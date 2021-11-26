АМЕРИКА

АМЕРИКА - часть света, объединяющая два материка Северную и Южную Америку, граница между которыми условно проводится по Панамскому перешейку, а также близлежащие острова, включая Гренландию.

Узкий перешеек юга Северной Америки от Теуантепекского до Панамского перешейка выделяется как Центральная Америка.

Площадь Северной Америки - 24,709 млн км2, Южной Америки - 17,840 млн км2 (28,4% поверхности суши Земли), население Северной, Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна составляет примерно 900,595 миллионов человек (13,66% населения Земли) - соответственно 335,547; 145,602; 378,558 и 40,888 миллионов человек (2006).

Название южного континента предложено в 1507 году лотарингским географом Мартином Вальдзеемюллером в честь Америго Веспуччи, участника испанских и португальских экспедиций в Южную Америку 1499-1504 годов, и перенесено на северный континент фламандским географом Герардом Меркатором в 1538 году.

В быстро развивающейся в наши дни археологии доколумбовой Америки существуют разные мнения относительно первого проникновения человека в Новый Свет, которое датируется от 16-18 до 35-37 тысяч лет до н.э. Все же, видимо, Северная и Южная Америки были заселены поздно: сибирские племена верхнего палеолита перешли в Америку по Беринговому проливу (тогда - перешейку) в конце ледникового периода. Не позднее 10-11 тысяч лет до н.э. племена из зоны Берингова пролива (Берингии) проникли южнее ледника. Можно твердо утверждать, что около 9 тысяч лет до н.э. все природные зоны Северной и Южной Америк были сравнительно густо заселены.

Первая встреча европейцев с Америкой состоялась в X веке: норманны обследовали Гренландию; около 1000 года Лейф Эйриксон открыл Винланд - восточное побережье Северной Америки в сороковых широтах. В XI-XIII веках норманны также открыли острова Ньюфаундленд и Лабрадор. В 1492 году Х. Колумб открыл Багамские острова, северо-восточные побережья Кубы и Гаити, в 1493 году - Малые Антильские острова и Пуэрто-Рико, в 1494 году - Ямайку и южный берег Кубы, в 1498 году - остров Тринидад и дельту р. Ориноко, выйдя тем самым к материку Южной Америки. В 1502-1503 годах Колумб прошел вдоль побережья нынешних республик Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и Панама.

В 1494 году Тордесильясский договор разделил сферы влияния во вновь открытых землях между Испанией и Португалией по «папскому меридиану» 49°32’56’’ западной долготы, который после открытия Педру Альвареша Кабрала в 1500 году оставил португальскую Бразилию. В 1513 году Нуньес де Бальбоа пересек Панамский перешеек, открыв Тихий океан. В 1519-1524 годах отряд Э. Кортеса покорил ацтеков, поднялся на Мексиканское нагорье, достиг Тихого океана и прошел до залива Фонсека через перешеек Теуантепек и южные берега современной Панамы, Коста-Рики и Никарагуа. В 1520 году Ф. Магеллан прошел вдоль Патагонии и через Магелланов пролив вышел в Тихий океан. В 1526 году Ф. Осес, отброшенный штормом от входа в пролив, обогнул юго-восточную оконечность Огненной Земли и завершил начатое в 1498 году открытие атлантического берега Южной Америки. Тихоокеанское побережье Южной Америки открыто в 1522-1558 годах завоевателем инкского Перу Ф. Писарро , покорителями Чили Д. де Альмагро и П. де Вальдивия. В XVI-XVII веках почти вся Южная и Центральная Америки были завоеваны Испанией и Португалией, здесь были созданы также колонии меньшего размера Франции, Великобритании, Нидерландов и других государств.

Многочисленные английские экспедиции обошли в 1576-1632 годах берега Баффинова и Гудзонова заливов в поисках Северо-западного прохода. В 1604-1608 годах французский путешественник С. де Шамплен изучил полуостров Новая Шотландия, залив Мэн, основал колонию Квебек, а затем продвинулся к Великим озерам. В 1607 году основана Виргиния - первая постоянная английская колония в Америке. После Семилетней войны 1756-1763 годов французский Квебек перешел Великобритании. 13 английских колоний Северной Америки завоевали независимость в 1776-1783 годах и составили Соединенные Штаты Америки. В первой четверти XIX века большинство колоний в Южной и Центральной Америках обрели независимость. В 1781-1801 годах испанский офицер Ф. Асара, изучая границу испанских и португальских владений, исследовал бассейн Ла-Платы. В 1799-1804 годах немецкий и французский естествоиспытатели А. фон Гумбольдт и Э. Бонплан возглавили масштабную комплексную экспедицию по изучению бассейнов Ориноко, Магдалены, Экваториальных Анд. В 1803-1806 годах после покупки Луизианы офицеры США М. Льюис и У. Кларк прошли по р. Миссури и Колумбия к Тихому океану. Таким образом, когда в 1820-е годы все испанские колонии, кроме Кубы и Пуэрто-Рико, и португальская колония Бразилия получили независимость, рельеф Америки был в целом изучен.

В 1741 году В.И. Беринг и А.И. Чириков открыли материковый берег залива Аляски, архипелаг Александра, о. Кадьяк, в 1742 году Чириков открыл Ближние Алеутские острова. В первой половине XIX века служащие Российско-Американской компании в целом завершили изучение побережья Аляски и приступили к исследованию бассейна Юкона и Аляскинского хребта, которое было завершено уже после продажи Аляски (1867) североамериканскими географами к первой четверти XX века. Наиболее весомым вкладом российских исследователей в изучение Южной Америки стала бразильская экспедиция Российской академии наук 1822-1829 годов барона И. Лангсдорфа, изучавшая бассейны Сан-Франсиску, Параны, Амазонки.

В настоящее время на территории Америки расположены 35 независимых государств и 19 зависимых территорий Дании, Франции, Великобритании, Нидерландов, США.

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