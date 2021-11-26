АЛЬМАГРО ДИЕГО ДЕ, старший

АЛЬМАГРО ДИЕГО ДЕ, старший - испанский конкистадор , первооткрыватель озера Титикака и Чили.

Прибыл в Америку в 1514 году с экспедицией Педрариаса Давилы. Участвовал в походах в районе Дарьена и Панамского залива, занимался хозяйственной деятельностью. Став компаньоном Ф. Писарро и падре Луке, участвовал в поисках Перу (1524-1525, 1526-1528 годы), за что получил дворянство .

С 1532 года во главе отряда сражался с инками , получил долю сокровищ Атауальпы. Основал Трухильо. Во время похода в провинцию Кито, вступил в соперничество с Альварадо, едва не закончившееся вооруженным столкновением. 21 мая 1534 года в Толедо от его имени была подписана капитуляция, согласно которой Альмагро назначался аделантадо, губернатором и капитан-генералом земель, расположенных между владениями Писарро и Магеллановым проливом.

В 1535 году возглавил экспедицию из Куско на юг, с большим трудом достиг центральных районов Чили, но не нашел там ожидаемых богатств. После столкновения с индейцами на р. Итата вернулся в Перу.

13 марта 1536 года от имени Альмагро и Ф. Писарро в Мадриде была заключена капитуляция о поиске островов в Тихом океане. В апреле 1537 года Альмагро захватил Куско у соратников Ф. Писарро, положив начало гражданским войнам в Перу между конкистадорами. Альмагро объявил своего ставленника правителя инков, что еще больше усугубило конфликт. В бою при Лас-Салинас потерпел поражение, попал в плен к Писарро и по его приказу казнен 08 июля 1538 года.