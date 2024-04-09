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18.06.2026
Век революций в Англии
Какая традиция сложилась в английской политической системе ещё до революции?
Король мог править без парламента, а парламент не имел права голоса в налогах.
Король правил «в парламенте»: парламент рассматривался как союзник и советчик монарха, а по ряду вопросов государь должен был добиться его одобрения.
Парламент был подчинён королю, а король подчинён парламенту, но они вечно враждовали.
Вся власть принадлежала палате лордов, а король и палата общин не имели значения.
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