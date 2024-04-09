Какая традиция сложилась в английской политической системе ещё до революции?

Король мог править без парламента, а парламент не имел права голоса в налогах.

Король правил «в парламенте»: парламент рассматривался как союзник и советчик монарха, а по ряду вопросов государь должен был добиться его одобрения.

Парламент был подчинён королю, а король подчинён парламенту, но они вечно враждовали.