 1592 Д. вернулся в Англию, попутно описав Фолклендские о-ва, уже известные благодаря Ф. Камарго. В 1596—1597 Д. сопровождал У. Рэли в плавании в Кадис и на Азорские о-ва. В 1598, 1601 и 1604 Д. был лоцманом на службе нидерландской Ост-Индской компании и погиб в море между о. Бинтан и о. Борнео от рук японских пиратов. Д. — автор трудов «Секреты моряка» и «Гидрографическое описание мира», изобретатель двойного квадранта Д. Ист.: The Voyages and Works of John Davis the Navigator / Ed. A. H. Markham. London, 1880 (переизд. 2015). Лит.: Hicks M. Davis John (c. 1550—1605) // Oxford Dictionary of National Biography [электронный ресурс]. Oxford, 2004. Доступ для зарегистрированных пользователей: http://dx.doi.org/10.1093/ref:odnb/7326 (дата обращения 20.06.2016); Rabb T. K. Enterprise and Empire: Merchant and Gentry Investment in the Expansion of England, 1575—1630. Cambridge, 1967. Е. Г. Домнина.